Le PSG s'apprête à vivre une soirée mémorable lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026. Le champion d'Europe en titre compte un total historique de dix joueurs dans la liste des 30 nommés pour ce prestigieux trophée.

Dembele a remporté cette distinction l'an dernier, marquant une étape majeure pour le géant français. Désormais, le club est largement pressenti pour voir émerger un autre vainqueur après avoir décroché un deuxième titre consécutif en Ligue des champions.

Dembele reste un sérieux candidat à sa propre succession. Cependant, il fait face à une rude concurrence au sein même de son vestiaire, Kvaratskhelia s'imposant comme l'un des principaux prétendants après une campagne à couper le souffle.