Dans une démarche audacieuse destinée à sortir l’Italie d’une crise footballistique, Maldini a révélé que la Fédération visait le sommet de la hiérarchie des entraîneurs. L’icône de l’AC Milan, fraîchement nommé directeur technique de la FIGC, a confirmé avoir engagé des discussions avec l’ancien coach de Manchester City, Guardiola, et avec l’actuel sélectionneur du Brésil, Ancelotti.

Dans des propos rapportés par The Guardian, Maldini, s’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion de haut niveau avec les clubs de Serie A, s’est montré franc au sujet de la liste ambitieuse de candidats retenus par la fédération. « Honnêtement, nous ne pouvons pas donner d’informations aujourd’hui sur ce qui se passe. Vous avez identifié l’une de nos cibles », a déclaré Maldini lorsqu’on l’a interrogé sur les rumeurs concernant Guardiola. « Nous ne pouvons pas cacher que nous avons également discuté avec Carlo Ancelotti avant de nous entretenir avec Pep. Honnêtement, il nous a semblé judicieux de commencer par les meilleurs au monde, afin d’évaluer leur disponibilité générale. »