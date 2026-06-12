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Paolo Sorrentino AncelottiGetty Images

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Paolo Sorrentino in ritiro con il Brasile per girare un docufilm su Carlo Ancelotti

Brésil
C. Ancelotti
Brésil vs Maroc
Coupe du monde

Le réalisateur oscarisé suit l'entraîneur italien pendant la Coupe du monde.

Le Brésil se prépare à affronter le Maroc lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026.


Le coup d’envoi est prévu à 00h00 (heure italienne) le dimanche 14 juin au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey, à proximité de New York.


  • SORRENTINO REMPLACE ANCELOTTI

    En marge du stage de préparation de la Seleção à Morristown, aux États-Unis, le réalisateur Paolo Sorrentino, oscarisé en 2014 pour « La Grande Bellezza », a été aperçu en train de tourner un documentaire sur l’entraîneur Carlo Ancelotti.


    Les deux hommes s’étaient rencontrés lors de vacances en Sardaigne et, en discutant football, ils ont eu l’idée d’un film sur la vie de l’entraîneur émilien. Ce dernier s’est dit profondément honoré par l’attention que lui porte le réalisateur napolitain.

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