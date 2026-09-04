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Panique autour du Ballon d’Or ? Pourquoi le PSG se dépêche de boucler un énorme nouveau contrat pour Khvicha Kvaratskhelia
Course contre la montre pour une prolongation
Le PSG travaille activement pour sécuriser Kvaratskhelia avec un nouveau contrat lucratif le plus rapidement possible. Malgré le fait que le contrat actuel du joueur de 25 ans court déjà jusqu’en 2029, le club de la capitale a fait de sa prolongation immédiate une priorité majeure en coulisses.
Selon L'Equipe, cette soudaine urgence s’explique entièrement par la prochaine cérémonie du Ballon d’Or, prévue le mois prochain. Kvaratskhelia est de plus en plus pressenti pour remporter cette prestigieuse récompense individuelle, ce qui a poussé le directeur sportif Luis Campos à agir rapidement afin d’éviter une flambée des coûts à l’avenir.
- AFP
Craignant des exigences salariales astronomiques de la part des agents
La direction parisienne est profondément préoccupée par les proportions colossales que pourrait prendre une prolongation de contrat si elle choisissait d’attendre. Les dirigeants du club préfèrent nettement proposer immédiatement un contrat très compétitif, assorti d’un important bonus financier s’il remporte effectivement le Ballon d’Or.
Le PSG estime que cette approche proactive est bien plus sûre que de s’asseoir à la table des négociations avec un joueur tout juste sacré Ballon d’Or. Si l’attaquant géorgien décroche la récompense individuelle suprême avant de signer, les exigences salariales de son nouvel agent, Moussa Sissoko, pourraient rapidement être multipliées par dix.
Un impact transformateur dans la capitale française
Kvaratskhelia a complètement transformé le visage du PSG depuis son arrivée en provenance de Naples en janvier 2025, pour un montant important. L’ailier dynamique a régulièrement prouvé son indéniable stature de joueur de classe mondiale en faisant la différence dans les moments décisifs chaque fois que le niveau de l’opposition augmentait drastiquement.
Son statut de superstar a pris une toute nouvelle dimension après son rôle crucial dans le doublé européen tant convoité remporté par le club de la capitale. Si les grands rivaux européens ont logiquement évité de formuler des offres de transfert pour un joueur unanimement jugé intouchable, le PSG sait parfaitement que son immense valeur exige désormais un salaire revalorisé.
- AFP
Apprendre des erreurs passées sur le marché des transferts
Déterminé à agir vite, le PSG s’est fixé un délai strict d’un mois pour conclure avec succès ces négociations délicates. L’expérience récente du club lors de discussions devenues de manière inattendue complexes pour conserver Ousmane Dembele a servi d’avertissement très précieux pour la direction actuelle.
Il reste relativement incertain de savoir si Kvaratskhelia et son entourage exigeant accepteront volontiers ce calendrier accéléré. Cependant, le club reste remarquablement ferme. Après la longue saga entourant le départ de Kylian Mbappe, la hiérarchie parisienne refuse absolument de laisser à nouveau les joueurs détenir un pouvoir absolu lors des négociations salariales.
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