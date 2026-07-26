« Parfois, il jouera, d’autres fois non » : Cristiano Ronaldo a été informé du nouveau rôle qu’il devra accepter sous les ordres de Jorge Jesus s’il souhaite poursuivre sa carrière internationale avec le Portugal, où il compte déjà 233 sélections

La nomination de Jesus au poste de sélectionneur du Portugal marque un tournant majeur pour la sélection lusitanienne, déterminée à tourner la page d’une campagne décevante lors de la Coupe du monde 2026.

L’ancien président du Benfica, Vieira, qui a étroitement collaboré avec Jesus lors de son passage à l’Estádio da Luz, estime que ce technicien de 72 ans est l’homme de la situation pour guider le pays vers de nouveaux horizons.

Interrogé sur Antena 1, Vieira a exprimé sa confiance dans ce choix, déclarant : « Je le connais extrêmement bien. C'est un grand professionnel. Ce n'est pas seulement mon avis, les joueurs qui ont travaillé avec lui le partagent : tout le monde en convient. Je pense que c’est le bon choix. Il est très important d’avoir à nouveau un sélectionneur portugais. Le dernier que nous avons eu était Fernando Santos, maintenant nous avons Jorge et je pense qu’il a toutes les capacités nécessaires pour faire un travail qui nous rendra tous heureux. »