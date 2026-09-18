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Oxford United présente ses excuses et retire sa ligne de vêtements après que le design « United 93 » a attiré l’attention sur la tragédie du 11 septembre
Une erreur de branding désastreuse provoque un tollé immédiat
Oxford United a officiellement retiré sa nouvelle gamme « Campus Clothing » de ses magasins et de sa boutique en ligne après que son marquage a suscité une vive controverse en raison de ses associations historiques.
La collection comprenait plusieurs articles affichant de manière bien visible le texte « United 93 » au dos, un design censé célébrer l’année de fondation du club, 1893.
Cependant, ce choix de formulation s’est avéré être une erreur de très grande ampleur, car il reproduit directement l’indicatif du vol 93 de United Airlines, le quatrième avion détourné impliqué dans les attentats du 11 septembre aux États-Unis.
- AFP
La tragique histoire de United 93 lors du 11 septembre
La portée historique du surnom « United 93 » est bien documentée, puisqu’il renvoie au vol qui s’est écrasé à Shanksville, en Pennsylvanie, le 11 septembre 2001. Les 44 personnes présentes à bord de l’appareil ont toutes trouvé la mort après que des passagers et des membres d’équipage ont riposté face aux pirates de l’air, qui auraient visé le Capitole des États-Unis à Washington.
L’histoire a ensuite été immortalisée dans le docudrame salué par la critique, sorti en 2006 et intitulé « United 93 ».
Le contexte de la tragédie du 11 septembre
La sensibilité entourant le nom « United 93 » découle de l’ampleur même des attaques de 2001. Dix-neuf membres d’Al-Qaïda ont détourné quatre avions de ligne commerciaux aux États-Unis, provoquant la destruction des tours jumelles du World Trade Center à New York et une frappe dévastatrice contre le Pentagone, près de Washington DC.
Le quatrième avion, l’United 93, est devenu un symbole de résistance et de tragédie après que la lutte à bord a conduit l’appareil à s’écraser dans une zone rurale de Pennsylvanie plutôt que de frapper une cible politique de premier plan. Compte tenu de la portée mondiale de ces événements, toute association, même accidentelle, est perçue avec une extrême sensibilité par la communauté internationale.
Aller de l’avant et évaluations internes
Alors que le club cherche à tourner la page après cet incident, l’attention s’est portée sur une refonte complète de la manière dont les produits dérivés sont approuvés. Le retrait de la gamme « Campus Clothing » entraînera probablement une perte financière pour le club, les stocks étant détruits afin d’éviter toute nouvelle offense. Cependant, l’aspect lié à la gestion de la réputation de cette décision a été jugé bien plus important par le conseil d’administration.
Cet incident sert d’avertissement aux autres équipes de l’EFL et au-delà, qui utilisent fréquemment des années de fondation et des titres abrégés sur des vêtements lifestyle.
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