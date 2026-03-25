Parce qu'il pourrait vouloir jouer pour l'Allemagne : l'ancien joueur du Bayern Landon Donovan souhaite exclure un joueur de Bundesliga de l'équipe nationale américaine

Banks joue depuis des années dans les équipes de sélection américaines et fait actuellement partie de l'équipe nationale U20. En septembre, il a été convoqué pour la première fois en équipe nationale A, mais n'a pas été aligné lors du match amical contre le Japon. Par la suite, Pochettino n'a pas convoqué l'adolescent pour les matchs amicaux de septembre et octobre. Cette fois-ci, en revanche, l'Argentin a sélectionné Banks, qui a toutefois décliné l'invitation.

Cela agace Donovan, qui a réclamé des sanctions dans le podcast « Unfiltered Soccer » avec son ancien coéquipier Tim Howard : « Du point de vue de la fédération, en particulier de Matt Crocker (directeur technique de la fédération américaine, ndlr), qui prend ces décisions : s’il y a quelqu’un qui ne veut pas jouer pour son pays, c’est fini ! Au revoir ! »

Le joueur aux 157 sélections en équipe nationale a ajouté à propos de Banks : « Je ne lui en veux pas. Il a le droit de prendre ses décisions. Mais maintenant, ça ne m’intéresse plus. S’il ne veut pas jouer pour les États-Unis, d’accord, c’est compris ! »