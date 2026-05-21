Ousmane Dembélé va-t-il récidiver ?! La star du PSG vise « bien d'autres » Ballons d'Or et entend remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde

Invité de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, l’icône du PSG a réaffirmé sa volonté de conquérir les plus grands titres du football. Déjà au sommet de son art, Dembélé vise un « triple-double » historique en 2026 : une deuxième Ligue des champions, une deuxième Coupe du monde avec les Bleus et un deuxième Ballon d’Or.

Le récent lauréat du Ballon d’Or 2025 rappelle toutefois que, si le collectif prime, sa soif de titres demeure intacte : « Quand on gagne une fois, on veut gagner plusieurs fois, mais je fais évidemment passer le collectif avant tout », déclare Dembélé. « L’essentiel est de remporter la Ligue des champions. J’ai aussi un objectif qui me tient à cœur depuis longtemps avec l’équipe de France : réussir une excellente Coupe du monde. Après, on verra. »