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Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Ousmane Dembélé reste insatisfait malgré son triplé contre la Norvège, tandis que la France poursuit son parcours parfait en Coupe du monde

Ousmane Dembélé
France
Coupe du monde
Norvège vs France
Norvège

L'ailier français Ousmane Dembélé a surpris en minimisant l'importance de son triplé spectaculaire contre la Norvège en sélection, arguant que ses précédentes performances en phase de groupes avaient été bien plus décisives. Le Ballon d'Or en titre a pourtant inscrit un hat-trick fulgurant qui a permis à son équipe de prendre la tête du groupe I, mais il est resté critique envers sa propre contribution.

  • Les stars lauréates du Ballon d’Or

    Dembélé a offert une masterclass en inscrivant le deuxième triplé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde, lors de la victoire 4-1 de la France face à la Norvège. L’ailier a marqué trois fois au cours des 32 premières minutes, égalant ainsi un record vieux de 1954 et permettant aux Bleus de terminer en tête du groupe I. Malgré son efficacité redoutable face à une équipe norvégienne fortement remaniée, l’attaquant du Paris Saint-Germain a, contrairement à son habitude, rejeté les éloges des médias. Il a immédiatement exigé que l’équipe reste totalement concentrée alors que le tournoi entre dans la phase à élimination directe.

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    Dembélé exige une concentration de tous les instants

    L'attaquant français a souligné la cohésion du groupe et l'importance de la communication pour expliquer cette victoire éclatante, tout en minimisant ses propres exploits offensifs.

    Dembélé a confié à M6 : « C’était un match important pour terminer en tête du groupe. Nous voulons gagner chaque match, et nous resterons concentrés car la suite s’annonce encore plus difficile. Nous avons des joueurs de qualité sur le terrain comme sur le banc, et la communication facilite tout. Nous nous comprenons mieux, c’est une bonne chose ; nous devons continuer comme ça. »

  • L'ailier estime que ses précédentes prestations étaient plus abouties.

    Malgré le caractère historique de son triplé en première mi-temps, Dembélé a livré une analyse étonnamment franche de sa prestation dans la zone mixte d’après-match, comparant défavorablement sa performance à celle de ses précédents matchs de phase de poules. Il a déclaré : « Je suis heureux, c’est un moment unique et important pour moi. Ma prestation était bonne, mais j’ai préféré mon match contre le Sénégal ou contre l’Irak – je pense que j’ai eu beaucoup plus d’impact. Nous devons rester concentrés ; des enjeux importants nous attendent. »

  • Les épreuves à élimination directe vous attendent

    La France aborde les phases éliminatoires en pleine confiance après trois victoires consécutives en phase de poules, ce qui lui vaut d'affronter la Suède mardi prochain en seizièmes de finale. Avec Dembélé au sommet de sa forme aux côtés de Kylian Mbappé, les Bleus doivent désormais maintenir leur élan face à l'équipe imprévisible de Graham Potter.

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