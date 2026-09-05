Dembele a été laissé hors du onze de départ contre Monaco vendredi. L’entraîneur Enrique a surpris à la fois les supporters et les observateurs en plaçant l’attaquant parmi ses remplaçants. L’attaquant est finalement entré en jeu à la 68e minute, sans toutefois parvenir à inspirer son équipe vers une victoire contre Monaco.

La décision d’écarter le Ballon d’Or a fait grand bruit, surtout compte tenu de son emploi du temps récent. Il avait récemment été remplacé prématurément contre Rennes et totalement ménagé contre Lille. Selon L'Equipe, Dembele a eu une très forte réaction en interne à ce choix de l’entraîneur. L’international français s’attendait pleinement à débuter le match après avoir bénéficié d’une période de repos loin du campus d’entraînement du club.