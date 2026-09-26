Revenant sur cette victoire âprement disputée face à la Turquie, Dembélé a confié à TF1 que le groupe était parfaitement préparé à disputer un match compliqué dans un stade hostile et sur une pelouse difficile. Il a salué la solidité de la performance collective ainsi que la qualité de la préparation menée tout au long de la semaine, tout en soulignant que, s’ils étaient satisfaits d’avoir pris les trois points, ils auraient facilement pu inscrire un ou deux buts de plus.

« Nous savions que ce serait un match difficile sur une pelouse compliquée et dans un stade bouillant, difficile, nous le savions. Nous nous sommes très bien préparés toute la semaine. Je pense que nous avons globalement livré un très bon match ; nous aurions pu marquer un ou deux buts de plus. Mais nous sommes contents de ce match et des trois points ; nous avons aussi été solides. Le coach attend de nous que nous pratiquions un bon football, que nous communiquions beaucoup sur le terrain et que nous mettions en place un 4-3-3. Nous allons continuer comme ça et nous préparer pour lundi », a déclaré Dembélé.