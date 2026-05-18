Dembélé a quitté prématurément la pelouse du stade Jean-Bouin dimanche, filant directement vers les vestiaires après avoir ressenti une douleur à la cuisse. Alors que la finale de la Ligue des champions contre Arsenal est programmée samedi 30 mai, le timing de cette blessure ne pouvait pas être pire pour l’équipe de Luis Enrique.

Le joueur de 29 ans a cédé sa place à l’international portugais Gonçalo Ramos en milieu de première période, après un choc. Dembélé a été l’un des piliers du club de la capitale cette saison, et le voir disparaître à la veille de la finale continentale risquerait de compromettre les chances des champions de France en titre de conserver leur couronne.