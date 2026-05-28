Le club a besoin de bien plus qu'un simple nouveau financement. « Il a besoin d'une véritable restructuration, d'un système de contrôle financier clair, d'une mise en conformité – et d'une direction qui fonctionne selon les normes institutionnelles modernes, comme c'est le cas depuis longtemps dans les clubs et les entreprises prospères », a déclaré l'investisseur.
« Après toutes ces années, nous devons être honnêtes et clairs : la situation actuelle n’est pas tenable. Je ne cherche pas à accuser qui que ce soit – ni la direction, ni les supporters, ni le partenaire, ni moi-même. Si les Löwen devaient être reconstruits à partir de zéro, même en commençant dans les divisions inférieures, ce ne serait pas une honte », a déclaré Ismaik.
Contrairement à 2017, où le retour au mythique stade Grünwalder, dans le quartier de Giesing, avait suscité un nouvel élan chez les supporters et permis au club de se réinventer en tant que formation de quartier culte, une nouvelle rétrogradation ne provoquerait cette fois aucun sursaut d’optimisme chez les fans.
Néanmoins, on peut s’interroger sur les raisons qui poussent Ismaik à déclarer, précisément maintenant, que la réussite sportive ne l’intéresse plus.
Il y a un an à peine, le club et son actionnaire avaient failli tomber dans le piège d’un escroc présumé ; une vente déjà annoncée – et célébrée avec ferveur par les supporters des Löwen à Munich-Giesing au moyen de feux d’artifice – des parts d’Ismaik à un mystérieux investisseur a échoué in extremis ; à ce jour, on ignore toujours si cet investisseur a jamais existé.
Depuis, il est clair qu’Ismaik veut se défaire des Löwen au plus vite. Selon SPOX, au moins trois véritables groupes d’investisseurs se sont manifestés ces derniers mois ; parmi eux, une équipe menée par l’ancien international Thomas Hitzlsperger et l’ex-directeur général du club Markus Rejek a confirmé des discussions. Aucun accord n’a été trouvé, la somme de plusieurs dizaines de millions proposée ayant vraisemblablement été jugée insuffisante par Ismaik.
Une certitude : ses parts ne prendraient pas de valeur en cas de nouvelle relégation en amateur.