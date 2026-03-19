Goal.com
En direct
cm grafica vicario tottenham 2025 26 16 9Getty Images

Traduit par

Pagliuca vante les mérites de Vicario : « L'Inter ne laisse pas filer les meilleurs ». Voilà pourquoi l'âge n'est pas un problème

Quelques mots sur l'objectif des Nerazzurri devant les buts

« L'Inter a besoin d'un gardien de but solide », affirme avec conviction Gianluca Pagliuca, qui a gardé les cages des Nerazzurri pendant cinq ans après la deuxième place de l'Italie à la Coupe du monde 1994 aux États-Unis. Et cette description correspond, assure l'ancien joueur de Bologne, à Guglielmo Vicario, de Tottenham, qui traverse une saison difficile mais dont la valeur, selon Pagliuca, ne fait aucun doute.

Vicario aurait pu rejoindre l’Inter après le transfert d’Onana à Manchester United, mais Tottenham s’est rapidement interposé en profitant de la lenteur des négociations avec les Red Devils. « Il a joué dans le championnat le plus important du monde, dans un club qui, il y a quelques années, visait à remporter la Premier League. L’année dernière, il a remporté l’Europa League, même si cette année, il risque presque la relégation... Il ne pouvait pas prendre de meilleure décision : si une équipe qui vient de disputer une finale de Ligue des champions t'appelle, comment dire non ? Il traverse actuellement une mauvaise saison, il n'a pas été aussi brillant que lors de sa première année, mais nous avons vu que toute l'équipe a connu des problèmes, elle a changé d'entraîneur, puis il a été remplacé en Ligue des champions et celui qui l'a remplacé dans les cages a fait des désastres… (le remplaçant Antonin Kinsky, ndlr) »

  • L'ÉVALUATION SUR VICARIO

    « Vicario est sans aucun doute l’un des meilleurs gardiens italiens du moment. Il n’est pas encore au plus haut niveau, mais je pense que s’il venait vraiment à signer, ce serait un choix qui irait au-delà de sa nationalité. Je ne pense pas que l’Inter veuille à tout prix un Italien ; on a vu que ces dernières années, le club n’a fait appel qu’à des étrangers, les meilleurs disponibles sur le marché, que l’Inter n’a pas laissés passer. Vicario sera choisi pour son profil, tout simplement. Et puis, cela semble vraiment être une bonne affaire sur le marché. Vicario est très doué entre les poteaux. Je pense que son point faible réside dans ses sorties. Parfois, je le vois trop collé à la ligne de but. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’a jamais joué dans un grand club italien, ce sera donc un tout nouveau défi. Nous verrons bien. Je ne peux qu’espérer qu’il s’en sorte très bien. »


    • Publicité

  • SOUVENIRS NERAZZURRI

    « Je venais tout juste de disputer la finale de la Coupe du monde de 1994… Quoi qu’il en soit, je devais remplacer Walter Zenga, qui était une idole à l’Inter. Mais quand j’ai choisi ce club après mes années à la Sampdoria, je l’ai fait pour moi, pour essayer de m’améliorer encore davantage. C’était une nouvelle aventure qui me fascinait, dans un club qui voulait se relancer. J’ai été très bien accueilli, je dois dire que tout s’est passé assez facilement, même si je devais prendre la relève de Walterone. »

  • « Même en cette période difficile, Tottenham reste l'un des pires interlocuteurs avec lesquels s'asseoir à la table des négociations : le président Beppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio se souviennent bien de leur intransigeance à l'époque d'Eriksen. Cette fois-ci, il pourrait y avoir un peu plus de souplesse, mais tout dépendra du prix de départ : Vicario est sous contrat jusqu’en 2028 et coûterait entre 15 et 20 millions, un montant « abordable », bien qu’il soit né en 1996 et qu’il fêtera ses 30 ans en octobre. En principe, à ce moment historique, l'Inter ne devrait pas investir dans des joueurs de cet âge, mais le poste en question échappe à cette règle : Vicario aurait plusieurs années devant lui pour amortir son transfert et démontrer son talent d'antan, qui semble aujourd'hui s'être évanoui dans le tourbillon de la Premier League », écrit la Gazzetta.

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter crest
Inter
INT