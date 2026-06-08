Le deuxième groupe de la sélection bosnienne pour la Coupe du monde est composé de « joueurs d'une trentaine d'années qui assument un rôle de leader », explique Barbarez. Parmi eux, l'ancien Schalker Sead Kolasinac (32 ans, Atalanta Bergame), rescapé avec Dzeko de l'équipe de 2014. Le gardien Nikola Vasilj (30 ans), qui quitte le FC St. Pauli fraîchement relégué en deuxième division, fait également partie de ce groupe et s’est imposé comme le numéro 1 incontesté depuis l’arrivée de Barbarez. Ivan Sunjic (29 ans, Pafos FC), ancien milieu du Hertha Berlin qui avait encore porté le maillot croate en 2017, a été convaincu par Barbarez de revêtir la tunique bosniaque ; sa solidité au milieu de terrain a grandement facilité la qualification.

L’attaquant de Stuttgart Ermedin Demirović, qui forme le plus souvent la paire offensive avec Dzeko, complète ce groupe. « C’est comme si l’Allemagne remportait un titre mondial », a déclaré le joueur de 28 ans au Sport Bild au sujet de la qualification historique de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde. « Beaucoup de gens viennent vers vous pour vous remercier d’avoir apporté de la fierté au pays. » Né et formé à Hambourg, Demirovic aurait pu opter pour l’Allemagne, mais il a choisi de suivre ses racines bosniaques dès les sélections jeunes.

« Je l’ai fait pour mon grand-père. Pendant les vacances, nous allions toujours le voir ; il était très fier et racontait à tout le monde que je jouais au HSV. Il est décédé depuis, mais je suis heureux d’aller à la Coupe du monde pour lui et pour toute ma famille, qui a tant souffert », explique Demirovic. « Entre 1992 et 1995, la guerre a dévasté la Bosnie-Herzégovine. Les gens ont enduré tant de souffrances ; certains vivent encore aujourd’hui avec presque rien et se réjouissent de pouvoir s’offrir un café par jour. Puis nous arrivons et nous leur offrons la Coupe du monde. Cela rend tout cela encore plus spécial », explique-t-il.

L’histoire de son pays a profondément marqué Barbarez. « On m’a plutôt fait fuir, si l’on peut dire », se souvient-il dans une interview accordée à 11Freunde, en repensant à l’hiver 1991-1992. Peu avant le conflit, son père l’avait envoyé de Mostar à Hanovre, officiellement pour rendre visite à son oncle Mujo. Convaincu qu’il s’agirait d’un bref séjour, le jeune homme dut finalement rester en Allemagne. Après un essai concluant à Hanovre 96, il y poursuivit l’ensemble de sa carrière.

Après des étapes à Hanovre puis à Union Berlin, il débute en Bundesliga sous les couleurs du Hansa Rostock. Ses performances alertent Berti Vogts, alors sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, qui envisage une naturalisation. « Si j’avais appelé Berti Vogts à l’époque, je serais peut-être multiple participant à la Coupe du monde et au Championnat d’Europe. À l’époque, je n’ai jamais envisagé de choisir un autre maillot que celui du pays où je suis né », explique Barbarez.

Tout comme son sélectionneur ou Demirović, Kerim Alajbegović partage cette vision. Né à Cologne et formé au 1. FC Cologne puis au Bayer Leverkusen, il représente la Bosnie-Herzégovine depuis les U15. En septembre dernier, Barbarez lui a offert ses premières minutes avec l’équipe A, récompensant un talent offensif prometteur.

Alajbegovic est aujourd’hui le fer de lance du troisième groupe de l’effectif pour la Coupe du monde, celui dont Barbarez se montre le plus fier : « Beaucoup de garçons de 19, 20, 21 ans. Nous sommes presque la plus jeune équipe de cette Coupe du monde. J’apprécie beaucoup cela », souligne-t-il. À seulement 18 ans, il a déjà attiré l’attention de nombreux grands clubs européens grâce à sa brillante saison avec le RB Salzbourg en Autriche. Sa performance audacieuse et rafraîchissante lors des qualifications pourrait encore faire monter sa cote lors de la Coupe du monde et confirmer tout le bien que Barbarez pense de lui.

Souvent utilisé comme joker, il a à plusieurs reprises semé la zizanie dans les défenses grâce à ses dribbles et à sa vision du jeu. En novembre, lors de la victoire cruciale 3-1 contre la Roumanie, Barbarez l’a lancé à la mi-temps alors que la Bosnie perdait 0-1, et le jeune homme a immédiatement changé la donne, participant pleinement au renversement de situation. En demi-finale des barrages face au Pays de Galles fin mars, il a notamment adressé le corner que Dzeko a converti d’une tête en fin de match pour égaliser à 1-1.