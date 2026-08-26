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Adhe Makayasa

Traduit par

Ousmane Dembélé mis au repos par le PSG et forfait contre Lille pour gérer sa charge de travail

Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Lille vs Paris Saint-Germain
Lille
Ligue 1

Le Paris Saint-Germain a confirmé que son attaquant vedette Ousmane Dembele bénéficierait d’une courte période de repos afin de gérer son importante charge physique après un été éprouvant. Par conséquent, l’international français a été forfait pour le prochain match de Ligue 1 contre Lille, avant de reprendre l’entraînement collectif lundi matin prochain à Paris.

  • Le programme de repos a été soigneusement planifié

    Dembélé manquera le prochain déplacement du PSG à Lille en Ligue 1, le club cherchant à restaurer sa condition physique après un calendrier estival intense. La décision a été prise d’un commun accord entre l’entraîneur Luis Enrique et le département sportif dirigé par Luis Campos. L’ailier clé a été temporairement mis au repos afin de recharger ses batteries et de retrouver son rythme de compétition avant une série éprouvante de matches à l’automne.

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  • Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Communiqué officiel du club publié

    Le PSG a rapidement agi pour clarifier la situation de l'attaquant, en publiant une mise à jour officielle sur ses canaux de communication officiels : « En accord avec l'entraîneur et la direction sportive, il a été décidé qu'Ousmane Dembele bénéficiera de quelques jours de repos au cours des prochains jours. Il reprendra l'entraînement avec le reste du groupe lundi prochain. »

  • La préparation de pré-saison écourtée

    Cette décision intervient après que Dembele est passé directement de ses obligations internationales à la Coupe du monde, sans véritable pause ni préparation estivale complète avec le PSG. Depuis, le club l’a réintégré progressivement à la compétition, en le faisant entrer en jeu contre Aston Villa en Supercoupe de l’UEFA et contre Lens lors du Trophée des champions. Cependant, après avoir débuté contre Rennes et être sorti à la mi-temps, le club est intervenu pour gérer son temps de jeu et éviter tout risque d’épuisement ou de blessure.

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    Des solutions offensives alternatives disponibles

    L’absence temporaire de l’ailier ouvre la porte à Ferran Torres pour mener l’attaque après son doublé crucial à Rennes. Enrique dispose de la profondeur offensive nécessaire pour faire tourner son effectif efficacement sans compromettre la condition physique de ses joueurs clés. Néanmoins, les champions de France en titre devront livrer une performance collective résolue lors de leur déplacement au Stade Pierre-Mauroy ce week-end.

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