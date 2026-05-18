Getty Images
Traduit par
Ousmane Dembélé est-il en danger de manquer la finale de la Ligue des champions ? Luis Enrique fait le point sur la blessure de l’attaquant du PSG, contraint de sortir lors du match contre le Paris FC
Inquiétudes autour de la finale de la Ligue des champions
Dembélé a quitté prématurément la pelouse du stade Jean-Bouin dimanche, filant directement vers les vestiaires après avoir ressenti une douleur à la cuisse. Alors que la finale de la Ligue des champions contre Arsenal est programmée samedi 30 mai, le timing de cette blessure ne pouvait pas être pire pour l’équipe de Luis Enrique.
Le joueur de 29 ans a cédé sa place à l’international portugais Gonçalo Ramos en milieu de première période, après un choc. Dembélé a été l’un des piliers du club de la capitale cette saison, et le voir disparaître à la veille de la finale continentale risquerait de compromettre les chances des champions de France en titre de conserver leur couronne.
- AFP
Luis Enrique garde le moral
Malgré l’image inquiétante de Dembélé quittant le terrain en boitant, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a tenté de minimiser la gravité de la situation en conférence de presse d’après-match. Des examens médicaux sont prévus lundi pour déterminer l’étendue exacte des lésions, mais l’Espagnol a laissé entendre que ce retrait pouvait être une simple mesure de précaution.
« Je pense que c'est juste de la fatigue », a-t-il déclaré à la presse. « Ce que nous disons aujourd'hui n'est que spéculation, mais je ne pense pas que ce soit grave, et il reste encore deux semaines. »
Conséquences pour la Coupe du monde
Cette blessure inquiète autant son club que l’équipe de France. Dembélé figure dans la sélection de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, et la moindre récidive musculaire pourrait compromettre sa préparation. Ballon d’Or en titre, l’attaquant est perçu comme un maillon essentiel de l’arsenal offensif des Bleus, déterminés à conquérir un nouveau sacre planétaire.
Le staff technique tricolore surveillera donc avec attention les résultats des examens médicaux prévus lundi. Pour l’instant, le calendrier prévoit une convalescence de deux semaines avant la finale de la Ligue des champions, une fenêtre étroite mais réaliste pour que l’ailier retrouve sa pleine forme.
- Getty
Le compte à rebours avant Budapest
En attendant la publication du rapport médical officiel par le club, la direction du PSG reste sereine. Elle dispose d'un délai de 12 jours pour remettre son attaquant de 29 ans en pleine forme avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal à Budapest. Dembélé a inscrit 19 buts et délivré 11 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison.