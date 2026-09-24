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« Parfois, les intérêts du club diffèrent ! » : pourquoi Carlo Ancelotti va choisir Estevao malgré son rôle de remplaçant à Chelsea
Ancelotti définit une politique claire de sélection pour Estevao
L'entraîneur du Brésil, Carlo Ancelotti, s'est adressé aux médias avant la double confrontation de la Seleção contre l'Australie, clarifiant sa position au sujet du jeune attaquant Estevao. Répondant aux questions concernant le temps de jeu réduit du jeune joueur à Chelsea, le technicien italien a insisté sur le fait que les sélections en équipe nationale fonctionnent indépendamment des décisions prises en club.
Ancelotti a confirmé que le joueur de 19 ans reste au cœur du projet à long terme du Brésil pour la Coupe du monde.
Il a affirmé son intention d'accorder à Estevao un temps de jeu précieux durant la trêve internationale afin de soutenir sa progression.
- Getty Images Sport
Le sélectionneur privilégie le développement de l’équipe nationale au statut en club
En expliquant son approche concernant les talents émergents, Ancelotti a souligné que les priorités des clubs ne correspondent pas toujours aux exigences de la sélection nationale. Reconnaissant le potentiel à long terme d’Estevao, l’entraîneur expérimenté a réaffirmé sa volonté d’offrir au jeune attaquant de l’expérience internationale.
Ancelotti a insisté sur le fait qu’il est essentiel de conserver sa confiance envers les jeunes joueurs pour bâtir des bases solides au sein de l’effectif.
« Parfois, l’intérêt du club n’est pas celui de la sélection nationale », a expliqué Ancelotti. « Pour nous, Estevao, avec d’autres jeunes joueurs, est très, très important. Même s’il ne joue pas ou n’a pas de temps de jeu dans son club, je le convoquerai parce que nous pensons qu’il est très important pour l’avenir, et nous allons lui donner l’opportunité d’améliorer sa projection. »
Le sélectionneur dévoile sa composition de départ pour le match contre l’Australie
Lors du point presse, Ancelotti a pris la décision inhabituelle de dévoiler l’intégralité de son onze de départ pour le match d’ouverture contre l’Australie. La composition comprend un secteur offensif composé de Raphinha, Vinicius Junior, Endrick et Estevao, accompagné d’un avertissement léger adressé aux journalistes.
L’entraîneur a également évalué ses ailiers clés, saluant l’impressionnante forme de Raphinha avec Barcelone tout en affichant une confiance totale en Vinicius Junior.
« L’équipe de demain sera : Hugo Souza ; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos ; Danilo, Bruno Guimaraes ; Estevao, Raphinha, Endrick et Vinicius Junior », a déclaré Ancelotti. « Mais ne vous y habituez pas, ne vous y habituez pas ! »
- Passion2Press
Le Brésil lance sa tournée internationale en Australie
Le Brésil prépare sa série de deux matches contre l’Australie avant d’affronter l’Inde dans le cadre d’une tournée internationale visant à intégrer les jeunes talents et à tester la profondeur de l’effectif. Ancelotti a approuvé les initiatives structurelles de la CBF conçues pour favoriser la créativité et la discipline tactique dans toutes les catégories d’âge.
Le sélectionneur a également soutenu les règles d’effectif nationales visant à offrir davantage de temps de jeu au plus haut niveau aux jeunes joueurs brésiliens.
Le Brésil s’apprête à entrer sur la pelouse en Australie avec l’objectif de mettre en place une forte cohésion d’équipe.
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