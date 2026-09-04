Le PSG travaille activement pour sécuriser Kvaratskhelia avec un nouveau contrat lucratif le plus rapidement possible. Malgré le fait que le contrat actuel du joueur de 25 ans court déjà jusqu’en 2029, le club de la capitale a fait de sa prolongation immédiate une priorité majeure en coulisses.

Selon L'Equipe, cette soudaine urgence s’explique entièrement par la prochaine cérémonie du Ballon d’Or, prévue le mois prochain. Kvaratskhelia est de plus en plus pressenti pour remporter cette prestigieuse récompense individuelle, ce qui a poussé le directeur sportif Luis Campos à agir rapidement afin d’éviter une flambée des coûts à l’avenir.