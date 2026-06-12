Dans une interview accordée à Marca, Ousmane Dembélé affirme que Kylian Mbappé est soumis à des critères d’évaluation différents de ceux des autres joueurs. Il estime que les critiques dépassent souvent le cadre sportif et que des détails mineurs du comportement de l’attaquant sont régulièrement amplifiés.

« Ils ont été très injustes envers lui », a déclaré Dembélé. « Ils exagèrent un peu dans leurs critiques envers Kylian parce que c’est un joueur incroyable. C’est quelqu’un de formidable en dehors du terrain, car je le connais depuis longtemps. Parfois, ils vont trop loin dans leurs critiques simplement parce qu’il s’agit de Kylian Mbappé.

Qu’il noue ou non ses lacets, qu’il remonte ou non ses chaussettes, la critique est excessive. Il reste un être humain et un joueur d’exception. »