Ousmane Dembélé se projette vers un deuxième Ballon d’Or consécutif après avoir contribué au sacre du PSG en Ligue 1 2025-2026

Le PSG s’est rendu à Lens avec un seul objectif : valider officiellement son titre de champion de Ligue 1. Malgré les efforts de Lens, deuxième au classement, pour repousser les célébrations, le club de la capitale s’est montré trop fort. Pour Dembélé, ce fut une nouvelle performance de haut niveau, quelques jours seulement après avoir été sacré Joueur de la saison en Ligue 1. L’ancien Barcelonais a délivré la passe décisive qui a permis à Khvicha Kvaratskhelia d’ouvrir le score.

Au micro de beIN Sports juste après le coup de sifflet final, l’ailier a partagé sa satisfaction tout en maintenant son focus sur les échéances à venir : « Oui, c’est ça, on voulait gagner ici, mais surtout, on veut se préparer pour la finale de la Ligue des champions le 30 mai. Nous devions rester sérieux ; nous en avons un autre dimanche, et nous allons faire la fête car c’est officiel, nous sommes champions. Nous allons nous lâcher un peu, mais pas trop, car nous jouons à nouveau dans trois jours. Nous allons fêter ça un peu et rester concentrés. »