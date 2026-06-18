AFP
Traduit par
« Parfois, je le mérite » : Jude Bellingham répond avec franchise à ses détracteurs après avoir contribué à la victoire de l'Angleterre sur la Croatie lors de son premier match de la Coupe du monde
Bellingham gère la pression extérieure
Bellingham a affirmé avec autorité que son unique objectif était de performer pour l’équipe nationale, en mettant de côté les bruits extérieurs.
« Personnellement, ça m’a fait du bien de mettre de côté tout ce bruit et de simplement montrer à mon pays et à mes coéquipiers à quel point je suis déterminé à aider l’équipe à remporter des matchs », a déclaré Jude Bellingham aux journalistes après la victoire de l’Angleterre. « Apporter ma contribution, aider mon équipe et aider mon pays comptent parmi les plus grands honneurs qui soient, et, quel que soit le bruit à l’extérieur, cet honneur ne change en rien pour moi. »
- Getty Images Sport
La star du Real Madrid assume pleinement l’attention médiatique, considérant qu’elle fait partie intégrante du jeu.
Le milieu de terrain se retrouve souvent au cœur de vifs débats, en grande partie à cause des attentes astronomiques qui pèsent sur lui, tant au niveau du club qu’en équipe nationale. Cependant, Bellingham a insisté sur le fait qu’il comprenait que les critiques faisaient naturellement partie du football moderne, même si ce match lui a semblé être la réponse parfaite.
« Je sais que ça fait partie du métier de footballeur ; je n’en veux à personne qui dit du mal de moi, car parfois je le mérite », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, je pense que c’était bien d’essayer de montrer aux gens qui je suis et de le leur rappeler. »
Allier une créativité d’élite à une ténacité défensive
À Dallas, Bellingham n’a pas seulement fait trembler les filets. Il a livré une performance complète, se montrant irréprochable dans chaque phase de jeu et imposant son influence au milieu de terrain grâce à un travail défensif incessant.
Cette performance tactique rappelle pourquoi la star du Real Madrid est jugée indispensable au système de l’équipe. Son impact défensif, fait d’énergie et de combativité, a permis de contrer le jeu adverse, répondant ainsi aux critiques qui remettaient en question sa discipline sur la scène internationale.
- AFP
Pas de drame en coulisses
Bellingham a également minimisé les rumeurs faisant état de tensions au sein du camp anglais après l’échange animé entre Thomas Tuchel et Jordan Pickford sur la ligne de touche juste avant la mi-temps. Le milieu de terrain du Real Madrid a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas eu de drame dans les vestiaires pendant la pause, soulignant que le message de l’entraîneur était calme, clair et correspondait exactement à ce dont l’équipe avait besoin.
« Il n’y a pas eu de drame ni de cris ; c’est exactement ce dont l’équipe avait besoin », a expliqué Bellingham. « Nous avons un groupe mature, avec de vrais leaders ; chacun savait ce qu’il devait faire. Notre entame de seconde période a posé les bases. »
L’Angleterre affrontera le Ghana lors de son deuxième match de groupe de la Coupe du monde, le 23 juin.