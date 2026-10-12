Chaque fois que le Barça dispose d'une génération offensive capable de faire peur aux grands d'Europe, le vieux rêve revient au premier plan et les ambitions de ses supporters grandissent, dans l'espoir de reconquérir le trône continental absent des vitrines du club depuis 2015.

Mais entre des statistiques impressionnantes et une réalité européenne impitoyable, la question qui poursuit les Blaugrana année après année demeure : cette fois sera-t-elle différente, et l'équipe parviendra-t-elle enfin à briser sa malédiction en Ligue des champions ?









Lors de la saison 2026-2027, Barcelone possède de quoi rêver véritablement, après que son trio offensif composé de Lamine Yamal, Raphinha et Anthony Gordon s'est imposé au sommet des trios les plus efficaces des grands championnats européens, devant Chelsea, le Real Madrid et le Bayern Munich.

Mais la nouveauté qui donne à ses supporters un espoir supplémentaire ne concerne pas uniquement l'attaque : elle réside dans la possibilité de disposer d'un système plus équilibré, associant efficacité offensive et solidité défensive.