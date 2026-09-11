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Ousmane Dembélé révèle les incroyables surnoms que les stars du PSG ont donnés à Khvicha Kvaratskhelia
Kvaratskhelia laisse sa marque à Paris
Kvaratskhelia s’est rapidement imposé comme un élément essentiel au PSG après son transfert très médiatisé en provenance de Naples. Ses performances impressionnantes lui ont déjà valu plusieurs surnoms flatteurs de la part de ses nouveaux coéquipiers.
S’exprimant dans une interview commune avec Kvaratskhelia et Fabian Ruiz pour The Athletic, Dembele a éclairé le statut du Géorgien au sein de l’effectif. L’attaquant français en a profité pour rendre un hommage appuyé à son partenaire en attaque.
- Getty Images Sport
Dembélé révèle les surnoms du vestiaire
Dembélé a clairement montré à quel point Kvaratskhelia est estimé dans la capitale française. L’ailier a salué le pedigree européen de son coéquipier et son énorme impact sur l’équipe.
« C’est un joueur incroyable, l’un des meilleurs ailiers, l’un des meilleurs joueurs du monde, a expliqué Dembélé. La saison dernière, il a réalisé une saison incroyable, il est très, très important pour nous. Il a tellement de surnoms, ici on l’appelle “The Best” ou “Kvaradona”. »
Assumer la comparaison avec Maradona
Invité à donner sa préférence, Kvaratskhelia n’a pas hésité à choisir « Kvaradona ». Ce surnom garde un lien particulier avec son passage réussi à Naples, où la légende argentine reste une icône absolue.
« Mon préféré, c’est Kvaradona », a-t-il admis. « Je suis vraiment fier d’avoir joué à Naples. Quand on m’appelle comme ça, c’est à la fois un privilège et une pression, parce que lorsqu’on vous compare à l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire, c’est vraiment difficile à gérer. Personne ne peut être comparé à [Diego] Maradona, mais c’est un plaisir. »
- AFP
À la poursuite du sacre européen ultime
Le PSG a récemment lancé la défense de son titre en Ligue des champions avec une éclatante victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava. Lors de ce match, Dembele a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives, tandis que Ferran Torres a signé son premier triplé pour les Parisiens et que Ruiz a également trouvé le chemin des filets.
Le club va désormais se tourner vers la Ligue 1, où il a réalisé un début de saison décevant en ne prenant que deux points lors de ses trois premiers matches. Le PSG doit se déplacer sur la pelouse de Brest ce week-end.
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