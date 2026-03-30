Padovano : « En prison, un gardien m'a dit d'aller me faire foutre avec mon argent… 17 ans d'enfer, Vialli a été l'un des rares à ne pas me tourner le dos »

Michele Padovano raconte le calvaire qu'il a vécu à la suite d'une erreur judiciaire : arrêté sous l'accusation d'être le bailleur de fonds d'un trafic international de stupéfiants, il a été incarcéré jusqu'à son acquittement en janvier 2023.





L'ancien attaquant de la Juventus a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « Ça a vraiment été un enfer, surtout parce que j'ai toujours su que j'étais innocent et que je n'avais absolument rien à voir avec ces faits. J'ai lutté pendant dix-sept ans contre une injustice, la prison m'a volé ma vie et maintenant je l'ai retrouvée. Pour moi, cette acquittation vaut autant qu'une victoire en Ligue des champions. »





« Le moment le plus dur ? Il y en a eu beaucoup, probablement l’isolement. Passer de nombreux jours sans voir personne vous fait vous sentir perdu. C’est une sensation difficile à décrire avec des mots, on a l’impression que le temps ne passe jamais. De plus, à cette époque, ma femme faisait également l’objet d’une enquête — qui a ensuite été classée sans suite après 7 mois — et nous ne pouvions même pas nous appeler. Enfin, le traitement que m’ont réservé les gardiens : ça a été vraiment dur. Je pense que c’était aussi dû au fait que j’étais footballeur. Un gardien de prison m’a dit : « Maintenant, tu peux te mettre ton argent où je pense. » Des choses d’un autre monde. Les carabiniers qui me tutoyaient, me traitant comme un chiffon. Ils ont essayé de piétiner ma dignité dès le premier instant. »



