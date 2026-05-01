Alors que Gordon voit dans un transfert à Munich une étape logique après le succès de Michael Olise, Hamann rappelle que Rashford offre une polyvalence bien supérieure pour un coût nettement inférieur. Poursuivant son analyse sur BetKing, il a ajouté : « Il possède une excellente technique, une gestuelle de frappe brillante et une lourde frappe. Il est rapide sur les premiers mètres. C’est sans aucun doute le joueur qu’il vous faut, à mon avis, si vous recherchez un élément capable d’évoluer à pratiquement tous les postes offensifs.

Au Bayern Munich, je l’aurais largement préféré à Anthony Gordon, car Gordon est trop bon pour être remplaçant. Mais Rashford, qui doit relancer sa carrière après son explosion à Manchester United, est un joueur brillant, et pour 25 ou 30 millions, le Bayern pourrait faire bien pire. »