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Ousmane Dembélé se projette vers un deuxième Ballon d’Or consécutif après avoir contribué au sacre du PSG en Ligue 1 2025-2026
Dembélé réagit après le sacre
Le PSG s’est rendu à Lens avec un seul objectif : valider officiellement son titre de champion de Ligue 1. Malgré les efforts de Lens, deuxième au classement, pour repousser les célébrations, le club de la capitale s’est montré trop fort. Pour Dembélé, ce fut une nouvelle performance de haut niveau, quelques jours seulement après avoir été sacré Joueur de la saison en Ligue 1. L’ancien Barcelonais a délivré la passe décisive qui a permis à Khvicha Kvaratskhelia d’ouvrir le score.
Au micro de beIN Sports juste après le coup de sifflet final, l’ailier a partagé sa satisfaction tout en maintenant son focus sur les échéances à venir : « Oui, c’est ça, on voulait gagner ici, mais surtout, on veut se préparer pour la finale de la Ligue des champions le 30 mai. Nous devions rester sérieux ; nous en avons un autre dimanche, et nous allons faire la fête car c’est officiel, nous sommes champions. Nous allons nous lâcher un peu, mais pas trop, car nous jouons à nouveau dans trois jours. Nous allons fêter ça un peu et rester concentrés. »
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Réagir à l'effervescence autour du Ballon d'Or
Ballon d’Or en titre, Dembélé pourrait rejoindre le club très fermé des doubles lauréats consécutifs. Toutefois, le Français a rapidement relativisé l’importance des distinctions individuelles, rappelant que ses priorités vont aux succès collectifs plutôt qu’à son propre palmarès.
« Je suis très serein. Comme je l’ai déjà dit, les récompenses individuelles viendront plus tard, si elles viennent ; sinon, tant pis. L’essentiel, ce sont les titres collectifs : nous avons gagné la Ligue 1, la Supercoupe et la Coupe intercontinentale, et le 30 mai, nous avons quelque chose de grand à offrir à tous les supporters du PSG », a-t-il déclaré, interrogé sur ses chances de conserver ce titre.
Un moment émouvant avec les supporters de Lens
Bien qu’il ait contribué à la défaite de son équipe, Moussa Dembélé a été récompensé par une ovation debout des supporters lensois à sa sortie du terrain en fin de rencontre. Ce geste rare a visiblement ému l’ailier, tandis que le public du Stade Bollaert-Delelis lui adressait une marque de respect spontanée. « Ce fut un plaisir de jouer devant un tel public, c'est exceptionnel, et nous leur souhaitons bonne chance pour la finale de la Coupe de France », a déclaré Dembélé.
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À la recherche du doublé
Avec désormais 14 titres de champion de France à son actif, le PSG peut se concentrer presque exclusivement sur la scène européenne. Si le club doit encore conclure sa saison nationale par un derby contre le Paris FC, c’est bien la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, programmée le 30 mai, qui retient toutes les attentions dans la capitale. Sous la conduite de Luis Enrique, le groupe parisien s’apprête à défendre son titre continental.