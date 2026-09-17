Yamal a livré un témoignage profond sur ses expériences de discrimination, admettant avoir été confronté au racisme à d’innombrables reprises tout au long de sa jeune carrière. Dans un entretien fleuve accordé à Movistar plus, le vainqueur de l’Euro 2024 a détaillé la manière dont les préjugés se manifestent souvent de façon subtile, au point d’échapper à de nombreux observateurs.

Interrogé sur le fait de savoir s’il avait subi du racisme d’une manière ou d’une autre, peut-être indirectement, Yamal s’est montré catégorique dans sa réponse. Il a déclaré : « Oui, mille fois. Je pense que les gens sont indirectement racistes envers toi, mais peut-être qu’ils ne s’en rendent même pas compte. Il y a beaucoup de commentaires et, bien souvent, beaucoup de regards qui sont racistes, et les gens ne s’en rendent pas compte. Je viens aussi d’un milieu où ce n’est pas que tu l’acceptes, parce qu’une chose qui est mauvaise ne peut jamais être acceptée, mais ça ne te dérange pas. »