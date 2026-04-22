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Mark Doyle

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« Panique dans les rues de Londres ! » : Les cinq raisons majeures de l’effondrement d’Arsenal, qui menace de compromettre une nouvelle fois son rêve de titre en Premier League

Opinion
Arsenal
Premier League
M. Arteta
M. Oedegaard
D. Rice
Gabriel
V. Gyoekeres
FEATURES
B. Saka

La banderole déployée dimanche par les supporters de Manchester City dans la tribune sud de l’Etihad Stadium résumait parfaitement la situation : « Panique dans les rues de Londres ». Battus 2-1 sur la pelouse de leur rival pour le titre de Premier League, les Gunners ne comptent plus que trois points d’avance sur les hommes de Pep Guardiola, et ont pourtant disputé une rencontre de plus.

En conséquence, une victoire de City à Turf Moor mercredi lui permettrait de prendre provisoirement la tête du classement grâce à une meilleure différence de buts, alors que cinq journées restent à disputer.

La situation est stupéfiante : il y a moins d’un mois, Arsenal possédait encore 10 points d’avance après un succès 2-0 contre Everton qui avait fait vibrer l’Emirates, et les supporters pensaient enfin voir prendre fin 22 ans de disette.

Aujourd’hui, les fans des Gunners, déjà éprouvés par tant d’années d’attente, redoutent une nouvelle capitulation dans la course au titre, les hommes de Mikel Arteta ayant concédé deux défaites consécutives en championnat.

Que s’est-il donc passé pour que les Gunners déraillent aussi brutalement ? Qui pointer du doigt pour cette perte de repères au pire moment ? Et surtout, ont-ils encore une chance de renverser la vapeur d’ici la fin de la saison ?

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le grand Guardiola

    Les retombées du choc au sommet de dimanche à l’Etihad se sont concentrées sur Arsenal, ce qui est compréhensible. Le récit des Gunners est captivant : on pourrait assister à l’un des plus grands effondrements de l’histoire du football. Cependant, c’est City qui exerce la majeure partie de la pression sous laquelle Arsenal cède actuellement, et il faut le souligner.

    Ce n’est pourtant pas le meilleur City de l’ère Guardiola : l’élimination en Ligue des champions face à un Real Madrid médiocre dirigé par Álvaro Arbeloa en témoigne. Les Citizens ont aussi concédé cinq défaites en championnat, une faille impensable lors de leurs duels passés avec le Liverpool de Jürgen Klopp.

    Depuis leur défaite aussi surprenante qu’inévitable contre leur rival mancunien en janvier, les Citizens n’ont plus goûté à la défaite en championnat. Ils se dirigent donc vers un triplé national, performance qui illustre une nouvelle fois la grandeur de Guardiola.

    Le technicien catalan a bénéficié d’un soutien massif des propriétaires, qui ont réalisé deux recrutements décisifs en cours de saison : Marc Guehi et Antoine Semenyo, mais Guardiola mérite aussi un immense crédit pour avoir fait progresser Abdukodir Khusanov, avoir fait confiance à Nico O'Reilly, avoir fini par reconnaître le génie non-conformiste de Rayan Cherki et, peut-être plus important encore pour un entraîneur souvent accusé de trop réfléchir, avoir trouvé son onze type le plus solide – et s'y être tenu.

    En conséquence, un groupe bien rodé, qui aurait pu s’effondrer après deux nuls consécutifs contre Nottingham Forest et West Ham en mars, livre désormais son meilleur football, comme le prouvent quatre victoires marquantes toutes compétitions confondues : deux contre Arsenal, une contre Liverpool et une contre Chelsea.

    En résumé, tandis que City relève le défi, Arsenal semble en être dépassé.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Le poids de l'histoire

    L'inquiétude d'Arsenal est compréhensible. Le club n'a plus remporté le titre depuis 2004, mais cette saison devait être la leur.

    Si Liverpool, champion en titre, a trusté les Unes en déboursant 450 millions de livres durant le mercato estival, Arsenal a en réalité enregistré la plus grosse dépense nette et disposait, selon l’avis général, du vivier de talents le plus profond d’Angleterre.

    Theo Walcott s’est même demandé si le Manchester United champion d’Angleterre et d’Europe en 2008 pourrait « rivaliser » avec l’effectif d’Arteta, tandis que Piers Morgan assurait qu’Arsenal était capable du quadruplé, disposant selon lui de « la meilleure équipe de l’histoire du football mondial ».

    Des propos exagérés, certes, mais symptomatiques du battage médiatique qui accompagnait les Gunners, attendus non seulement au terme d’une longue disette de titres, mais aussi dans les annales du jeu. Un investissement supérieur à un milliard de livres sterling en transferts depuis l’arrivée d’Arteta rendait, de l’avis général, un succès majeur impératif.

    Comme le soulignait le légendaire arrière latéral Nigel Winterburn àGOAL en novembre : « Je ne pense pas qu’Arteta et le club aient eu de quoi se trouver des excuses. Si l’on examine les trois dernières saisons sans complaisance, nous n’avons tout simplement pas été assez bons.

    Mais je pense que c'est l'effectif le plus solide qu'Arsenal ait jamais eu à l'Emirates, en termes de profondeur. Les joueurs que nous avons recrutés cette saison me donnent une grande confiance dans le fait que nous serons très, très difficiles à battre. »

    C’était vrai, du moins jusqu’à il y a un mois. Avant le 22 mars, Arsenal n’avait concédé que trois défaites en 49 matchs toutes compétitions confondues. Depuis ? Quatre revers en six rencontres – et il n’est pas si surprenant que la chute ait commencé par un 2-0 infligé par City à Wembley.

    La finale de la Carabao Cup offrait à l’équipe d’Arteta l’occasion de décrocher son premier trophée depuis la FA Cup 2019 et, surtout, d’envoyer un signal fort à une formation qui l’avait doublé à deux reprises dans la dernière ligne droite du championnat. Au lieu de quoi les Gunners ont été dominés de bout en bout, ce qui relance inévitablement les interrogations sur le niveau de l’entraîneur et le mental de son effectif.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    À bout de souffle

    Arsenal est incontestablement frappé par une série de blessures au pire moment, Bukayo Saka, Jurrien Timber et Mikel Merino étant tous actuellement indisponibles. L’absence de Saka, déjà la troisième cette saison, est particulièrement cruelle : l’ailier droit, véritable « star » des Gunners, est souvent leur attaquant le plus incisif.

    Timber s’est imposé comme un élément clé sur le flanc droit de la défense, et l’absence de Merino limite les choix d’Arteta au milieu, secteur où Declan Rice et Martin Zubimendi semblent aujourd’hui émoussés. Les observateurs estiment que la fatigue est le principal facteur des récents revers des Gunners, dont le moteur ne tourne plus à plein régime.

    Arteta a souligné qu’Arsenal est la seule équipe anglaise encore en lice en Ligue des champions, car la Premier League « et son calendrier vous épuisent ». Certains estiment toutefois qu’il n’a pas assez roté son effectif pour préserver les forces et prévenir les blessures, comme celles de Timber et Saka, à un moment clé de la saison.

    Si l’attaque dispose encore de plusieurs solutions, Arteta semble peu enclin à lancer l’ancien capitaine de Brentford Christian Norgaard, jugé insuffisamment performant pour être aligné plus souvent. En poussant Rice et Zubimendi dans leurs derniers retranchements, l’entraîneur risque désormais de le payer cash.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un véritable manque de leaders

    À l’Etihad, Zubimendi a affiché un peu plus de dynamisme que ces derniers temps, sans pour autant parvenir à imposer son influence sur la rencontre. Ce constat tranche avec ses performances de la première partie de saison, lorsque Arteta le présentait comme le « meilleur joueur » d’Arsenal. 

    L’absence de son partenaire au milieu de terrain n’a pas aidé l’Espagnol. Rice, probablement à bout de souffle, n’a pas été à la hauteur lors du match le plus important de la saison, en dépit de son statut de favori pour le titre de Joueur de l’Année. L’international anglais a perdu plus de la moitié de ses duels, réalisé un seul tacle et perdu le ballon à 13 reprises, soit plus que tout autre Gunner hormis Martin Ødegaard (16).

    Pour être honnête envers le capitaine d’Arsenal, il a été de loin le plus créatif des siens, mais, contrairement à Bernardo Silva (31 ans), il n’a encore une fois pas réussi à imposer son empreinte sur une rencontre majeure. Les doutes sur ses qualités de leader persisteront tant qu’il n’aura pas mené son équipe au titre.

    Nombreux sont les supporters qui estiment que Gabriel Magalhães serait plus à même d’assumer ce rôle. Pourtant, le « dur à cuire » des Gunners a révélé son vrai visage à l’Etihad. Dominé tout l’après-midi par Erling Haaland, le héros du match, le Brésilien a évité un carton rouge pleinement mérité uniquement grâce au n°9 de City, qui a refusé de faire toute une histoire d’un coup de tête pathétique et capricieux. 

    Avec de tels prétendus leaders, il n’est guère surprenant qu’Arsenal continue de flancher quand ça compte vraiment.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Énergie nerveuse

    En matière d’exemplarité, l’entraîneur fixe la norme. Malheureusement pour Arsenal, Arteta ne respire guère la confiance en ce moment. Connu pour ses gesticulations sur la ligne de touche, l’ancien milieu de terrain dégage aujourd’hui une énergie nerveuse qui épouse – et nourrit en partie – la tension qui règne dans les tribunes de l’Emirates.

    Contrairement à son mentor devenu rival, Guardiola, Arteta n’est pas un habitué des sacres. Il sait ce qu’il faut pour franchir la ligne d’arrivée d’une course au titre, pour avoir travaillé sous les ordres du Catalan ; il doit encore prouver qu’il en est capable par lui-même.

    Et ne vous y trompez pas : trois finales perdues consécutivement pèsent lourd sur l’esprit d’Arteta, ce qui explique peut-être pourquoi il recourt à des stratagèmes de plus en plus surprenants pour aider ses joueurs à enfin soulever le trophée de la Premier League.

    À 44 ans, il a certes hissé Arsenal parmi les équipes les plus solides d’Europe, comme le prouvent deux demi-finales consécutives en Ligue des champions, mais il a bénéficié d’un soutien financier exceptionnel et n’a pour l’instant gagné qu’une seule FA Cup.

    Rappelons que Viktor Gyokeres devait être le chaînon manquant, la réponse d’Arsenal à Haaland, mais Arteta ne lui a pas accordé assez de confiance pour le titulariser contre City. Le club envisagerait déjà de nouveaux investissements offensifs cet été ; une sixième saison sans titre majeur serait alors difficile à justifier.

    Dans un tel scénario, même le plus fervent supporter d’Arteta finirait par douter du processus et se poser des questions, non ?

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Le match n’est pas encore joué »

    Malgré la déception ambiante, soulignons-le, tout n’est pas perdu pour Arteta ni pour Arsenal. Loin de là. Eliminés de la course au quadruplé, les Gunners peuvent encore conquérir les deux titres les plus prestigieux à leur portée.

    Même en cas de victoire de City lors de son match en retard, les Gunners disposent d’un calendrier plus favorable, avec cinq rencontres face à des formations classées dans la seconde moitié du tableau. De plus, la nécessité pour Arteta, souvent critiqué pour son prudence, de jouer enfin sans retenue pourrait leur permettre d’améliorer sensiblement leur différence de buts d’ici la fin de la saison.

    Par ailleurs, les Londoniens ont déjà dominé l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Ligue des champions et peuvent donc aborder avec confiance une éventuelle finale à Budapest le 30 mai, face au Bayern Munich ou au Paris Saint-Germain.

    Néanmoins, le conditionnel reste de mise : depuis l’extérieur, nul ne peut mesurer avec certitude la température du vestiaire londonien. Deux duels usants, tant physiquement que mentalement, face à l’Atlético de Diego Simeone ne constituent pas le meilleur remède pour des organismes déjà sollicités. Arteta assure que le « feu » brûle toujours en lui, mais lui et son groupe semblent malgré tout ressentir la pression.

    Rice avait raison de rappeler à ses coéquipiers à l’Etihad dimanche : « Rien n’est fini ». Reste que, si les Gunners ne sortent pas de cette mauvaise passe samedi face à Newcastle, la panique pourrait gagner les rues du nord de Londres.

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