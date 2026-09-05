AFP
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Ousmane Dembélé « surpris » par sa mise sur le banc par Luis Enrique, alors que l’entraîneur du PSG explique son pari de sélection pour le choc face à l’AS Monaco
Dembélé remplaçant contre Monaco
Dembele a été laissé hors du onze de départ contre Monaco vendredi. L’entraîneur Enrique a surpris à la fois les supporters et les observateurs en plaçant l’attaquant parmi ses remplaçants. L’attaquant est finalement entré en jeu à la 68e minute, sans toutefois parvenir à inspirer son équipe vers une victoire contre Monaco.
La décision d’écarter le Ballon d’Or a fait grand bruit, surtout compte tenu de son emploi du temps récent. Il avait récemment été remplacé prématurément contre Rennes et totalement ménagé contre Lille. Selon L'Equipe, Dembele a eu une très forte réaction en interne à ce choix de l’entraîneur. L’international français s’attendait pleinement à débuter le match après avoir bénéficié d’une période de repos loin du campus d’entraînement du club.
- Getty Images Sport
Gérer le temps de jeu de l’attaquant
Malgré la surprise visible du joueur face à cette mise à l’écart, Enrique s’est rapidement employé à minimiser toute controverse. Le technicien espagnol a expliqué qu’il gérait simplement la charge de travail de Dembele après un début de saison exigeant.
« Avec chaque joueur, les circonstances sont différentes », a expliqué Enrique à la presse. « Ousmane avait fait un effort pour jouer les deux Super Coupes [la Super Coupe de l’UEFA et le Trophée des champions]. Après cela, il a pris un peu de repos. »
L’entraîneur a souligné que le joueur de 27 ans semblait affûté lors de sa brève entrée en jeu, déclarant : « Aujourd’hui, il a joué 20 ou 25 minutes à un très bon niveau. »
Aucun différend avec Enrique
Point crucial, il n’y a aucune friction persistante entre Dembele et son entraîneur. L’attaquant connaît parfaitement la philosophie singulière de Enrique et sa manière de gérer les hommes. Le technicien espagnol s’est forgé une réputation en piquant parfois l’ego de ses joueurs clés pour les garder motivés.
Par ailleurs, l’entraîneur du PSG a affirmé de manière constante que son équipe est conçue pour monter en puissance au fil de la saison. Dans le cadre de cette montée progressive en régime, Enrique prévoit de réintégrer progressivement son attaquant vedette au groupe.
« Maintenant, nous commençons à augmenter les temps de jeu. Nous sommes heureux de le revoir et ce sera comme ça pour les prochains matches », a conclu l’entraîneur.
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L’attention se tourne vers la Ligue des champions
Dembélé cherchera désormais à canaliser sa frustration pour livrer une performance décisive sur la scène européenne. Le PSG sera de retour en action mercredi soir avec la réception du Slovan Bratislava en Ligue des champions. Après son temps de jeu limité en Ligue 1, l’attaquant, laissé au repos, devrait largement retrouver une place dans le onze de départ.
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