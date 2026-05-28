À quelques heures du coup d’envoi des célébrations anniversaire, Hasan Ismaik, actionnaire majoritaire depuis quinze ans d’un club de football au comportement parfois erratique, et qui, malgré (ou peut-être en raison de) des investissements dépassant 80 millions d’euros, n’a jamais pu mener le club en Ligue des champions, ni même en Bundesliga, contrairement à ses promesses initiales. Peu avant l’anniversaire du club, il a publié un message sur les réseaux sociaux qui confirmait toutes les informations et rumeurs inquiétantes des derniers jours.

Oui, il a bien résilié un prêt conséquent que sa société et son représentant avaient pourtant confirmé il y a quelques semaines.

Conséquence directe : le TSV 1860 se retrouve dépourvu de la preuve de liquidités de 2,7 millions d’euros indispensable pour obtenir la licence de la DFB en vue du prochain exercice en troisième division.

Oui, il laisse entendre qu’il préférerait voir le club redescendre en Regionalliga, quatrième échelon du football allemand, plutôt que d’envisager une neuvième tentative de remontée en Deuxième Division la saison prochaine.

Un retour en Regionalliga qui rappelle celui de 2017, lorsque, fraîchement relégué de L2, le club avait immédiatement plongé d’un cran supplémentaire après que son propriétaire eut signifié sa décision par un simple SMS contenant le chiffre 4, alors que les négociations sur le budget continuaient.

Au fond, la démence qui s’empare du TSV 1860 obéit à une certaine logique.