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Ousmane Dembélé dénonce le traitement « très injuste » réservé à Kylian Mbappé et salue la « personne formidable » que est son coéquipier en équipe de France
Dembélé prend la défense de Mbappé alors que ce dernier fait l’objet d’une attention croissante.
Mbappé est resté l'une des figures les plus commentées du monde du football au cours de l'année écoulée, l'attention se portant tant sur ses performances que sur sa vie en dehors des terrains. Cependant, son coéquipier en équipe de France, Dembélé, estime que l'attention dont fait l'objet l'attaquant est devenue excessive. L'ailier a également souligné que cette exposition médiatique s'était peu à peu transformée en une intrusion de plus en plus personnelle, malgré le statut de joueur de premier plan de Mbappé et son palmarès impressionnant en club et en sélection.
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Dembélé estime que les critiques visant Mbappé sont excessives.
Dans une interview accordée à Marca, Ousmane Dembélé affirme que Kylian Mbappé est soumis à des critères d’évaluation différents de ceux des autres joueurs. Il estime que les critiques dépassent souvent le cadre sportif et que des détails mineurs du comportement de l’attaquant sont régulièrement amplifiés.
« Ils ont été très injustes envers lui », a déclaré Dembélé. « Ils exagèrent un peu dans leurs critiques envers Kylian parce que c’est un joueur incroyable. C’est quelqu’un de formidable en dehors du terrain, car je le connais depuis longtemps. Parfois, ils vont trop loin dans leurs critiques simplement parce qu’il s’agit de Kylian Mbappé.
Qu’il noue ou non ses lacets, qu’il remonte ou non ses chaussettes, la critique est excessive. Il reste un être humain et un joueur d’exception. »
Mbappé demeure un élément clé des plans de l’équipe de France.
Malgré les polémiques extérieures qui font régulièrement la une, sa position au sein du vestiaire reste inchangée. L’ailier a souligné l’importance de l’influence de Mbappé sur et en dehors du terrain, réaffirmant son rôle de figure clé de l’équipe.
Dembélé a conclu : « En tout cas, ici, en équipe de France, il s’entend très bien avec nous. C’est un leader, le capitaine de notre équipe, et un joueur très important. »
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Mbappé restera le fer de lance des Bleus.
La France s’appuiera une nouvelle fois sur le leadership et les qualités de son capitaine pour atteindre ses objectifs lors de la Coupe du monde 2026. Les Bleus entameront leur parcours dans le groupe I face au Sénégal le 16 juin, avant de défier l’Irak le 22 juin, puis de conclure la phase de groupes contre la Norvège plus tard dans le mois.