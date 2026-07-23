AFP
Traduit par
Paolo Maldini confirme avoir échangé avec Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, qu’il présente comme « les meilleurs au monde », au sujet du poste de sélectionneur de l’Italie, tandis que la FIGC refuse de se précipiter pour prendre une décision
Maldini vise l'élite
Dans une démarche audacieuse destinée à sortir l’Italie d’une crise footballistique, Maldini a révélé que la Fédération visait le sommet de la hiérarchie des entraîneurs. L’icône de l’AC Milan, fraîchement nommé directeur technique de la FIGC, a confirmé avoir engagé des discussions avec l’ancien coach de Manchester City, Guardiola, et avec l’actuel sélectionneur du Brésil, Ancelotti.
Dans des propos rapportés par The Guardian, Maldini, s’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion de haut niveau avec les clubs de Serie A, s’est montré franc au sujet de la liste ambitieuse de candidats retenus par la fédération. « Honnêtement, nous ne pouvons pas donner d’informations aujourd’hui sur ce qui se passe. Vous avez identifié l’une de nos cibles », a déclaré Maldini lorsqu’on l’a interrogé sur les rumeurs concernant Guardiola. « Nous ne pouvons pas cacher que nous avons également discuté avec Carlo Ancelotti avant de nous entretenir avec Pep. Honnêtement, il nous a semblé judicieux de commencer par les meilleurs au monde, afin d’évaluer leur disponibilité générale. »
- Getty Images
Sur les traces des grands champions
La tentative de recrutement de Guardiola intervient alors que l’entraîneur catalan, âgé de 55 ans, est libre de tout contrat après avoir mis fin à un mandat de dix ans, couronné de succès, à la tête de Manchester City. Son palmarès est incontestable, lui qui a également redéfini le football moderne lors de ses passages à Barcelone et au Bayern Munich. De son côté, Ancelotti reste l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire, avec cinq Ligue des champions et des titres de champion dans chacune des cinq meilleures ligues européennes.
Maldini, accompagné du président de la FIGC Giovanni Malagò et du conseiller Leonardo, aurait passé plusieurs jours à Barcelone pour évaluer l’intérêt de Guardiola pour le projet. Bien que le poste soit urgent, Maldini a insisté : pas question de se contenter d’un second choix pour aller vite. « L’idéal serait d’annoncer le nom du nouvel entraîneur cette semaine, mais il vaut encore mieux attendre la personne que nous voulons vraiment », a-t-il expliqué.
La situation d'Ancelotti au Brésil
Si Ancelotti est le candidat idéal, sa situation actuelle à la tête de la sélection brésilienne constitue un obstacle de taille pour la FIGC. Le vétéran des bancs d’entraîneurs a prolongé son contrat en mai jusqu’en 2030, mais sa position est remise en question suite à une campagne décevante en Coupe du monde.
La nécessité pour les Azzurri d’une main de maître est plus évidente que jamais après leur récente défaite en barrages face à la Bosnie-Herzégovine. Ce revers a entraîné le départ du président Gabriele Gravina et du sélectionneur Gennaro Gattuso, ce dernier ayant succédé à Luciano Spalletti lors d’un cycle de qualification difficile.
- Getty Images Sport
Des options plus variées pour les Azzurri
Si les approches très médiatisées pour recruter Guardiola ou Ancelotti échouaient, la FIGC dispose déjà de plusieurs alternatives internes. Roberto Mancini, vainqueur de l’Euro 2021, et Antonio Conte, autre ancien sélectionneur, sont en pole position.
Le nom d’Andrea Pirlo circule également. Figure clé du sacre mondial 2006, il offrirait un profil plus novateur, même si moins expérimenté, par rapport aux autres prétendants.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles