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Ousmane Dembélé va-t-il récidiver ?! La star du PSG vise « bien d'autres » Ballons d'Or et entend remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde
Des objectifs ambitieux pour son club et son pays
Invité de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, l’icône du PSG a réaffirmé sa volonté de conquérir les plus grands titres du football. Déjà au sommet de son art, Dembélé vise un « triple-double » historique en 2026 : une deuxième Ligue des champions, une deuxième Coupe du monde avec les Bleus et un deuxième Ballon d’Or.
Le récent lauréat du Ballon d’Or 2025 rappelle toutefois que, si le collectif prime, sa soif de titres demeure intacte : « Quand on gagne une fois, on veut gagner plusieurs fois, mais je fais évidemment passer le collectif avant tout », déclare Dembélé. « L’essentiel est de remporter la Ligue des champions. J’ai aussi un objectif qui me tient à cœur depuis longtemps avec l’équipe de France : réussir une excellente Coupe du monde. Après, on verra. »
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Montrer l'exemple sous la houlette de Luis Enrique
Sous l’ère Luis Enrique au PSG, Ousmane Dembélé a connu une véritable renaissance. L’ailier a franchi un cap, compilant 19 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, tout en assumant rigoureusement les tâches défensives réclamées par l’entraîneur espagnol. Il impute cette progression à une vision désormais précise de son rôle au sein du collectif.
« J'essaie, à chaque ballon et à chaque match, de donner le meilleur de moi-même, d'améliorer chaque ballon que je touche, de montrer l'exemple », explique Dembélé. « Ces deux dernières années, cela a fonctionné pour moi. L'entraîneur m'a parlé et m'a dit que j'avais un rôle important à jouer pour l'équipe : montrer l'exemple, que ce soit aux joueurs plus âgés ou aux plus jeunes. Et je veux continuer à être efficace, que ce soit dans les petits ou les grands matchs. »
Un avenir à long terme à Paris
Malgré les rumeurs incessantes concernant l’avenir des stars du Parc des Princes, Ousmane Dembélé a réaffirmé son engagement envers le champion de Ligue 1. Confortable dans le projet sportif en cours de construction à Paris et satisfait de sa place au sein du vestiaire, l’international français n’envisage pas de départ imminent.
Sous contrat jusqu’en 2028, il occupe une place affirmée dans la hiérarchie du club et du vestiaire. Interrogé sur son avenir, il a coupé court aux spéculations : « Je serai présent à 100 % la saison prochaine », tout en saluant le staff, le président et ses coéquipiers.
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À la conquête de nouveaux trophées
Dembélé est animé d’une soif insatiable de remporter des trophées, trait qui l’a imposé comme l’un des attaquants les plus redoutés du football européen ces deux dernières saisons. Pour l’ancien Blaugrana, les statistiques ne sont que le reflet de son esprit de compétition. « J’ai soif de marquer des buts, de délivrer des passes décisives et de remporter des trophées », a conclu l’ailier lors de son interview.
Le PSG vise un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions, le 30 mai à la Puskás Aréna, face à Arsenal.