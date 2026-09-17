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« Oui, mille fois ! » : Lamine Yamal brise le silence sur le racisme alors que la star de Barcelone révèle comment il fait face aux insultes
Yamal revient sur des préjugés indirects
Yamal a livré un témoignage profond sur ses expériences de discrimination, admettant avoir été confronté au racisme à d’innombrables reprises tout au long de sa jeune carrière. Dans un entretien fleuve accordé à Movistar plus, le vainqueur de l’Euro 2024 a détaillé la manière dont les préjugés se manifestent souvent de façon subtile, au point d’échapper à de nombreux observateurs.
Interrogé sur le fait de savoir s’il avait subi du racisme d’une manière ou d’une autre, peut-être indirectement, Yamal s’est montré catégorique dans sa réponse. Il a déclaré : « Oui, mille fois. Je pense que les gens sont indirectement racistes envers toi, mais peut-être qu’ils ne s’en rendent même pas compte. Il y a beaucoup de commentaires et, bien souvent, beaucoup de regards qui sont racistes, et les gens ne s’en rendent pas compte. Je viens aussi d’un milieu où ce n’est pas que tu l’acceptes, parce qu’une chose qui est mauvaise ne peut jamais être acceptée, mais ça ne te dérange pas. »
- AFP
Répondre aux incidents du Bernabéu
La conversation a inévitablement dérivé vers les récents incidents très médiatisés en Liga, notamment lors des Clasicos au Santiago Bernabéu. Lors d’un affrontement en particulier, Yamal et ses coéquipiers du FC Barcelone ont subi des insultes virulentes de la part de certaines parties du public local.
Yamal est revenu plus précisément sur un moment devenu viral impliquant son coéquipier Raphinha, lui aussi pris pour cible par des supporters lors d’un match dans la capitale espagnole. En repensant à cet après-midi-là, le joueur de 17 ans a déclaré : « Par exemple, cette vidéo qui est sortie du Bernabéu, où toute ma famille a défendu Raphinha. Les gens ont été surpris par ma réaction. Au final, je pense que quelqu’un qui me traite de “noir” ne va pas me déranger du tout. Je veux dire, je suis noir, je ne suis pas d’une autre couleur. C’est différent quand quelqu’un le dit spécifiquement pour m’offenser, bien sûr. Là, c’est mal. »
Garder le cap malgré le bruit
Pour Yamal, la distinction entre l’identité factuelle et la malveillance intentionnelle est essentielle dans son approche mentale. Il a développé un état d’esprit qui lui permet de priver les insultes de leur pouvoir en refusant de leur accorder la réaction que recherchent souvent leurs auteurs.
L’ailier du FC Barcelone a ensuite détaillé davantage sa philosophie concernant les supporters qui paient pour le voir jouer, y compris ceux qui se comportent mal. Il a ajouté : « Mais ce que je ne vais pas faire, c’est jouer un match, en sachant qu’il a payé un billet pour venir me voir, et me mettre en colère parce qu’il m’a manqué de respect. »
- Getty Images
Une voix mûre du football espagnol
Les propos de Yamal interviennent à un moment où la Liga fait l’objet d’un examen minutieux concernant sa gestion des incidents racistes. Des joueurs comme Vinicius Junior se sont montrés très clairs sur la nécessité de sanctions plus strictes et d’un changement systémique, ce qui a donné lieu à des débats animés dans l’ensemble du sport.
L’approche de Yamal offre une perspective différente, mais tout aussi convaincante, en mettant l’accent sur l’émancipation personnelle et le refus de se laisser ériger en victime par l’ignorance des autres. Sa maturité continue de lui valoir le respect de ses coéquipiers comme de ses rivaux, alors qu’il gère les pressions du football de très haut niveau.
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