Si le président du Bayern n’a cité aucun nom, il pensait sans doute au directeur sportif Max Eberl. Ce dernier serait de plus en plus contesté au sein du club malgré les succès sportifs actuels ; le magazine « kicker » a d’ailleurs récemment qualifié les relations entre Eberl et le directeur sportif Christoph Freund de « mariage forcé ».

L’été dernier, Eberl aurait poussé auprès du conseil de surveillance, alors dirigé par l’ex-président Hoeneß, pour recruter des renforts externes onéreux, notamment en attaque, afin de pallier les départs de Leroy Sané (Galatasaray) et Kingsley Coman (Al-Nassr). « Mais ce sont surtout les anciens qui ont eu le dernier mot chez nous, car nous avons dit : si l’on veut donner une chance aux jeunes, il faut leur faire de la place. Si l’on avait acheté deux ou trois joueurs supplémentaires pour 100 à 150 millions, l’entraîneur aurait bien sûr dû les aligner », se souvient Hoeneß.

Eberl aurait notamment poussé pour recruter Xavi Simons, afin d’ajouter une option offensive et de renforcer la profondeur de l’effectif. Hoeneß et son équipe ont toutefois défendu avec fermeté l’idée de donner leur chance aux jeunes issus du centre de formation plutôt que d’investir dans des renforts onéreux.