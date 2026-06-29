Getty/GOAL
Traduit par
Oubliez la « main de Dieu », le but exceptionnel et la victoire en Coupe du monde ! Peter Shilton analyse avec autorité comment le VAR aurait pu réécrire l’histoire de l’Angleterre et de Diego Maradona
Maradona a inscrit un doublé face à l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde.
Cet été-là, Maradona a définitivement rejoint le panthéon des plus grands footballeurs de l’histoire. Grâce à une série de performances exceptionnelles, le petit meneur de jeu a guidé son équipe vers le plus prestigieux des trophées dorés.
Les Unes des journaux du monde entier ont célébré des actions à la fois magiques et légèrement insolites, notamment lors d’un match mémorable face aux « Three Lions » dans l’iconique stade Azteca, entré dans la légende du football.
Maradona a marqué deux fois en début de seconde mi-temps de ce match, et ces deux actions sont entrées dans la légende. Son premier but a été marqué d’un coup de poing au-dessus de la tête de Shilton – les arbitres n’y voyant rien d’anormal –, avant qu’un deuxième but époustouflant ne le voie parcourir la moitié du terrain, laissant les défenseurs dans son sillage, pour finalement marquer ce qui est rapidement devenu le « but du siècle ».
Tout cela aurait toutefois pu être effacé des annales si la technologie actuelle avait existé dans les années 1980. Le VAR a ses détracteurs, mais il permet de repérer certaines irrégularités.
Comment le VAR aurait pu changer le cours de l’histoire et le débat sur le « GOAT »
Interrogé sur la possibilité pour l’Angleterre de battre l’Argentine ce jour-là et d’empêcher Maradona de remporter la Coupe du monde, grâce à l’arbitrage vidéo s’il avait existé, l’ancien gardien anglais Shilton – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec Lynx Fine Fragrance et sa campagne « The Official Makeup » – a déclaré à GOAL : « À l’époque, j’étais convaincu que nous pouvions remporter la compétition, et c’est pourquoi cette défaite m’a tant rongé pendant si longtemps.
« Avec le VAR, je pense que les deux buts argentins auraient été refusés. Sur le deuxième, Glenn Hoddle a été victime d’un tacle irrégulier. Si le VAR avait existé, ça aurait été une tout autre histoire.
« Je sais que tout le monde n’est pas fan de ce système, mais j’aurais simplement aimé qu’il soit là ce jour-là. C’était difficile à accepter parce que je pense que nous aurions pu aller plus loin : nous venions de trouver notre rythme, nous avions d’excellents joueurs, et le reste appartient à l’histoire, pour ainsi dire. »
L'Angleterre est de nouveau en lice pour conquérir la Coupe du monde 2026.
Maradona a dribblé quatre défenseurs avant de contourner Shilton et d’inscrire son deuxième but du match, personne n’ayant pu l’arrêter dans sa course. Interrogé sur la possibilité d’une intervention plus décisive, même au prix d’un carton jaune, Shilton a répondu avec autorité : « Il y a deux façons de voir les choses. En Angleterre, nous sommes éduqués pour jouer loyalement.
« Je pense qu’un tacle aurait pu le stopper, qu’un joueur aurait pu commettre une faute – ce que beaucoup d’équipes font –, mais en Angleterre nous sommes éduqués pour jouer de manière équitable. Il suffit de revoir les matchs pour constater que nous ne sommes pas du genre à éliminer un adversaire de la sorte. Beaucoup d’équipes n’hésiteraient pas à mettre un joueur hors jeu. »
L’Angleterre est de retour en Coupe du monde et la génération 2026 espère enfin conquérir le titre suprême qui a échappé à Shilton et à ses coéquipiers. Sous la conduite de Thomas Tuchel, les Three Lions ont atteint les seizièmes de finale, où ils défieront la RD Congo, soixante ans après leur dernier sacre.
- Lynx
Le résumé officiel : 40 ans après la rencontre emblématique de la Coupe du monde 1986
Shilton, qui a subi l’épisode le plus controversé de l’histoire du football, a enfin tourné la page. Dans un geste de réconciliation orchestré par Lynx Fine Fragrance, Shilton a serré la main d’une mascotte incarnant cet instant tristement célèbre de la Coupe du monde de la FIFA 1986. Baptisé « The Official Makeup », cet événement marque la première fois que Shilton tourne publiquement la page de la plus vieille controverse du football.
« The Official Makeup » s’est déroulé sur la pelouse du Chelmsford FC, près de la ville natale de Peter, et la marque de parfums pour hommes Lynx a fait venir spécialement à Chelmsford sa mascotte argentine, qui figure dans le cadre du parrainage de la Coupe du monde de la FIFA 2026 par la marque, pour cette réconciliation historique. Score final : Shilton x Lynx 1, Rancunes 0.