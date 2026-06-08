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Sergej Barbarez Bosnia 2026Getty
Oliver Maywurm

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« Parfois, j’ai peur que tout ne soit qu’une illusion » : après des échecs cuisants lors de la Coupe du monde 2026, un ancien buteur de la Bundesliga va-t-il nous offrir un conte de fées inattendu ?

Coupe du monde
FEATURES
Canada vs Bosnie Hérzégovine
Bosnie Hérzégovine
Suisse vs Bosnie Hérzégovine
Bosnie Hérzégovine vs Qatar
S. Barbarez
K. Alajbegovic

Malgré un football bosnien alors en pleine crise, Sergej Barbarez a accepté avec audace son premier poste de sélectionneur national. Son courage pourrait désormais conduire à un véritable conte de fées en Coupe du monde.

« Ce premier match, quand l’hymne national retentira… ce sera mon moment. Ces trois secondes m’appartiendront », a récemment déclaré Sergej Barbarez dans une interview accordée à Sky, évoquant ce qui attend lui et ses joueurs cet été. À quel point est-il important pour lui de participer à la Coupe du monde 2026 avec la Bosnie-Herzégovine ? La question se suffit à elle-même.

De façon aussi surprenante qu’émouvante, les protégés de l’entraîneur Barbarez ont décroché leur billet pour le Mondial fin mars, en finale des barrages face à l’Italie, favorite pourtant retombée dans la vallée des larmes. L’image du jeune attaquant Esmir Bajraktarevic brandissant son maillot devant les tribunes en délire de Zenica, après le tir au but décisif, restera gravée dans les annales du football bosnien.

Un exploit qui rappelle celui de la génération dorée emmenée par Miralem Pjanic, Zvjezdan Misimovic, Edin Dzeko et Vedad Ibisevic, laquelle avait offert au pays, en 2014 au Brésil, sa première et, à ce jour, unique participation à une Coupe du monde. Bajraktarevic et ses coéquipiers s’apprêtent donc à suivre les traces de ces pionniers, et l’immense Dzeko, bientôt quadragénaire, reste au cœur du jeu.

  • Pour mesurer l’exceptionnalité de la participation de la Bosnie à la Coupe du monde 2026, tant sur le plan émotionnel que sportif, il faut remonter à l’ère d’avant Barbarez. « Ces dix dernières années, le niveau n’a cessé de baisser. Je vais le dire sans détour : un entraîneur normal n’aurait pas accepté cette mission », a déclaré l’ancien attaquant de Bundesliga (330 matchs pour Rostock, le BVB, le HSV et le Bayer Leverkusen) au magazine Kicker en octobre 2024.

    Après le pic de 2014, la Bosnie-Herzégovine s’est progressivement éloignée de toute nouvelle participation à un grand tournoi. Le creux de la vague absolu : les qualifications pour l’Euro 2024, au cours desquelles trois entraîneurs se sont succédé en l’espace d’environ 15 mois seulement.

    Déjà éliminé sans gloire des qualifications pour la Coupe du monde 2022, le pays confie les rênes à Faruk Hadzibegic début 2023. Mais après seulement quatre matchs et trois défaites, dont un cinglant 0-2 à domicile contre le Luxembourg en juin 2023, l’expérimenté technicien quitte déjà son poste. Son mandat de 170 jours fut ensuite aisément surpassé par celui de son successeur, Meho Kodro : l’ancien international bosnien n’est resté que 49 jours et n’a dirigé que deux matchs : une victoire 2-1 âprement disputée contre le Liechtenstein et une défaite 0-1 en Islande.

    La qualification pour l’Euro 2024 par la voie classique semblait déjà compromise. Arrivé fin septembre 2023, son successeur Savo Milosevic s’est néanmoins montré confiant : « Je crois fermement que cette équipe peut se qualifier pour le Championnat d’Europe. Elle possède suffisamment de qualités pour y participer », avait alors déclaré l’ancien sélectionneur yougoslave. Avec l’ancien attaquant international yougoslave, co-meilleur buteur de l’Euro 2000 aux côtés de la légende néerlandaise Patrick Kluivert, la reconstruction devait enfin aboutir. Pourtant, la situation s’est dégradée.

    La victoire 2-0 contre le Liechtenstein, outsider, lors de son premier match sur le banc, allait rester la seule victoire de Milosevic en tant que sélectionneur de la Bosnie. S’ensuivirent une défaite sans appel 0-5 contre le Portugal, un humiliant 1-4 au Luxembourg et un 1-2 contre la Slovaquie. Avec neuf points en dix matches de qualification pour l’Euro, la Bosnie-Herzégovine ne devança que le Liechtenstein, terminant avant-dernière derrière l’Islande et loin derrière le Luxembourg. Qualifiée pour les barrages de l’Euro 2024 grâce à sa victoire dans le groupe de la Ligue des Nations 2022/23, la sélection a offert à Milosevic une ultime chance. Battue 2-1 par l’Ukraine en demi-finale de ces barrages, la Bosnie a vu l’aventure s’achever au printemps 2024, entraînant le départ définitif du technicien serbe.

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    Malgré une année entière sans victoire, la Fédération bosnienne a délibérément fait preuve de patience envers Sergej Barbarez.

    Pour faire court : lorsque Barbarez a signé son contrat de nouveau sélectionneur national à la mi-avril 2024, le football bosniaque était au plus bas. Recourir à cet ancien buteur pour redresser la barre semblait, a priori, une évidence ; après tout, Barbarez est l’un des meilleurs attaquants bosniaques de tous les temps. Au début des années 2000, il faisait partie de la génération qui avait qualifié la Bosnie-Herzégovine pour sa première grande compétition internationale, posant les bases de l’épopée du Mondial 2014 au Brésil.

    Pourtant, sa nomination a surpris, car l’homme de 52 ans n’avait jamais entraîné auparavant. « J’ai attendu cette chance si longtemps », a-t-il confié au magazine Kicker. Retiré des terrains depuis 2008, il avait fait une brève incursion au conseil de surveillance de son ancien club, le HSV, entre janvier 2009 et mai 2010, avant de ponctuer sa présence dans les médias en tant qu’expert télévisé. Selon ses propres dires, il avait déjà négocié deux fois par le passé pour obtenir le poste de sélectionneur, sans succès. Pendant près de seize ans, il s’était donc tenu éloigné du monde du football, se tournant vers une carrière de joueur de poker.

    Sa nomination, décidée après six entraîneurs différents en cinq ans, vise justement à assurer la stabilité. Le nouvel homme sur le banc a signé un contrat de quatre ans, valable jusqu’au printemps 2028, avec pour objectif principal la qualification pour l’Euro 2028. La Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, reste « un rêve », reconnaît Barbarez, mais il insiste : « Nous voulons y participer, tout en restant réalistes ; nous suivons un plan à long terme. »

    Les dirigeants lui ont donc laissé le temps de reconstruire l’équipe, et les faits ont confirmé cette volonté : « Nous avons su motiver de nouveaux joueurs, nous avons pris des risques et essayé beaucoup de choses. Je crois qu’un cas comme le nôtre est unique dans le football », a récemment confié l’ancienne star de la Bundesliga à Transfermarkt. « Voilà quelqu’un qui n’avait encore jamais entraîné d’équipe auparavant. J’aime toujours raconter mes cinq premiers matchs, dont quatre à l’extérieur. Et pour couronner le tout, il fallait affronter l’Allemagne. C’était vraiment brutal. »

    Les résultats n’ont pas immédiatement tourné, mais la Fédération a tenu bon. Les gros calibres affrontés d’entrée – Allemagne, Angleterre, Italie – ont servi de banc d’essai. En Ligue des Nations, les défaites contre les Pays-Bas (2-5) et l’Allemagne (0-7) n’ont pas entamé la confiance. En 2024, la Bosnie-Herzégovine reste donc sans victoire, mais elle signe plusieurs performances encourageantes : une défaite 1-2 à domicile contre l’Allemagne en Ligue des Nations, puis un match nul 1-1 face aux Pays-Bas un mois plus tard.

    Il faut attendre près d’un an, fin mars 2025, pour que la patience de Barbarez soit enfin récompensée par une première victoire. De manière surprenante, la Bosnie-Herzégovine a battu la Roumanie 1-0 lors du match d’ouverture des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Les Roumains étant le principal concurrent pour la deuxième place du groupe derrière l’Autriche, favorite, cette victoire a posé les bases d’une qualification historique pour la deuxième phase finale de l’histoire du pays.

    La Bosnie-Herzégovine a même failli terminer en tête du groupe et s'assurer une qualification directe pour la Coupe du monde. Lors de la dernière journée des qualifications, elle a longtemps mené 1-0 en Autriche ; une victoire aurait permis à l'équipe de Barbarez de dépasser son adversaire. Fidèles aux principes de leur sélectionneur, les Bosniaques défendaient bec et ongles leur maigre avantage, jusqu’à ce que Michael Gregoritsch n’égalise à la 77^e minute, offrant à l’Autriche la première place du groupe.

  • La Bosnie-Herzégovine à la Coupe du monde 2026 : Edin Džeko ne doit pas se contenter d'être une figure de proue

    Barbarez a relancé l’équipe nationale bosnienne grâce à trois piliers : l’identification des talents, la mentalité gagnante et l’engagement émotionnel. « Au début, il a fallu faire le ménage », a souligné l’entraîneur de 54 ans sur Transfermarkt, avant d’expliquer pourquoi, pour lui, l’émotion prime sur la tactique : « Je demande toujours à mes joueurs s’ils savent pourquoi j’ai réussi ma carrière. C’est parce que j’adorais ce fichu ballon et que je l’adore toujours. Et quand on aime quelque chose, la bonne voie s’ouvre d’elle-même. »

    Pour diffuser cette philosophie, il s’appuie sur un staff étoffé, composé de collaborateurs qui partagent ses convictions. « Sept des onze ont déjà évolué ensemble au plus haut niveau en tant qu’internationaux », précise l’ex-star du HSV, qui s’appuie notamment sur Zlatan Bajramovic (ex-Fribourg, Schalke, Francfort) et Mirko Hrgovic (ex-VfL Wolfsburg) comme assistants. L’ancien gardien international Kenan Hasagic s’occupe des gardiens, tandis qu’Emir Spahic, ex-défenseur de Leverkusen et du HSV, pilier de la génération 2014, assume le rôle de directeur technique.

    « Dans le discours d’avant-match, il s’agit de petites choses que l’on peut dire aux joueurs, de la manière dont ils doivent se comporter dans certaines situations. Notre expérience internationale est précieuse : c’est un atout majeur. Le football a beaucoup changé, mais les émotions, elles, restent les mêmes. Il s’agit toujours de tout donner pour son pays », explique Barbarez, soulignant ce qui rend son approche et celle de ses plus proches collaborateurs si particulière. Le sélectionneur divise grossièrement son effectif pour la Coupe du monde qui débute jeudi en trois groupes.

    Le premier « groupe » n’en est pas vraiment un : il se résume à Edin Dzeko. « Seulement » est ici un euphémisme. L’attaquant vedette, qui compte près de 150 sélections et a offert la passe décisive du 1-0 qualificatif en Lituanie en octobre 2013, reste à la fois un symbole et un modèle. « Pour un jeune de 18 ans, croiser Edin Dzeko pour la première fois est spécial : c’était son idole et voilà qu’il partage soudainement le vestiaire avec lui », souligne Barbarez sur Transfermarkt, avant d’ajouter à Sky : « Parfois, quelques mots suffisent pour faire la différence. Les garçons l’écoutent. C’est essentiel. »

    Sur le plan sportif, l’avant-centre, fraîchement promu en Bundesliga avec Schalke 04, conserve un rôle clé, à condition que son physique tienne, ce qui a parfois posé problème ces derniers mois. Victime d’une blessure à l’épaule, il avait d’ailleurs manqué les semaines décisives de la course à la montée avec le club allemand. « S’il est à 100 % de ses capacités, il n’y a pas besoin de le ménager », a récemment déclaré Barbarez avec optimisme. « Nous avons la chance de jouer un match tous les six jours, ce qui laisse le temps de bien récupérer. Il existe aujourd’hui de nombreux moyens de remettre les joueurs en forme lorsqu’ils sont simplement fatigués », explique l’entraîneur, qui laisse à sa superstar « la liberté de décider lui-même ce qu’il veut et jusqu’où il peut aller ».

    Si Dzeko est prêt, il sera naturellement aligné d’entrée en attaque de la Bosnie lors de la Coupe du monde ; en sept sorties durant les éliminatoires, le capitaine a marqué cinq buts. En demi-finale des barrages contre le Pays de Galles, son but égalisateur à la 86^e minute (1-1) a envoyé le match en prolongation ; en finale face à l’Italie, il a offert le ballon de l’égalisation à Haris Tabakovic. Malgré son âge avancé, Dzeko demeure donc un atout majeur pour la sélection bosnienne.

  • Bosnia and Herzegovina's forward #09 Ermedin Demirovic (L) celebratesGetty Images

    La Bosnie-Herzégovine s'est qualifiée. Un responsable a résumé l'exploit en ces termes : « C'est comme si l'Allemagne remportait la Coupe du monde. »

    Le deuxième groupe de la sélection bosnienne pour la Coupe du monde est composé de « joueurs d'une trentaine d'années qui assument un rôle de leader », explique Barbarez. Parmi eux, l'ancien Schalker Sead Kolasinac (32 ans, Atalanta Bergame), rescapé avec Dzeko de l'équipe de 2014. Le gardien Nikola Vasilj (30 ans), qui quitte le FC St. Pauli fraîchement relégué en deuxième division, fait également partie de ce groupe et s’est imposé comme le numéro 1 incontesté depuis l’arrivée de Barbarez. Ivan Sunjic (29 ans, Pafos FC), ancien milieu du Hertha Berlin qui avait encore porté le maillot croate en 2017, a été convaincu par Barbarez de revêtir la tunique bosniaque ; sa solidité au milieu de terrain a grandement facilité la qualification.

    L’attaquant de Stuttgart Ermedin Demirović, qui forme le plus souvent la paire offensive avec Dzeko, complète ce groupe. « C’est comme si l’Allemagne remportait un titre mondial », a déclaré le joueur de 28 ans au Sport Bild au sujet de la qualification historique de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde. « Beaucoup de gens viennent vers vous pour vous remercier d’avoir apporté de la fierté au pays. » Né et formé à Hambourg, Demirovic aurait pu opter pour l’Allemagne, mais il a choisi de suivre ses racines bosniaques dès les sélections jeunes.

    « Je l’ai fait pour mon grand-père. Pendant les vacances, nous allions toujours le voir ; il était très fier et racontait à tout le monde que je jouais au HSV. Il est décédé depuis, mais je suis heureux d’aller à la Coupe du monde pour lui et pour toute ma famille, qui a tant souffert », explique Demirovic. « Entre 1992 et 1995, la guerre a dévasté la Bosnie-Herzégovine. Les gens ont enduré tant de souffrances ; certains vivent encore aujourd’hui avec presque rien et se réjouissent de pouvoir s’offrir un café par jour. Puis nous arrivons et nous leur offrons la Coupe du monde. Cela rend tout cela encore plus spécial », explique-t-il.

    L’histoire de son pays a profondément marqué Barbarez. « On m’a plutôt fait fuir, si l’on peut dire », se souvient-il dans une interview accordée à 11Freunde, en repensant à l’hiver 1991-1992. Peu avant le conflit, son père l’avait envoyé de Mostar à Hanovre, officiellement pour rendre visite à son oncle Mujo. Convaincu qu’il s’agirait d’un bref séjour, le jeune homme dut finalement rester en Allemagne. Après un essai concluant à Hanovre 96, il y poursuivit l’ensemble de sa carrière.

    Après des étapes à Hanovre puis à Union Berlin, il débute en Bundesliga sous les couleurs du Hansa Rostock. Ses performances alertent Berti Vogts, alors sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, qui envisage une naturalisation. « Si j’avais appelé Berti Vogts à l’époque, je serais peut-être multiple participant à la Coupe du monde et au Championnat d’Europe. À l’époque, je n’ai jamais envisagé de choisir un autre maillot que celui du pays où je suis né », explique Barbarez.

    Tout comme son sélectionneur ou Demirović, Kerim Alajbegović partage cette vision. Né à Cologne et formé au 1. FC Cologne puis au Bayer Leverkusen, il représente la Bosnie-Herzégovine depuis les U15. En septembre dernier, Barbarez lui a offert ses premières minutes avec l’équipe A, récompensant un talent offensif prometteur.

    Alajbegovic est aujourd’hui le fer de lance du troisième groupe de l’effectif pour la Coupe du monde, celui dont Barbarez se montre le plus fier : « Beaucoup de garçons de 19, 20, 21 ans. Nous sommes presque la plus jeune équipe de cette Coupe du monde. J’apprécie beaucoup cela », souligne-t-il. À seulement 18 ans, il a déjà attiré l’attention de nombreux grands clubs européens grâce à sa brillante saison avec le RB Salzbourg en Autriche. Sa performance audacieuse et rafraîchissante lors des qualifications pourrait encore faire monter sa cote lors de la Coupe du monde et confirmer tout le bien que Barbarez pense de lui.

    Souvent utilisé comme joker, il a à plusieurs reprises semé la zizanie dans les défenses grâce à ses dribbles et à sa vision du jeu. En novembre, lors de la victoire cruciale 3-1 contre la Roumanie, Barbarez l’a lancé à la mi-temps alors que la Bosnie perdait 0-1, et le jeune homme a immédiatement changé la donne, participant pleinement au renversement de situation. En demi-finale des barrages face au Pays de Galles fin mars, il a notamment adressé le corner que Dzeko a converti d’une tête en fin de match pour égaliser à 1-1.

  • Barbarez Alajbegovic Bosnia 2026Getty

    Quelles sont les chances de la Bosnie-Herzégovine à la Coupe du monde ? « Passons un bel été »

    « Il est incroyablement doué. Avoir une telle assurance à 18 ans, c'est énorme. Parfois, j’ai presque peur que tout cela soit trop beau pour être vrai – mais ces jeunes le vivent vraiment », s’enthousiasme Barbarez. Leverkusen ayant activé sa clause de rachat, Alajbegovic revient au Bayer après une saison à Salzbourg. Il pourrait bien devenir l’une des étoiles montantes du grand scène européenne et l’un des joueurs à suivre de la prochaine Bundesliga. « Je ne lui ai dit qu’une chose : choisis un club où tu auras du temps de jeu. C’est important pour nous, mais surtout pour son développement. Il a 18 ans. On plaisante tous les jours en disant qu’il peut encore jouer au plus haut niveau pendant 15 ans », souligne Barbarez, rappelant ce qui doit guider Alajbegovic.

    Avec Esmir Bajraktarevic, auteur du penalty décisif contre l’Italie, Barbarez dispose d’un autre ailier très prometteur. Âgé de 21 ans et formé au PSV Eindhoven, Bajraktarevic présente un profil proche de celui d’Alajbegovic : audace, technique affûtée et danger permanent près du but. Pour Bajraktarevic, cette Coupe du monde revêt une importance particulière, puisqu’il est né et a grandi aux États-Unis. Il a été formé au New England Revolution, en MLS, et a même disputé un match international avec les États-Unis début 2024.

    Un changement de fédération était toutefois encore possible et, quelques mois plus tard, Barbarez a convaincu Bajraktarevic de défendre les couleurs du pays de ses racines. Pas besoin de persuasion pour Tarik Muharemovic, élevé en Autriche : le défenseur central évoluait déjà avec la Bosnie-Herzégovine depuis les U19. Barbarez l’a appelé en équipe A à l’été 2024, et le défenseur central est devenu indispensable. Il pourrait d’ailleurs faire l’objet d’un transfert de plusieurs millions après la Coupe du monde, l’Inter Milan étant sur les rangs.

    Que peuvent espérer Muharemovic et ses coéquipiers dans ce tournoi ? Pour le savoir, rappelons leur unique participation, en 2014. Dans un groupe comprenant l’Argentine, le Nigeria et l’Iran, les Bosniaques estimaient pouvoir terminer deuxièmes derrière l’Albiceleste de Lionel Messi et ainsi se qualifier pour les huitièmes de finale. Le premier match contre le futur vice-champion s’est soldé par une défaite 1-2 malgré une performance encourageante. Le revers 0-1 face au Nigeria a ensuite rapidement éliminé Dzeko et ses coéquipiers. La victoire 3-1 sur l’Iran lors de la dernière journée n’a pas suffi à changer la donne.

    Cette fois, avec un peu plus de chance et l’expérience de Dzeko et Kolasinac, l’aventure pourrait se poursuivre. « La seule chose qui m’a manqué, c’était de disputer un tournoi. Maintenant, je suis là en tant qu’entraîneur et cela me rend très fier », a souligné Barbarez. Comme en 2014, le groupe semble à la portée sur le papier : la Suisse est favorite pour la première place du groupe B, le Qatar endosse logiquement le rôle d’outsider, tandis qu’un duel est attendu entre le coorganisateur, le Canada, qui bénéficie de l’avantage du terrain, et la Bosnie-Herzégovine pour la deuxième place.

    « On ne peut pas vraiment parler des résultats à l’avance », répond Barbarez avec prudence lorsqu’on l’interroge sur les perspectives de son équipe pour la Coupe du monde. « Mais on peut parler des émotions », ajoute-t-il, restant fidèle à son credo qui consiste à privilégier le sentiment : « J’ai dit à tout notre peuple : passons un bel été. Nous porterons votre voix jusqu’en Amérique. Beaucoup viendront en Amérique, et nous les entendrons. Je veux rendre les gens fiers. Je veux leur offrir un sourire. »

  • Le groupe de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde 2026


    BUT

    Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka), Mladen Jurkas (FK Borac Banja Luka)

    Défense

    Tarik Muharemovic (US Sassuolo), Nidal Celik (RC Lens), Sead Kolasinac (Atalanta Bergame), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Nikola Katic (FC Schalke 04), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria de Gênes), Amar Dedic (Benfica Lisbonne)

    Milieux de terrain

    Amir Hadziahmetovic (Hull City), Benjamin Tahirovic (Bröndby Copenhague), Ivan Sunjić (Pafos FC), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Armin Gigović (Young Boys Berne), Ivan Bašić (FC Astana), Amar Mešić (Viktoria Plzeň), Ermin Mehić (Slovan Liberec)

    ATTAQUE

    Kerim Alajbegovic (RB Salzbourg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Edin Dzeko (FC Schalke 04)


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