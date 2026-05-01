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Oubliez Anthony Gordon, recrutez Marcus Rashford ! Selon nos informations, le Bayern Munich est invité à payer à Manchester United les 30 millions d’euros réclamés pour ce « joueur brillant », afin de devancer le FC Barcelone
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Un bras de fer tactique autour des transferts
Le Bayern se trouve à la croisée des chemins concernant son mercato estival, Gordon (Newcastle) apparaissant comme une alternative concrète à Yan Diomande, la jeune star coûteuse du RB Leipzig. Alors que les Magpies exigent au moins 80 millions d’euros (69 millions de livres sterling / 94 millions de dollars) pour Gordon afin de respecter les règles financières, une opportunité plus abordable s’est présentée avec Rashford. Âgé de 28 ans, il brille actuellement sous forme de prêt à Barcelone, mais son avenir reste flou : le club catalan, en raison de ses contraintes financières, hésite à lever l’option d’achat définitive de 30 millions d’euros et privilégierait un nouveau prêt.
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Les arguments en faveur de Rashford
L’ancien milieu de terrain de Liverpool et du Bayern, Dietmar Hamann, estime que le club le plus titré d’Allemagne devrait se lancer sans hésiter à la conquête de ce produit du centre de formation de Manchester United. Dans une interview accordée à BetKing, Hamann a fait part de son admiration pour les qualités techniques de l’attaquant et son potentiel de renouveau. Il a déclaré : « Le Bayern devrait-il tenter de recruter Marcus Rashford ? À 100 %. J'adore ce joueur. Je pense que c'est un joueur brillant. Je suis un peu surpris par ce qui se passe, car je l'ai vu très tôt, lorsqu'il est allé à Barcelone. Il a marqué des buts magnifiques et s'est bien intégré à l'équipe. »
Valeur marchande
Alors que Gordon voit dans un transfert à Munich une étape logique après le succès de Michael Olise, Hamann rappelle que Rashford offre une polyvalence bien supérieure pour un coût nettement inférieur. Poursuivant son analyse sur BetKing, il a ajouté : « Il possède une excellente technique, une gestuelle de frappe brillante et une lourde frappe. Il est rapide sur les premiers mètres. C’est sans aucun doute le joueur qu’il vous faut, à mon avis, si vous recherchez un élément capable d’évoluer à pratiquement tous les postes offensifs.
Au Bayern Munich, je l’aurais largement préféré à Anthony Gordon, car Gordon est trop bon pour être remplaçant. Mais Rashford, qui doit relancer sa carrière après son explosion à Manchester United, est un joueur brillant, et pour 25 ou 30 millions, le Bayern pourrait faire bien pire. »
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Des négociations estivales cruciales
Manchester United doit désormais choisir entre accorder un deuxième prêt au FC Barcelone ou attendre une vente définitive, ce qui pourrait profiter au Bayern Munich. Si Hansi Flick valide le maintien de Rashford en Espagne après une saison à 13 buts et 13 passes décisives, le refus des Blaugrana de payer les 30 millions d’euros du transfert crée une situation instable. Si le club bavarois renonce finalement au transfert de Gordon estimé à 80 millions d’euros, il pourrait s’offrir un international confirmé tout en contrariant les plans d’un concurrent direct pour l’exercice 2026-2027.