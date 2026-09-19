Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP
Yosua Arya
Traduit par

Ousmane Dembélé soutient Khvicha Kvaratskhelia, « le meilleur du monde », pour le Ballon d'Or, alors que les stars du PSG dominent la liste des nommés

K. Kvaratskhelia
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Le tenant du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, a soutenu son coéquipier au Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia pour remporter le prestigieux trophée cette année. L'ailier français a salué l'incroyable forme de l'ancien joueur de Naples, même si Kvaratskhelia assure qu'il voterait pour Dembélé afin qu'il conserve cette distinction.

  • Le PSG domine la liste restreinte du Ballon d'Or

    Le PSG s'apprête à vivre une soirée mémorable lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026. Le champion d'Europe en titre compte un total historique de dix joueurs dans la liste des 30 nommés pour ce prestigieux trophée.

    Dembele a remporté cette distinction l'an dernier, marquant une étape majeure pour le géant français. Désormais, le club est largement pressenti pour voir émerger un autre vainqueur après avoir décroché un deuxième titre consécutif en Ligue des champions.

    Dembele reste un sérieux candidat à sa propre succession. Cependant, il fait face à une rude concurrence au sein même de son vestiaire, Kvaratskhelia s'imposant comme l'un des principaux prétendants après une campagne à couper le souffle.

    • Publicité
  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Dembélé soutient Kvaratskhelia pour le prix

    Malgré sa propre forme étincelante, Dembélé milite activement pour son coéquipier en vue de la récompense individuelle suprême du football. L’international français estime que les performances exceptionnelles de Kvaratskhelia en Europe font de lui le successeur légitime sur le trône.

    S’exprimant auprès de Ligue 1+, Dembélé a clairement affiché sa préférence en déclarant : « Comme je l’ai dit, j’espère qu’un Parisien le remportera. Surtout Kvara, qui a réalisé une très grande saison. Nous espérons que ce sera lui. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde. Sa saison l’an dernier a été incroyable. Pas besoin d’en parler, nous laisserons les votes décider. »

  • Respect mutuel entre les champions d’Europe

    L’admiration entre les deux stars du PSG est totalement réciproque. Tandis que Dembele milite pour son coéquipier, Kvaratskhelia est tout aussi convaincu que le Français mérite de remporter à nouveau cette récompense. L’ancien attaquant de Naples a souligné l’influence cruciale de Dembele sur l’équipe.

    « Je voterais pour Ous, sa capacité à mener l’équipe est très importante, a déclaré Kvaratskhelia. Nous sommes heureux de l’avoir avec nous. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-BRESTAFP

    Londres attend la cérémonie du Ballon d'Or

    Le monde du football saura bientôt qui repartira avec le Ballon d'Or. La 70e cérémonie du Ballon d'Or doit avoir lieu à Londres le lundi 26 octobre 2026. Le PSG espérera célébrer un nouvel accomplissement historique sur le sol anglais.

    En attendant, les champions de France doivent rester concentrés sur le terrain. Ils chercheront à continuer d'écrire l'histoire cette saison alors qu'ils visent un troisième sacre consécutif en Ligue des champions.

Ligue 1
Marseille crest
Marseille
OM
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG