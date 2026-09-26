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Ousmane Dembélé mènera la France contre la Belgique alors que Kylian Mbappe, blessé, se retire de l’effectif de Zinedine Zidane
Mbappé écarté en raison d’une blessure au genou
La nouvelle concernant Mbappe constitue un coup dur important pour le nouvel entraîneur Zinedine Zidane, qui espérait lancer une dynamique après des débuts victorieux à ce poste. L’attaquant a subi une blessure au tendon du genou gauche lors du match à Kocaeli, ironiquement au moment où il a inscrit le but de la victoire. La Fédération française de football a confirmé que l’attaquant ne se rendra pas en Belgique et qu’il est au contraire retourné à Madrid pour commencer son processus de rééducation. C’est un retournement de situation frustrant pour le joueur, qui venait d’honorer sa 107e sélection, rejoignant ainsi Patrick Vieira et se retrouvant à une seule unité de Zidane lui-même.
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Dembélé prend le brassard à Bruxelles
Selon L'Equipe, Dembele s’apprête à mener les Bleus pour la toute première fois de sa carrière internationale. Avec Mbappe sur la touche, cette responsabilité revient à l’ancien joueur de Barcelone, le plus ancien membre du groupe actuel en termes de sélections. Dembele compte 68 sélections avec son pays, ce qui le place au sommet de la hiérarchie établie par Zidane pour cette fenêtre internationale spécifique.
Le joueur de 29 ans a d’ailleurs eu un bref avant-goût de ce rôle lors de l’étroite victoire de vendredi en Turquie. Lorsque Mbappe a été contraint de quitter la pelouse à la 59e minute, il a remis le brassard à Dembele, qui l’a porté jusqu’à son remplacement en fin de match par le débutant Esteban Lepaul.
Salue l’effort collectif
Revenant sur cette victoire âprement disputée face à la Turquie, Dembélé a confié à TF1 que le groupe était parfaitement préparé à disputer un match compliqué dans un stade hostile et sur une pelouse difficile. Il a salué la solidité de la performance collective ainsi que la qualité de la préparation menée tout au long de la semaine, tout en soulignant que, s’ils étaient satisfaits d’avoir pris les trois points, ils auraient facilement pu inscrire un ou deux buts de plus.
« Nous savions que ce serait un match difficile sur une pelouse compliquée et dans un stade bouillant, difficile, nous le savions. Nous nous sommes très bien préparés toute la semaine. Je pense que nous avons globalement livré un très bon match ; nous aurions pu marquer un ou deux buts de plus. Mais nous sommes contents de ce match et des trois points ; nous avons aussi été solides. Le coach attend de nous que nous pratiquions un bon football, que nous communiquions beaucoup sur le terrain et que nous mettions en place un 4-3-3. Nous allons continuer comme ça et nous préparer pour lundi », a déclaré Dembélé.
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En préparation du défi belge
Le prochain match contre la Belgique au stade Roi-Baudouin de Bruxelles représente un cran au-dessus en termes de qualité pour les hommes de Zidane. La Belgique est actuellement en tête de la Ligue A1 après sa victoire 2-0 contre l’Italie, ce qui signifie que la France aura probablement besoin d’un résultat pour rester au contact en haut du classement. Ce sera un test majeur pour les qualités de leader de Dembele et la flexibilité tactique de Zidane, surtout au moment où l’équipe cherche à s’éloigner de sa dépendance totale à la finition clinique de Mbappe dans le dernier tiers du terrain.
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