Palmeiras confirme avoir rejeté des offres de 25 millions d'euros pour un joueur de 16 ans comparé à Vinicius Jr, alors qu'Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester City ont pris contact avec son agent

La pépinière de l'Allianz Parque ne montre aucun signe de ralentissement. Après les départs très médiatisés d'Endrick au Real Madrid et d'Estevao Willian à Chelsea, Palmeiras a identifié Conceicao comme le prochain joyau de son effectif. Cet attaquant de 16 ans, qui brille actuellement au sein de l'équipe des moins de 20 ans, suscite un vif intérêt de la part des grands clubs de Premier League.

Selon UOL, Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester City auraient tous pris contact avec les représentants du joueur. Cet intérêt s'est intensifié lors du prestigieux tournoi de la Copinha, où la vitesse fulgurante d'Eduardo a suscité des comparaisons avec Vinicius Junior. Malgré la pression croissante, Palmeiras reste en position de force dans les négociations, ayant assuré l'avenir du jeune joueur grâce à son premier contrat professionnel signé en janvier – valable jusqu'en 2029 – qui comprend une clause libératoire astronomique de 100 millions d'euros pour les clubs hors du Brésil.



