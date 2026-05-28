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Filippo Cataldo

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« Parfois, il faut savoir prendre du recul ! » L'investisseur Hasan Ismaik laisse entendre que le TSV 1860 Munich pourrait être relégué d'office. Qu'est-ce qui lui a pris cette fois-ci ?

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1860 Munich
3. Liga

Le TSV 1860 Munich, club riche en traditions, se retrouve une nouvelle fois au bord du gouffre : l’investisseur Hasan Ismaik réclame une fois de plus un nouveau départ pour le club – la division dans laquelle celui-ci doit avoir lieu ne semble pas avoir beaucoup d’importance à ses yeux. Mais ce qui le préoccupe exactement reste, une fois de plus, un mystère.

Il y a exactement 60 ans jour pour jour, le TSV 1860 Munich a célébré le plus grand succès de son histoire : le titre de champion d'Allemagne. À cette époque, les Löwen étaient au sommet du football allemand, et leurs héros – Radi Radenković, Rudi Brunnenmeier, Peter Grosser, Fredi Heiß et leurs coéquipiers – éclipsaient même les futures légendes Franz Beckenbauer, Gerd Müller et Sepp Maier.

Le club, qui a une nouvelle fois terminé au milieu du tableau de troisième division malgré son statut de favori, rendra hommage ce soir aux champions encore en vie lors d’une réception dans une brasserie du Viktualienmarkt à Munich.

Pourtant, l’ambiance n’est pas à la fête.

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    À quelques heures du coup d’envoi des célébrations anniversaire, Hasan Ismaik, actionnaire majoritaire depuis quinze ans d’un club de football au comportement parfois erratique, et qui, malgré (ou peut-être en raison de) des investissements dépassant 80 millions d’euros, n’a jamais pu mener le club en Ligue des champions, ni même en Bundesliga, contrairement à ses promesses initiales. Peu avant l’anniversaire du club, il a publié un message sur les réseaux sociaux qui confirmait toutes les informations et rumeurs inquiétantes des derniers jours.

    Oui, il a bien résilié un prêt conséquent que sa société et son représentant avaient pourtant confirmé il y a quelques semaines.

    Conséquence directe : le TSV 1860 se retrouve dépourvu de la preuve de liquidités de 2,7 millions d’euros indispensable pour obtenir la licence de la DFB en vue du prochain exercice en troisième division.

    Oui, il laisse entendre qu’il préférerait voir le club redescendre en Regionalliga, quatrième échelon du football allemand, plutôt que d’envisager une neuvième tentative de remontée en Deuxième Division la saison prochaine.

    Un retour en Regionalliga qui rappelle celui de 2017, lorsque, fraîchement relégué de L2, le club avait immédiatement plongé d’un cran supplémentaire après que son propriétaire eut signifié sa décision par un simple SMS contenant le chiffre 4, alors que les négociations sur le budget continuaient.

    Au fond, la démence qui s’empare du TSV 1860 obéit à une certaine logique.

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  • Hansa Rostock v TSV 1860 München - 3. LigaGetty Images Sport

    Hasan Ismaik laisse la porte ouverte à un accord

    Contrairement à la précédente crise, un accord pourrait encore être trouvé avant l’expiration du délai fixé par la DFB début juin. « Nous avons présenté un nouveau modèle de financement offrant de meilleures conditions qu’auparavant – sans intérêts et avec un soutien financier supplémentaire visant à protéger le club et à garantir son maintien en troisième division », écrit Ismaik. « Ce soutien doit toutefois être assorti de conditions de transparence et de discipline financière afin que nous puissions nous assurer que les fonds sont utilisés à bon escient. »

    Il a également « proposé des solutions supplémentaires qui empêcheraient le club de faire faillite et lui donneraient la possibilité d’atteindre la stabilité – tout en préservant les droits du club et de ses supporters. Je reste disposé au dialogue et à la coopération de toute manière qui serve les intérêts des Löwen. Ces deux alternatives de financement ne nécessitent plus que l’accord de l’association ».

    Si cette proposition a d’abord été perçue comme une lueur d’espoir, Ismaik a rapidement tempéré l’enthousiasme, laissant entendre qu’il ne croit guère à un accord in extremis.

  • TSV 1860 München v SpVgg Unterhaching - 3. LigaGetty Images Sport

    Pour Hasan Ismaik, « l’essentiel n’est pas de savoir dans quelle division nous évoluons aujourd’hui ».

    « Il faut accepter une vérité fondamentale : on ne peut plus repousser le problème d'une saison à l'autre en se contentant de contracter de nouveaux emprunts », écrit Ismaik. Jusqu’ici, tout va bien. Ce que le Jordanien basé à Abu Dhabi ne précise pas : ces dernières années, les dirigeants du club ont régulièrement refusé de nouveaux prêts de l’investisseur pour renflouer les caisses ; au contraire, ce sont toujours les représentants d’Ismaik qui ont réclamé une augmentation des fonds pour acheter le succès sportif.

    Mais voilà que l’investisseur, jamais très apprécié par les supporters des Löwen, opère un revirement : « Il est parfois nécessaire de prendre du recul pour construire un avenir solide et stable. Si le club doit être reconstruit de fond en comble, nous devons le faire avec courage et réalisme », a-t-il écrit.

    Pour lui, « ce n’est pas la division actuelle qui compte, mais la capacité à reconstruire un club solide, capable de revenir en force et de perdurer ».

  • TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport

    TSV 1860 : il y a tout juste un an, Ismaik et les Lions ont failli tomber dans le piège d’un présumé escroc.

    Le club a besoin de bien plus qu'un simple nouveau financement. « Il a besoin d'une véritable restructuration, d'un système de contrôle financier clair, d'une mise en conformité – et d'une direction qui fonctionne selon les normes institutionnelles modernes, comme c'est le cas depuis longtemps dans les clubs et les entreprises prospères », a déclaré l'investisseur.

    « Après toutes ces années, nous devons être honnêtes et clairs : la situation actuelle n’est pas tenable. Je ne cherche pas à accuser qui que ce soit – ni la direction, ni les supporters, ni le partenaire, ni moi-même. Si les Löwen devaient être reconstruits à partir de zéro, même en commençant dans les divisions inférieures, ce ne serait pas une honte », a déclaré Ismaik.

    Contrairement à 2017, où le retour au mythique stade Grünwalder, dans le quartier de Giesing, avait suscité un nouvel élan chez les supporters et permis au club de se réinventer en tant que formation de quartier culte, une nouvelle rétrogradation ne provoquerait cette fois aucun sursaut d’optimisme chez les fans.

    Néanmoins, on peut s’interroger sur les raisons qui poussent Ismaik à déclarer, précisément maintenant, que la réussite sportive ne l’intéresse plus.

    Il y a un an à peine, le club et son actionnaire avaient failli tomber dans le piège d’un escroc présumé ; une vente déjà annoncée – et célébrée avec ferveur par les supporters des Löwen à Munich-Giesing au moyen de feux d’artifice – des parts d’Ismaik à un mystérieux investisseur a échoué in extremis ; à ce jour, on ignore toujours si cet investisseur a jamais existé.

    Depuis, il est clair qu’Ismaik veut se défaire des Löwen au plus vite. Selon SPOX, au moins trois véritables groupes d’investisseurs se sont manifestés ces derniers mois ; parmi eux, une équipe menée par l’ancien international Thomas Hitzlsperger et l’ex-directeur général du club Markus Rejek a confirmé des discussions. Aucun accord n’a été trouvé, la somme de plusieurs dizaines de millions proposée ayant vraisemblablement été jugée insuffisante par Ismaik.

    Une certitude : ses parts ne prendraient pas de valeur en cas de nouvelle relégation en amateur.