Si l'on en croit Landon Donovan (44 ans), le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches internationaux pour les États-Unis, le joueur professionnel de Bundesliga Noahkai Banks (19 ans, FC Augsbourg) ne portera plus le maillot des États-Unis. L'ancien attaquant du FC Bayern et du Bayer Leverkusen est furieux que Banks ait décliné l'invitation du sélectionneur américain Mauricio Pochettino pour la trêve internationale actuelle, marquée par des matchs amicaux contre la Belgique et le Portugal.
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Parce qu'il pourrait vouloir jouer pour l'Allemagne : l'ancien joueur du Bayern Landon Donovan souhaite exclure un joueur de Bundesliga de l'équipe nationale américaine
Banks joue depuis des années dans les équipes de sélection américaines et fait actuellement partie de l'équipe nationale U20. En septembre, il a été convoqué pour la première fois en équipe nationale A, mais n'a pas été aligné lors du match amical contre le Japon. Par la suite, Pochettino n'a pas convoqué l'adolescent pour les matchs amicaux de septembre et octobre. Cette fois-ci, en revanche, l'Argentin a sélectionné Banks, qui a toutefois décliné l'invitation.
Cela agace Donovan, qui a réclamé des sanctions dans le podcast « Unfiltered Soccer » avec son ancien coéquipier Tim Howard : « Du point de vue de la fédération, en particulier de Matt Crocker (directeur technique de la fédération américaine, ndlr), qui prend ces décisions : s’il y a quelqu’un qui ne veut pas jouer pour son pays, c’est fini ! Au revoir ! »
Le joueur aux 157 sélections en équipe nationale a ajouté à propos de Banks : « Je ne lui en veux pas. Il a le droit de prendre ses décisions. Mais maintenant, ça ne m’intéresse plus. S’il ne veut pas jouer pour les États-Unis, d’accord, c’est compris ! »
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Noahkai Banks est né à Honolulu
Banks est considéré comme un grand talent en défense centrale. Au FC Augsbourg, on le tient en haute estime ; il est désormais titulaire et totalise cette saison 22 apparitions pour le club de la ville des Fugger. Banks est né à Honolulu d’une mère allemande et d’un père américain. Il est arrivé en Allemagne à l’âge de huit ans et a rejoint le centre de formation du FCA en 2015, en provenance du TSV Dietmannsried.
Ses solides performances en Bundesliga suscitent donc l'intérêt des États-Unis pour Banks. Cependant, ce droitier de 1,93 mètre pourrait tout aussi bien jouer pour la DFB. Et il hésite : la phase finale de la Coupe du monde à venir, qui se déroulera notamment dans son pays natal, n'est pas pour lui l'argument le plus convaincant : « Je suis encore en train de me décider, je sais qu'une Coupe du monde approche. Mais j'ai une longue carrière devant moi, c'est pourquoi je ne veux pas que ma décision dépende d'un seul tournoi. »
On ne sait rien pour l’instant d’efforts concrets de la part de la DFB, même si le magazine kicker écrivait il y a quelques semaines qu’il était apparu « sur le radar » du sélectionneur national des moins de 21 ans, Antonio Di Salvo.
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Landon Donovan : « C'est n'importe quoi »
Banks a parlé d'une « décision importante » qu'il ne souhaitait pas prendre seul, mais « avec ma famille et quelques personnes qui comptent pour moi. Je ne veux pas me fixer de date limite, je prends mon temps, je déciderai en toute sérénité. »
Mais si l'on en croit Landon Donovan, cela n'est plus nécessaire : « S'il se sent plus allemand, très bien. J'ai toujours dit qu'il fallait se laisser guider par la passion pour prendre une telle décision. Ce serait pourtant clair s'il voulait faire partie de l'équipe américaine. Il a participé à de nombreux stages, y compris chez les jeunes. La fédération s'efforce depuis longtemps de le recruter. Et on dirait qu'on le supplie de jouer pour notre pays. C'est n'importe quoi. »
Statistiques de Noahkai Banks en tant que joueur professionnel au FC Augsbourg :
Interventions 30 Sorties de plus de 90 minutes 14 Buts 1 Passes décisives 1 Cartons jaunes 10