Bellingham a réaffirmé avec autorité que son unique objectif était de performer pour l’équipe nationale, en se coupant des bruits extérieurs.

« Personnellement, ça m’a fait du bien de mettre de côté tout ce bruit et de simplement montrer à mon pays et à mes coéquipiers à quel point je suis déterminé à aider notre équipe à remporter des matchs », a déclaré Jude Bellingham aux journalistes après la victoire de l’Angleterre. « Apporter ma contribution, aider mon équipe et aider mon pays comptent parmi les plus grands honneurs qui soient, et, quel que soit le bruit à l’extérieur, cet honneur ne change en rien pour moi. »