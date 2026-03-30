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Padovano : « En prison, un gardien m'a dit d'aller me faire foutre avec mon argent… 17 ans d'enfer, Vialli a été l'un des rares à ne pas me tourner le dos »

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G. Vialli
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L'ancien attaquant de la Juventus raconte son calvaire dû à une erreur judiciaire.

Michele Padovano raconte le calvaire qu'il a vécu à la suite d'une erreur judiciaire : arrêté sous l'accusation d'être le bailleur de fonds d'un trafic international de stupéfiants, il a été incarcéré jusqu'à son acquittement en janvier 2023.


L'ancien attaquant de la Juventus a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « Ça a vraiment été un enfer, surtout parce que j'ai toujours su que j'étais innocent et que je n'avais absolument rien à voir avec ces faits. J'ai lutté pendant dix-sept ans contre une injustice, la prison m'a volé ma vie et maintenant je l'ai retrouvée. Pour moi, cette acquittation vaut autant qu'une victoire en Ligue des champions. »


« Le moment le plus dur ? Il y en a eu beaucoup, probablement l’isolement. Passer de nombreux jours sans voir personne vous fait vous sentir perdu. C’est une sensation difficile à décrire avec des mots, on a l’impression que le temps ne passe jamais. De plus, à cette époque, ma femme faisait également l’objet d’une enquête — qui a ensuite été classée sans suite après 7 mois — et nous ne pouvions même pas nous appeler. Enfin, le traitement que m’ont réservé les gardiens : ça a été vraiment dur. Je pense que c’était aussi dû au fait que j’étais footballeur. Un gardien de prison m’a dit : « Maintenant, tu peux te mettre ton argent où je pense. » Des choses d’un autre monde. Les carabiniers qui me tutoyaient, me traitant comme un chiffon. Ils ont essayé de piétiner ma dignité dès le premier instant. »


  • « Tout a commencé parce que j’ai prêté de l’argent à un ami. Je le connaissais depuis toujours. Je m’en sortais bien financièrement et ça ne me posait aucun problème d’aider quelqu’un en difficulté, bien au contraire. Mais je ne savais pas ce qu’il allait faire de ces 35 000 euros. Je n’étais au courant de rien. Je lui ai simplement dit : « Je sais que tu es un fauteur de troubles, je vais donner l’argent à ta femme ». Mais sur le ton de la plaisanterie. Au lieu de cela, nos appels téléphoniques, tout à fait innocents, ont été interprétés comme des messages codés avec des mots cryptés. Nous parlions de « cheval », de « grue » et de « terrain », et pour les enquêteurs, il s’agissait de noms de code liés à des lots de cocaïne. Heureusement, la vérité a triomphé. Bien sûr, tout ce que j’ai perdu, personne ne me le rendra. »


    « Ai-je jamais eu peur de ne pas m’en sortir ? Après les deux revers essuyés lors des premières instances, un peu oui, mais j’avais surtout peur de ne pas réussir à prouver mon innocence. Mais je me suis battu comme un lion et je n’ai jamais abandonné. La ténacité est la qualité qui me caractérise le plus, j’étais comme ça sur le terrain aussi. »


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  • « Le monde du football m'a-t-il abandonné ? Beaucoup m'ont tourné le dos et m'ont déçu, ça oui. Tout ce que j'ai vécu m'a aidé à faire le tri. J'ai compris qui étaient mes vrais amis et qui n'était là que par opportunisme. Quand j'ai été arrêté, j'avais arrêté de jouer et j'étais directeur général à Alexandrie. La prison m'a fermé les portes du monde et aussi du football ; en un instant, on dirait que plus personne ne se souvient de toi.


    « Luca Vialli était mon frère, je sais qu’il appelait ma femme Adriana toutes les semaines pour prendre de mes nouvelles. Nous avons toujours été très proches, quand nous jouions à la Juventus, nous étions toujours ensemble, tout comme à Londres. Ça me fait mal de penser qu’il n’a pas eu le temps de profiter de mon acquittement, lui qui m’a toujours soutenu et encouragé, mais je suis sûr qu’il a exulté au ciel. »



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