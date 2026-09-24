« Parfois, les intérêts du club diffèrent ! » : pourquoi Carlo Ancelotti va choisir Estevao malgré son rôle de remplaçant à Chelsea

L'entraîneur du Brésil, Carlo Ancelotti, s'est adressé aux médias avant la double confrontation de la Seleção contre l'Australie, clarifiant sa position au sujet du jeune attaquant Estevao. Répondant aux questions concernant le temps de jeu réduit du jeune joueur à Chelsea, le technicien italien a insisté sur le fait que les sélections en équipe nationale fonctionnent indépendamment des décisions prises en club.

Ancelotti a confirmé que le joueur de 19 ans reste au cœur du projet à long terme du Brésil pour la Coupe du monde.

Il a affirmé son intention d'accorder à Estevao un temps de jeu précieux durant la trêve internationale afin de soutenir sa progression.