Oxford United a officiellement retiré sa nouvelle gamme « Campus Clothing » de ses magasins et de sa boutique en ligne après que son marquage a suscité une vive controverse en raison de ses associations historiques.

La collection comprenait plusieurs articles affichant de manière bien visible le texte « United 93 » au dos, un design censé célébrer l’année de fondation du club, 1893.

Cependant, ce choix de formulation s’est avéré être une erreur de très grande ampleur, car il reproduit directement l’indicatif du vol 93 de United Airlines, le quatrième avion détourné impliqué dans les attentats du 11 septembre aux États-Unis.