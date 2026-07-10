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Ousmane Dembélé révèle que les conseils « sans peur » de Kylian Mbappé l’ont aidé à inscrire le but décisif qui a permis à la France de battre le Maroc et de se qualifier pour les demi-finales
Les consignes de Mbappé ont fait la différence
La France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde grâce à sa victoire 2-0 face au Maroc, et Dembélé a salué la réactivité de Mbappé, qui a contribué à la création du deuxième but décisif. Dembélé a révélé que Mbappé lui avait demandé de rester au centre et de se tenir prêt à partir en contre quelques minutes avant que l'action ne se déroule. Le capitaine français a ensuite effectué un déplacement intelligent pour créer un espace, permettant ainsi à Dembélé de trouver une ouverture et de conclure l'action. Cette victoire propulse l’équipe de Didier Deschamps en demi-finale de la Coupe du monde pour la troisième édition consécutive.
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Dembélé loue les qualités de Mbappé et partage sa vision du leadership.
Interrogé par M6 après la rencontre, Dembélé a expliqué comment les conseils de Mbappé avaient fait basculer le match. Il a également salué la force mentale du capitaine, malgré le penalty manqué par Mbappé en cours de match.
« Kylian, deux ou trois minutes avant (le but), m’a dit de rester au centre, et que dès que l’occasion se présenterait, on lancerait une contre-attaque », a expliqué Dembélé.
« Et c’est exactement ce qui s’est passé. Ensuite, il a réalisé une percée remarquable pour créer de l’espace. J’étais légèrement démarqué, j’ai surtout cherché à cadrer ma frappe, et ça a fonctionné. »
Interrogé sur le leadership de Mbappé, Dembélé a ajouté, selon Maxifoot : « C’est un joueur incroyable, notre capitaine. Il est intrépide, il a la mentalité qu’il faut, on attend encore plus de buts de la part de Kylian. »
Le noyau dur et expérimenté de l'équipe de France tient une nouvelle fois ses promesses
Dembélé s'est réjoui de la qualification de la France pour les demi-finales de la Coupe du monde et a rappelé l'objectif final de l'équipe : atteindre la finale et soulever le trophée.
« Nous sommes très heureux », a admis Dembélé. « Être en demi-finale, notre troisième demi-finale consécutive en Coupe du monde avec l’équipe de France, c’est exceptionnel. Nous allons rester concentrés pour aller jusqu’au bout. »
La star du PSG a par ailleurs souligné ses responsabilités grandissantes au sein de l’équipe de France après dix ans en sélection : « Cela fait maintenant dix ans que je fais partie de l’équipe de France, je suis l’un des joueurs les plus anciens, il est donc important de donner la parole à tous les joueurs. Comme je l’ai dit, nous devons rester concentrés sur le match ; nous savons que le Maroc est une équipe coriace. Nous sommes restés concentrés et nous en avons été récompensés. »
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Le défi des demi-finales nous attend
La France se rendra à Dallas pour disputer sa demi-finale, où elle affrontera le vainqueur du quart de finale opposant l'Espagne à la Belgique. Avec Mbappé toujours à la tête de l'attaque et sa complicité avec Dembélé, décisive face au Maroc, les Bleus tenteront de maintenir leur dynamique pour relever un nouveau défi de taille et atteindre la finale de la Coupe du monde.
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