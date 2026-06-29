Oubliez la « main de Dieu », le but exceptionnel et la victoire en Coupe du monde ! Peter Shilton analyse avec autorité comment le VAR aurait pu réécrire l’histoire de l’Angleterre et de Diego Maradona

Cet été-là, Maradona a définitivement rejoint le panthéon des plus grands footballeurs de l’histoire. Grâce à une série de performances exceptionnelles, le petit meneur de jeu a guidé son équipe vers le plus prestigieux des trophées dorés.

Les Unes des journaux du monde entier ont célébré des actions à la fois magiques et légèrement insolites, notamment lors d’un match mémorable face aux « Three Lions » dans l’iconique stade Azteca, entré dans la légende du football.

Maradona a marqué deux fois en début de seconde mi-temps de ce match, et ces deux actions sont entrées dans la légende. Son premier but a été marqué d’un coup de poing au-dessus de la tête de Shilton – les arbitres n’y voyant rien d’anormal –, avant qu’un deuxième but époustouflant ne le voie parcourir la moitié du terrain, laissant les défenseurs dans son sillage, pour finalement marquer ce qui est rapidement devenu le « but du siècle ».

Tout cela aurait toutefois pu être effacé des annales si la technologie actuelle avait existé dans les années 1980. Le VAR a ses détracteurs, mais il permet de repérer certaines irrégularités.