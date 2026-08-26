AFP
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Ousmane Dembélé mis au repos par le PSG et forfait contre Lille pour gérer sa charge de travail
Le programme de repos a été soigneusement planifié
Dembélé manquera le prochain déplacement du PSG à Lille en Ligue 1, le club cherchant à restaurer sa condition physique après un calendrier estival intense. La décision a été prise d’un commun accord entre l’entraîneur Luis Enrique et le département sportif dirigé par Luis Campos. L’ailier clé a été temporairement mis au repos afin de recharger ses batteries et de retrouver son rythme de compétition avant une série éprouvante de matches à l’automne.
- Getty Images Sport
Communiqué officiel du club publié
Le PSG a rapidement agi pour clarifier la situation de l'attaquant, en publiant une mise à jour officielle sur ses canaux de communication officiels : « En accord avec l'entraîneur et la direction sportive, il a été décidé qu'Ousmane Dembele bénéficiera de quelques jours de repos au cours des prochains jours. Il reprendra l'entraînement avec le reste du groupe lundi prochain. »
La préparation de pré-saison écourtée
Cette décision intervient après que Dembele est passé directement de ses obligations internationales à la Coupe du monde, sans véritable pause ni préparation estivale complète avec le PSG. Depuis, le club l’a réintégré progressivement à la compétition, en le faisant entrer en jeu contre Aston Villa en Supercoupe de l’UEFA et contre Lens lors du Trophée des champions. Cependant, après avoir débuté contre Rennes et être sorti à la mi-temps, le club est intervenu pour gérer son temps de jeu et éviter tout risque d’épuisement ou de blessure.
- PsnewZ
Des solutions offensives alternatives disponibles
L’absence temporaire de l’ailier ouvre la porte à Ferran Torres pour mener l’attaque après son doublé crucial à Rennes. Enrique dispose de la profondeur offensive nécessaire pour faire tourner son effectif efficacement sans compromettre la condition physique de ses joueurs clés. Néanmoins, les champions de France en titre devront livrer une performance collective résolue lors de leur déplacement au Stade Pierre-Mauroy ce week-end.
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