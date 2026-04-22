« Panique dans les rues de Londres ! » : Les cinq raisons majeures de l’effondrement d’Arsenal, qui menace de compromettre une nouvelle fois son rêve de titre en Premier League

L'inquiétude d'Arsenal est compréhensible. Le club n'a plus remporté le titre depuis 2004, mais cette saison devait être la leur.

Si Liverpool, champion en titre, a trusté les Unes en déboursant 450 millions de livres durant le mercato estival, Arsenal a en réalité enregistré la plus grosse dépense nette et disposait, selon l’avis général, du vivier de talents le plus profond d’Angleterre.

Theo Walcott s’est même demandé si le Manchester United champion d’Angleterre et d’Europe en 2008 pourrait « rivaliser » avec l’effectif d’Arteta, tandis que Piers Morgan assurait qu’Arsenal était capable du quadruplé, disposant selon lui de « la meilleure équipe de l’histoire du football mondial ».

Des propos exagérés, certes, mais symptomatiques du battage médiatique qui accompagnait les Gunners, attendus non seulement au terme d’une longue disette de titres, mais aussi dans les annales du jeu. Un investissement supérieur à un milliard de livres sterling en transferts depuis l’arrivée d’Arteta rendait, de l’avis général, un succès majeur impératif.

Comme le soulignait le légendaire arrière latéral Nigel Winterburn àGOAL en novembre : « Je ne pense pas qu’Arteta et le club aient eu de quoi se trouver des excuses. Si l’on examine les trois dernières saisons sans complaisance, nous n’avons tout simplement pas été assez bons.

Mais je pense que c'est l'effectif le plus solide qu'Arsenal ait jamais eu à l'Emirates, en termes de profondeur. Les joueurs que nous avons recrutés cette saison me donnent une grande confiance dans le fait que nous serons très, très difficiles à battre. »

C’était vrai, du moins jusqu’à il y a un mois. Avant le 22 mars, Arsenal n’avait concédé que trois défaites en 49 matchs toutes compétitions confondues. Depuis ? Quatre revers en six rencontres – et il n’est pas si surprenant que la chute ait commencé par un 2-0 infligé par City à Wembley.

La finale de la Carabao Cup offrait à l’équipe d’Arteta l’occasion de décrocher son premier trophée depuis la FA Cup 2019 et, surtout, d’envoyer un signal fort à une formation qui l’avait doublé à deux reprises dans la dernière ligne droite du championnat. Au lieu de quoi les Gunners ont été dominés de bout en bout, ce qui relance inévitablement les interrogations sur le niveau de l’entraîneur et le mental de son effectif.