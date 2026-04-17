En matière de planification des transferts, il y a eu « une véritable culture du débat », a révélé Hoeneß dans le podcast *Auf eine weiß-blaue Tasse*, lors d’un entretien avec le ministre-président bavarois Markus Söder. « Il y a eu de très vives discussions, car certains d’entre nous voulaient encore dépenser 100 ou 150 millions », a poursuivi Hoeneß.
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« Parce que certains voulaient encore faire des dépenses importantes, de l’ordre de 100 ou 150 millions d’euros », Uli Hoeneß révèle les détails d’une vive tension au sein du FC Bayern : un transfert phare aurait été bloqué
Si le président du Bayern n’a cité aucun nom, il pensait sans doute au directeur sportif Max Eberl. Ce dernier serait de plus en plus contesté au sein du club malgré les succès sportifs actuels ; le magazine « kicker » a d’ailleurs récemment qualifié les relations entre Eberl et le directeur sportif Christoph Freund de « mariage forcé ».
L’été dernier, Eberl aurait poussé auprès du conseil de surveillance, alors dirigé par l’ex-président Hoeneß, pour recruter des renforts externes onéreux, notamment en attaque, afin de pallier les départs de Leroy Sané (Galatasaray) et Kingsley Coman (Al-Nassr). « Mais ce sont surtout les anciens qui ont eu le dernier mot chez nous, car nous avons dit : si l’on veut donner une chance aux jeunes, il faut leur faire de la place. Si l’on avait acheté deux ou trois joueurs supplémentaires pour 100 à 150 millions, l’entraîneur aurait bien sûr dû les aligner », se souvient Hoeneß.
Eberl aurait notamment poussé pour recruter Xavi Simons, afin d’ajouter une option offensive et de renforcer la profondeur de l’effectif. Hoeneß et son équipe ont toutefois défendu avec fermeté l’idée de donner leur chance aux jeunes issus du centre de formation plutôt que d’investir dans des renforts onéreux.
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Selon nos informations, le joueur pourrait encore savourer une part de tarte aux pommes, mais son transfert à l’FC Barcelone ne se concrétisera pas.
Hoeneß a rappelé cette consigne à l’entraîneur Vincent Kompany lors d’un tête-à-tête : « Je me souviens d’une conversation que j’ai eue avec Vincent Kompany lorsqu’il est venu me voir au lac de Tegernsee. Il avait fait le déplacement avec Christoph Freund et m’a dit : “Uli, on a besoin de Xavi, on en a besoin” », a confié Hoeneß. « J’avais une tarte aux pommes sur la table et je lui ai dit : “Vincent, tu peux encore manger une part de tarte aux pommes, mais tu n’auras pas Xavi. Nous voulons que tu fasses jouer les jeunes.” Et c’est exactement ce qu’il a fait. »
Finalement, Xavi Simons a quitté Leipzig pour rejoindre Tottenham le 31 août suivant, contre un chèque de 65 millions d’euros. Âgé de 22 ans, le joueur vit aujourd’hui une saison à oublier, alors que les Spurs se battent pour éviter une relégation qui serait historique. À six journées de la fin, les Spurs pointent à la 18e place de Premier League, en zone de relégation, à deux points du premier non-relégable. L’international néerlandais, aligné à 39 reprises toutes compétitions confondues, n’a inscrit que quatre buts et délivré cinq passes décisives.
Valoriser ses propres talents : au FC Bayern, Kompany suit la demande de Hoeneß
Au Bayern, le jeune prodige Lennart Karl a profité d’un temps de jeu conséquent cette saison, Simons n’étant pas arrivé et aucune nouvelle star onéreuse ne venant lui contester sa place. Actuellement à l’infirmerie en raison d’une déchirure musculaire, le jeune homme avait créé l’événement avec sa tenue lors du récent clasico contre le Real Madrid. Formé au FCB depuis 2022, il a fait ses débuts en équipe première en début de saison. À seulement 18 ans, il totalise neuf buts et sept passes décisives en 35 matchs, a déjà honoré sa première sélection avec la Mannschaft en mars et postule sérieusement pour la Coupe du monde.
Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic et Jamal Musiala, trois autres éléments issus du vivier bavarois, occupent déjà des rôles majeurs au sein du club le plus titré d’Allemagne. David Santos Daiber (19 ans), Deniz Ofli (19 ans), Maycon Cardozo (17 ans), Cassiano Kiala (17 ans) ainsi que les tout juste 16 ans Filip Pavic et Erblin Osmani ont ainsi déjà goûté à la première équipe.
En misant davantage sur ses propres talents, le club entend à la fois maîtriser ses coûts et réaffirmer son identité. L’avenir d’Eberl dans ce projet reste toutefois incertain. Tandis que Freund devrait rester et se voir confier un rôle accru dans la formation, la position du directeur sportif pourrait être remise en question.
Fin mai, le conseil de surveillance du Bayern, composé d’Uli Hoeneß, de l’ancien président du directoire Karl-Heinz Rummenigge et du président Herbert Hainer, se réunira pour sa prochaine session. Selon le magazine kicker, la question de la prolongation des contrats d’Eberl et de Freund, qui expirent en 2027, sera à l’ordre du jour.
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Les prochains matchs du FC Bayern Munich
Date
Heure
Rencontre
Dimanche 19 avril
17h30
FC Bayern – VfB Stuttgart (Bundesliga)
Mercredi 22 avril
20 h 45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (Coupe d'Allemagne)
Samedi 25 avril
15h30
Mayence 05 - FC Bayern (Bundesliga)