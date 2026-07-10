Ousmane Dembélé révèle que les conseils « sans peur » de Kylian Mbappé l’ont aidé à inscrire le but décisif qui a permis à la France de battre le Maroc et de se qualifier pour les demi-finales

Interrogé par M6 après la rencontre, Dembélé a expliqué comment les conseils de Mbappé avaient fait basculer le match. Il a également salué la force mentale du capitaine, malgré le penalty manqué par Mbappé en cours de match.

« Kylian, deux ou trois minutes avant (le but), m’a dit de rester au centre, et que dès que l’occasion se présenterait, on lancerait une contre-attaque », a expliqué Dembélé.

« Et c’est exactement ce qui s’est passé. Ensuite, il a réalisé une percée remarquable pour créer de l’espace. J’étais légèrement démarqué, j’ai surtout cherché à cadrer ma frappe, et ça a fonctionné. »

Interrogé sur le leadership de Mbappé, Dembélé a ajouté, selon Maxifoot : « C’est un joueur incroyable, notre capitaine. Il est intrépide, il a la mentalité qu’il faut, on attend encore plus de buts de la part de Kylian. »