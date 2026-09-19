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Ousmane Dembélé soutient Khvicha Kvaratskhelia, « le meilleur du monde », pour le Ballon d'Or, alors que les stars du PSG dominent la liste des nommés
Le PSG domine la liste restreinte du Ballon d'Or
Le PSG s'apprête à vivre une soirée mémorable lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026. Le champion d'Europe en titre compte un total historique de dix joueurs dans la liste des 30 nommés pour ce prestigieux trophée.
Dembele a remporté cette distinction l'an dernier, marquant une étape majeure pour le géant français. Désormais, le club est largement pressenti pour voir émerger un autre vainqueur après avoir décroché un deuxième titre consécutif en Ligue des champions.
Dembele reste un sérieux candidat à sa propre succession. Cependant, il fait face à une rude concurrence au sein même de son vestiaire, Kvaratskhelia s'imposant comme l'un des principaux prétendants après une campagne à couper le souffle.
- Getty Images Sport
Dembélé soutient Kvaratskhelia pour le prix
Malgré sa propre forme étincelante, Dembélé milite activement pour son coéquipier en vue de la récompense individuelle suprême du football. L’international français estime que les performances exceptionnelles de Kvaratskhelia en Europe font de lui le successeur légitime sur le trône.
S’exprimant auprès de Ligue 1+, Dembélé a clairement affiché sa préférence en déclarant : « Comme je l’ai dit, j’espère qu’un Parisien le remportera. Surtout Kvara, qui a réalisé une très grande saison. Nous espérons que ce sera lui. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde. Sa saison l’an dernier a été incroyable. Pas besoin d’en parler, nous laisserons les votes décider. »
Respect mutuel entre les champions d’Europe
L’admiration entre les deux stars du PSG est totalement réciproque. Tandis que Dembele milite pour son coéquipier, Kvaratskhelia est tout aussi convaincu que le Français mérite de remporter à nouveau cette récompense. L’ancien attaquant de Naples a souligné l’influence cruciale de Dembele sur l’équipe.
« Je voterais pour Ous, sa capacité à mener l’équipe est très importante, a déclaré Kvaratskhelia. Nous sommes heureux de l’avoir avec nous. »
- AFP
Londres attend la cérémonie du Ballon d'Or
Le monde du football saura bientôt qui repartira avec le Ballon d'Or. La 70e cérémonie du Ballon d'Or doit avoir lieu à Londres le lundi 26 octobre 2026. Le PSG espérera célébrer un nouvel accomplissement historique sur le sol anglais.
En attendant, les champions de France doivent rester concentrés sur le terrain. Ils chercheront à continuer d'écrire l'histoire cette saison alors qu'ils visent un troisième sacre consécutif en Ligue des champions.
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