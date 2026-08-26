Cette décision intervient après que Dembele est passé directement de ses obligations internationales à la Coupe du monde, sans véritable pause ni préparation estivale complète avec le PSG. Depuis, le club l’a réintégré progressivement à la compétition, en le faisant entrer en jeu contre Aston Villa en Supercoupe de l’UEFA et contre Lens lors du Trophée des champions. Cependant, après avoir débuté contre Rennes et être sorti à la mi-temps, le club est intervenu pour gérer son temps de jeu et éviter tout risque d’épuisement ou de blessure.