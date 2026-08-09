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Paolo Maldini révèle à quel point Pep Guardiola a été proche de prendre le poste de sélectionneur de l’Italie avant de se retirer
Le déjeuner secret à Barcelone
Dans un entretien fleuve et explosif accordé au Corriere della Sera, Maldini a levé le voile sur son bref passage au poste de directeur technique de la FIGC. La légende de l’AC Milan a révélé que l’un de ses principaux objectifs était d’amener Guardiola sur le banc de l’Italie, un mouvement qui aurait provoqué une onde de choc dans le paysage du football international. Maldini a raconté une réunion à forts enjeux en Catalogne où les bases de ce qui aurait pu être une nomination historique ont été posées dans les moindres détails aux côtés de l’ancien directeur sportif Leonardo.
Maldini a expliqué la profondeur des discussions en déclarant : « Il avait fait part à quelques-uns de ses amis de son envie d’entraîner une sélection nationale. Nous sommes allés lui rendre visite à Barcelone, nous avons déjeuné ensemble, nous avons parlé pendant toute une journée. Il était très tenté. Il a été tout près d’accepter. Il a même commencé à écrire des compositions d’équipe sur des bouts de papier. »
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La vérité derrière les exigences salariales
Alors que des rumeurs de l’époque laissaient entendre que les exigences salariales de Guardiola constituaient le principal point de blocage pour la FIGC, Maldini s’est empressé de dissiper toute idée selon laquelle la cupidité aurait joué un rôle dans la décision de l’Espagnol. Des informations en Italie avaient auparavant circulé, affirmant que le maître à jouer tactique réclamait un salaire vertigineux de 20 millions d’euros par saison. Cependant, Maldini a précisé que l’aspect financier avait en réalité été la partie la plus simple de la négociation, Guardiola ayant fait preuve d’une flexibilité surprenante concernant son éventuel package de rémunération.
Répondant directement aux rumeurs sur le salaire, Maldini s’est montré catégorique dans sa réfutation : « Absolument pas. L’argent n’a jamais été un problème. Pep nous l’a dit clairement : donnez-moi un euro de moins que ce que touchait l’entraîneur précédent et cela me va. »
Le poids mental de la Premier League
Maldini a ensuite révélé pourquoi l’accord avait capoté. Il a mis en avant un facteur bien plus humain : l’énorme usure physique et mentale causée par une décennie passée au sommet du football de clubs. Après avoir dominé l’élite anglaise avec Manchester City, l’intensité du poste avait manifestement laissé des traces chez Guardiola. Le besoin de faire une coupure totale loin du banc est devenu l’élément décisif, prenant le pas sur sa curiosité pour le poste en Italie et sur la planification tactique qu’il avait déjà entamée.
« À cause de l’épuisement », insiste Maldini lorsqu’on lui demande pourquoi l’accord n’a pas abouti. « Guardiola sort de 10 années éprouvantes en Premier League. Il a subi une opération du dos, il veut se reposer. Mais c’était une discussion très sérieuse, nous avons étudié les effectifs des U17 jusqu’à l’équipe première. »
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En ce qui concerne Andrea Pirlo
Guardiola étant indisponible, Maldini s’est tourné vers son ancien coéquipier Andrea Pirlo. Ce choix visait à apporter une approche jeune et moderne à l’équipe nationale, en mettant l’accent sur le développement technique plutôt que sur des tactiques défensives rigides. Cependant, cette nomination a suscité une vive résistance, en partie à cause de la polémique entourant les liens commerciaux de Pirlo avec des sociétés russes de paris.
« Nous n’étions pas au courant. L’opinion publique a fait son travail. Mais il n’y avait rien, sur le plan juridique, qui aurait empêché Andrea de devenir le sélectionneur de l’équipe nationale. Cela a clairement été exagéré d’une certaine manière. Pirlo était prêt à mettre fin à ses relations avec la société russe de paris. »
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