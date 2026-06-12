Le Brésil se prépare à affronter le Maroc lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026.
Le coup d’envoi est prévu à 00h00 (heure italienne) le dimanche 14 juin au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey, à proximité de New York.
Le Brésil se prépare à affronter le Maroc lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026.
Le coup d’envoi est prévu à 00h00 (heure italienne) le dimanche 14 juin au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey, à proximité de New York.
En marge du stage de préparation de la Seleção à Morristown, aux États-Unis, le réalisateur Paolo Sorrentino, oscarisé en 2014 pour « La Grande Bellezza », a été aperçu en train de tourner un documentaire sur l’entraîneur Carlo Ancelotti.
Les deux hommes s’étaient rencontrés lors de vacances en Sardaigne et, en discutant football, ils ont eu l’idée d’un film sur la vie de l’entraîneur émilien. Ce dernier s’est dit profondément honoré par l’attention que lui porte le réalisateur napolitain.