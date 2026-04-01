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Palmeiras confirme avoir rejeté des offres de 25 millions d'euros pour un joueur de 16 ans comparé à Vinicius Jr, alors qu'Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester City ont pris contact avec son agent
Les grands clubs européens s'intéressent à Eduardo Conceição
La pépinière de l'Allianz Parque ne montre aucun signe de ralentissement. Après les départs très médiatisés d'Endrick au Real Madrid et d'Estevao Willian à Chelsea, Palmeiras a identifié Conceicao comme le prochain joyau de son effectif. Cet attaquant de 16 ans, qui brille actuellement au sein de l'équipe des moins de 20 ans, suscite un vif intérêt de la part des grands clubs de Premier League.
Selon UOL, Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester City auraient tous pris contact avec les représentants du joueur. Cet intérêt s'est intensifié lors du prestigieux tournoi de la Copinha, où la vitesse fulgurante d'Eduardo a suscité des comparaisons avec Vinicius Junior. Malgré la pression croissante, Palmeiras reste en position de force dans les négociations, ayant assuré l'avenir du jeune joueur grâce à son premier contrat professionnel signé en janvier – valable jusqu'en 2029 – qui comprend une clause libératoire astronomique de 100 millions d'euros pour les clubs hors du Brésil.
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Palmeiras confirme avoir rejeté des offres de 35 millions d'euros
João Paulo Sampaio, le coordinateur visionnaire du centre de formation de Palmeiras, a confirmé publiquement que le club avait déjà refusé des offres financières substantielles pour l'adolescent. La première division anglaise est la principale source de ces propositions, les clubs cherchant à s'assurer les services du prochain grand talent brésilien avant que sa valeur ne s'envole encore davantage.
S'exprimant dans l'émission « Fala a Fonte » d'ESPN, Sampaio a révélé l'ampleur de l'intérêt suscité : « Allan figure sur cette liste [des prochains transferts majeurs]. Nous avons déjà reçu des offres comprises entre 30 et 35 millions d'euros, ce sera donc un transfert important. Il y a ensuite un garçon de 16 ans issu de notre centre de formation, Eduardo, qui s’apprête à disputer le Championnat d’Amérique du Sud U-17 avec l’équipe nationale ; nous avons également reçu deux offres pour lui comprises entre 20 et 25 millions d’euros, hors primes. Donc, à mon avis, ces deux transferts vont vraiment renforcer nos finances. »
À la recherche du prochain Endrick
Palmeiras a fixé une référence claire concernant le départ d'Eduardo. La direction du club et l'entourage du joueur s'accordent pleinement sur le fait qu'un transfert ne sera envisagé que pour des montants supérieurs à 60 millions d'euros, à l'instar des précédents établis par Endrick et Estevao. Avec une clause libératoire de 100 millions d'euros inscrite dans son contrat, le Verdao n'est soumis à aucune pression pour vendre à bas prix.
Eduardo a signé son premier contrat professionnel en janvier, qui le lie au club jusqu'en janvier 2029. Cet engagement à long terme garantit que tout prétendant de Premier League devra mettre le prix pour s'attacher les services de cet attaquant, qui évolue régulièrement à un niveau supérieur à celui de sa catégorie d'âge. Sa progression a été fulgurante, avec 13 buts en 38 matchs pour les U17 alors qu'il était encore éligible pour les U15.
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Un profil similaire à celui de Vinicius Junior
Ce qui rend Eduardo si attrayant aux yeux de clubs comme Manchester City et Liverpool, c'est un ensemble de qualités uniques, caractérisées par une intelligence tactique et une vitesse fulgurante. Les comparaisons avec Vinicius Junior et d'anciennes recrues de renom de Palmeiras ne sont pas faites à la légère, les recruteurs remarquant chez lui la même audace et la même propension au dribble qui caractérisaient la star du Real Madrid lorsqu'il évoluait à Flamengo. Alors que le jeune joueur de 16 ans se prépare pour le Championnat d'Amérique du Sud des moins de 17 ans, sa notoriété mondiale devrait encore s'accroître, ce qui risque de déclencher une guerre d'enchères parmi l'élite européenne pour un joueur que beaucoup considèrent comme destiné à atteindre les plus hauts sommets.