Le PSG a signé l’une de ses plus belles performances européennes de ces dernières années en surclassant Manchester City à l’Etihad Stadium. Dembele, dont les prestations avec la France pendant la trêve internationale avaient suscité de nombreuses critiques, a joué un rôle central en inscrivant un but décisif qui a permis au champion de Ligue 1 de reprendre la tête de son groupe. Interrogé sur le fait de savoir si son but constituait une réponse aux critiques reçues pendant la Ligue des nations, Dembele a préféré l’humour à l’hostilité. Plutôt que de se lancer dans une guerre des mots, il a plaisanté sur ses récentes vacances, affichant une décontraction qui reflétait sa confiance sur le terrain.

« Non, pas du tout. Il y a eu la trêve et je suis parti en vacances après. D’ailleurs, je vais peut-être demander davantage de vacances si c’est possible (rires). On sait que l’équipe a beaucoup de qualités. C’était un bon match contre une grande équipe de City. On a vraiment eu beaucoup d’espaces, on a su très bien jouer, surtout en première période, et on a été très efficaces dans la surface. En seconde période, on s’est relâchés, et quand on se relâche, on le paie », a déclaré Dembele lors de cet échange surréaliste, cité par Foot Mercato.