Paolo Maldini révèle à quel point Pep Guardiola a été proche de prendre le poste de sélectionneur de l’Italie avant de se retirer

Dans un entretien fleuve et explosif accordé au Corriere della Sera, Maldini a levé le voile sur son bref passage au poste de directeur technique de la FIGC. La légende de l’AC Milan a révélé que l’un de ses principaux objectifs était d’amener Guardiola sur le banc de l’Italie, un mouvement qui aurait provoqué une onde de choc dans le paysage du football international. Maldini a raconté une réunion à forts enjeux en Catalogne où les bases de ce qui aurait pu être une nomination historique ont été posées dans les moindres détails aux côtés de l’ancien directeur sportif Leonardo.

Maldini a expliqué la profondeur des discussions en déclarant : « Il avait fait part à quelques-uns de ses amis de son envie d’entraîner une sélection nationale. Nous sommes allés lui rendre visite à Barcelone, nous avons déjeuné ensemble, nous avons parlé pendant toute une journée. Il était très tenté. Il a été tout près d’accepter. Il a même commencé à écrire des compositions d’équipe sur des bouts de papier. »