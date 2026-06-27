L'attaquant français a souligné la cohésion du groupe et l'importance de la communication pour expliquer cette victoire éclatante, tout en minimisant ses propres exploits offensifs.

Dembélé a confié à M6 : « C’était un match important pour terminer en tête du groupe. Nous voulons gagner chaque match, et nous resterons concentrés car la suite s’annonce encore plus difficile. Nous avons des joueurs de qualité sur le terrain comme sur le banc, et la communication facilite tout. Nous nous comprenons mieux, c’est une bonne chose ; nous devons continuer comme ça. »