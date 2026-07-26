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« Parfois, il jouera, d’autres fois non » : Cristiano Ronaldo a été informé du nouveau rôle qu’il devra accepter sous les ordres de Jorge Jesus s’il souhaite poursuivre sa carrière internationale avec le Portugal, où il compte déjà 233 sélections
Jésus prend les rênes de la Seleção
La nomination de Jesus au poste de sélectionneur du Portugal marque un tournant majeur pour la sélection lusitanienne, déterminée à tourner la page d’une campagne décevante lors de la Coupe du monde 2026.
L’ancien président du Benfica, Vieira, qui a étroitement collaboré avec Jesus lors de son passage à l’Estádio da Luz, estime que ce technicien de 72 ans est l’homme de la situation pour guider le pays vers de nouveaux horizons.
Interrogé sur Antena 1, Vieira a exprimé sa confiance dans ce choix, déclarant : « Je le connais extrêmement bien. C'est un grand professionnel. Ce n'est pas seulement mon avis, les joueurs qui ont travaillé avec lui le partagent : tout le monde en convient. Je pense que c’est le bon choix. Il est très important d’avoir à nouveau un sélectionneur portugais. Le dernier que nous avons eu était Fernando Santos, maintenant nous avons Jorge et je pense qu’il a toutes les capacités nécessaires pour faire un travail qui nous rendra tous heureux. »
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Gérer la transition après le départ de Ronaldo
L’un des défis les plus pressants pour le nouvel entraîneur consiste à gérer la fin de carrière de Ronaldo, dont le statut de titulaire suscite une attention croissante. Vieira a laissé entendre que pour que ce vétéran de 233 sélections demeure dans le groupe, il devra accepter de ne pas jouer tous les matchs.
Concernant la gestion de la superstar d’Al-Nassr, qui a déjà travaillé avec Jesus en Saudi Pro League la saison dernière, Vieira a déclaré : « Je pense qu’il sait comment gérer cette situation et qu’il saura s’y prendre. Il entretient sans aucun doute d’excellentes relations avec Ronaldo. Et Ronaldo sait lui aussi que la fin de sa carrière se profile déjà. Il devra prendre une décision et, parfois, il jouera peut-être, d’autres fois non, et ainsi de suite. »
L'héritage légendaire de Ronaldo en équipe nationale
Même si son rôle venait à être réduit, l'influence de Ronaldo sur l'équipe nationale portugaise reste sans équivalent dans l'histoire du football. Ses records de buts marqués et son nombre de sélections constituent une référence qu'aucun joueur européen ne pourra peut-être jamais dépasser.
Bien que certaines rumeurs aient évoqué une date de retraite, Jesus semble déterminé à assurer une transition respectueuse de l’héritage de ce héros national.
Jesus a récemment clarifié sa position sur un éventuel remaniement de l’effectif, promettant de préserver la continuité. Il a affirmé : « Les gens pourraient penser que le nouveau sélectionneur va arriver et changer beaucoup de joueurs. Cela n’arrivera pas. Je ne suis pas stupide. De plus, je n’ai pas assez de temps pour intégrer plusieurs joueurs qui n’ont pas été convoqués cette fois-ci. »
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La stratégie du succès
Le soutien de Vieira à Jesus repose sur la discipline tactique de l’entraîneur et sur sa philosophie du « match par match », qui lui a si bien réussi au cours de ses passages couronnés de succès dans divers clubs.
Analysant cette approche, Vieira a déclaré : « Nous devons gagner les matchs, un par un. En fait, sa stratégie consiste à gagner match après match : le prochain match est le plus important, puis le suivant, et c’est ainsi qu’on y parvient. Quant aux attentes, nous espérons tous gagner, mais nous devons reconnaître que les autres jouent aussi au football. »
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