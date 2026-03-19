Pagliuca vante les mérites de Vicario : « L'Inter ne laisse jamais filer les meilleurs ». C'est pourquoi l'âge n'est pas un problème

« L'Inter a besoin d'un gardien de but solide », affirme avec conviction Gianluca Pagliuca, qui a gardé les cages des Nerazzurri pendant cinq ans après la deuxième place de l'Italie à la Coupe du monde 1994 aux États-Unis. Et cette description correspond, assure l'ancien joueur de Bologne, à Guglielmo Vicario, de Tottenham, qui traverse une saison difficile mais dont la valeur, selon Pagliuca, ne fait aucun doute.

Vicario aurait pu rejoindre l’Inter après le transfert d’Onana à Manchester United, mais Tottenham s’est rapidement interposé en profitant de la lenteur des négociations avec les Red Devils. « Il a joué dans le championnat le plus important du monde, dans un club qui, il y a quelques années, visait à remporter la Premier League. L’année dernière, il a remporté l’Europa League, même si cette année, il risque presque la relégation... Il ne pouvait pas prendre de meilleure décision : si une équipe qui vient de disputer une finale de Ligue des champions t'appelle, comment dire non ? Il traverse actuellement une mauvaise saison, il n'a pas été aussi brillant que lors de sa première année, mais nous avons vu que toute l'équipe a connu des problèmes, elle a changé d'entraîneur, puis il a été remplacé en Ligue des champions et celui qui l'a remplacé dans les cages a fait des désastres… (le remplaçant Antonin Kinsky, ndlr) »