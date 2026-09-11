Kvaratskhelia s’est rapidement imposé comme un élément essentiel au PSG après son transfert très médiatisé en provenance de Naples. Ses performances impressionnantes lui ont déjà valu plusieurs surnoms flatteurs de la part de ses nouveaux coéquipiers.

S’exprimant dans une interview commune avec Kvaratskhelia et Fabian Ruiz pour The Athletic, Dembele a éclairé le statut du Géorgien au sein de l’effectif. L’attaquant français en a profité pour rendre un hommage appuyé à son partenaire en attaque.