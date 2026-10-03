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« Par moments, on avait l’impression d’assister à un match de ping-pong ! » : Nathan Ngoy et Maxim De Cuyper racontent les coulisses du choc fou contre la Turquie
La jeune charnière défensive aide la Belgique à décrocher un clean sheet crucial
Les défenseurs belges Nathan Ngoy et Maxim De Cuyper ont joué un rôle essentiel dans la victoire difficile 3-0 de la Belgique contre la Turquie en Ligue des nations de l’UEFA à Liège. Des buts de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont scellé la victoire, mais le secteur défensif a dû résister à une pression considérable.
Ce clean sheet permet à la Belgique de conserver la deuxième place du groupe A avec six points en trois matches.
Ngoy et De Cuyper ont été les piliers d’une ligne défensive qui a su gérer les transitions offensives turques à haute intensité.
- ANP
Ngoy décrit l’intensité frénétique du match et encense le duo de vétérans
S’exprimant après le match, Ngoy a admis que le rythme chaotique, d’un bout à l’autre du terrain, avait rendu les tâches défensives particulièrement exigeantes. Il a souligné que l’unité de l’équipe avait été le facteur décisif pour repousser les attaques de la Turquie, avant d’exprimer sa gratitude envers les cadres De Bruyne et Lukaku.
Ngoy a révélé que le but plein de sang-froid de Lukaku n’avait rien d’une surprise au vu de sa forme à l’entraînement.
« C’était un bon match, a déclaré Ngoy à RTL. Par moments, on aurait dit du ping-pong, avec le ballon qui allait partout. Défensivement, c’était assez difficile. La clé, c’était de rester unis. Romelu Lukaku les met aussi très bien à l’entraînement, donc son but ne me surprend certainement pas. Avoir des joueurs comme eux dans l’effectif, c’est fantastique. »
De Cuyper appelle au calme au milieu d’un rythme de match effréné
De Cuyper a fait écho aux propos de Ngoy au sujet du rythme effréné du match, en notant que la Turquie s'est créé plusieurs situations dangereuses. Le jeune défenseur a reconnu que la Belgique aurait pu mieux gérer le tempo pendant les périodes de forte pression.
Malgré le caractère très animé de la rencontre, la solidité défensive de la Belgique a tenu bon.
De Cuyper a souligné l'importance de tirer des enseignements de matches internationaux de haute intensité.
« C'était un match important, a déclaré De Cuyper à Sporza. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. Nous aurions parfois pu être plus calmes, car il y avait beaucoup d'intensité. Ils ont aussi eu leurs occasions. »
- Beautiful Sports International
La défense belge se réjouit des tests à venir dans le groupe A
Ngoy, De Cuyper et leurs collègues de la défense quittent Liège avec une confiance renforcée après avoir signé un match sans encaisser de but face à une dangereuse attaque turque. L'équipe de Mark van Bommel prépare désormais ses prochains matches de groupe dans sa poursuite de la France en tête du groupe A.
La Turquie reste en bas du groupe, en quête de ses premiers points.
Les défenseurs émergents de la Belgique visent à poursuivre leur progression lors des prochaines sorties.
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