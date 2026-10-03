Les défenseurs belges Nathan Ngoy et Maxim De Cuyper ont joué un rôle essentiel dans la victoire difficile 3-0 de la Belgique contre la Turquie en Ligue des nations de l’UEFA à Liège. Des buts de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont scellé la victoire, mais le secteur défensif a dû résister à une pression considérable.

Ce clean sheet permet à la Belgique de conserver la deuxième place du groupe A avec six points en trois matches.

Ngoy et De Cuyper ont été les piliers d’une ligne défensive qui a su gérer les transitions offensives turques à haute intensité.