AFP
Traduit par
Ousmane Dembele balaie les critiques d’un rire après avoir brillé lors de la victoire du PSG face à Manchester City en Ligue des champions
Une réponse pleine d’humour aux critiques récentes
Le PSG a signé l’une de ses plus belles performances européennes de ces dernières années en surclassant Manchester City à l’Etihad Stadium. Dembele, dont les prestations avec la France pendant la trêve internationale avaient suscité de nombreuses critiques, a joué un rôle central en inscrivant un but décisif qui a permis au champion de Ligue 1 de reprendre la tête de son groupe. Interrogé sur le fait de savoir si son but constituait une réponse aux critiques reçues pendant la Ligue des nations, Dembele a préféré l’humour à l’hostilité. Plutôt que de se lancer dans une guerre des mots, il a plaisanté sur ses récentes vacances, affichant une décontraction qui reflétait sa confiance sur le terrain.
« Non, pas du tout. Il y a eu la trêve et je suis parti en vacances après. D’ailleurs, je vais peut-être demander davantage de vacances si c’est possible (rires). On sait que l’équipe a beaucoup de qualités. C’était un bon match contre une grande équipe de City. On a vraiment eu beaucoup d’espaces, on a su très bien jouer, surtout en première période, et on a été très efficaces dans la surface. En seconde période, on s’est relâchés, et quand on se relâche, on le paie », a déclaré Dembele lors de cet échange surréaliste, cité par Foot Mercato.
- Getty Images Sport
Faire face sans difficulté à un examen minutieux sur la durée
Dembele suscite depuis longtemps le débat en France comme en Espagne, mais ses années passées au plus haut niveau lui ont forgé une carapace. Lors de l’interview, il a même échangé sur un ton léger avec l’ancienne star de Manchester City Samir Nasri, qui l’a félicité. Dembele a reconnu que faire l’objet de débats publics faisait tout simplement partie de sa vie de footballeur professionnel, une réalité à laquelle il s’est habitué au cours de la dernière décennie.
« Je suis critiqué depuis dix ans, ça ne va pas changer ! Merci Samir, on sait ce que c’est. C’était un bon match. Je prends beaucoup de plaisir à jouer les mardis et les mercredis, surtout quand je reviens de vacances, c’est vraiment un plaisir. Oui, si c’est possible, jusqu’au mois de mars. C’est l’entraîneur qui décide (rires) », a plaisanté Dembele, savourant visiblement l’ambiance d’après-match après un résultat aussi important.
Dembélé, d’une efficacité clinique, fait abstraction de l’agitation extérieure
L’efficacité devant le but du joueur de 29 ans a marqué une première période dominée par les visiteurs, qui ont exploité les espaces laissés par l’équipe d’Enzo Maresca. Malgré la réaction tardive du champion de Premier League, l’efficacité du PSG en début de match a été décisive. La capacité de Dembélé à répondre présent lors des grands rendez-vous européens reste un atout essentiel pour Luis Enrique, malgré les critiques sur sa régularité en équipe nationale. Cette victoire constitue la préparation idéale avant leur prochain choc face à Barcelone.
L’ailier a rapidement écarté l’idée que la pression extérieure ait affecté le groupe. « Nous nous moquons complètement du fait que les gens aient douté de nous. Ce n’est qu’octobre, ce n’est que le deuxième match de Ligue des champions, nous restons concentrés. Nous savons qu’en première partie de saison, il faut être sur la bonne voie et préparer la suite. Nous avons fait une bonne première période. En seconde, cela a été plus difficile parce que nous nous sommes relâchés. Nous n’aurions pas dû. Nous retiendrons le positif », a-t-il déclaré.
- AFP
Cap sur les buts en Ligue des champions
Si l’ambiance était à la fête, Dembele reste concentré sur les objectifs à long terme du club parisien. Le nouveau format de la Ligue des champions exige une régularité au plus haut niveau pour éviter les barrages, et l’ailier est bien conscient des défis à venir. Il a souligné l’importance de conserver cette dynamique dans toutes les compétitions alors que la saison commence à s’intensifier.
L’attaquant a clairement fixé son objectif : terminer parmi les 8 premiers de la nouvelle phase de ligue. Il a détaillé l’état d’esprit de l’équipe : « Nous prenons les matches les uns après les autres, nous restons concentrés, nous voulons terminer parmi les 8 premiers, mais nous savons qu’en octobre et en mars, ce n’est pas la même histoire. Nous prenons beaucoup de plaisir quand nous jouons comme ça. Nous voulons être performants à chaque match. Aujourd’hui, nous avons livré un grand match à l’extérieur contre le leader de la Premier League. Nous devons bien négocier cette première partie de saison, remonter au classement de la Ligue 1 et terminer parmi les 8 premiers, rien d’autre », a-t-il souligné.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles