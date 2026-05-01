Alors que Gordon voit un transfert à Munich comme une étape logique après le succès de Michael Olise, Hamann estime que Rashford offre une bien meilleure polyvalence pour un coût nettement inférieur. Poursuivant son analyse sur BetKing, il a ajouté : « Il possède une excellente technique, une gestuelle de frappe brillante et une lourde frappe. Il est rapide sur les premiers mètres. C'est sans aucun doute le joueur qu'il vous faut, à mon avis, si vous recherchez un élément capable d'évoluer à pratiquement tous les postes offensifs.

Au Bayern Munich, je l’aurais largement préféré à Anthony Gordon, car Gordon est trop bon pour être remplaçant. En revanche, Rashford, qui doit relancer sa carrière après son éclat à Manchester United, est un joueur brillant. Pour 25 ou 30 millions, le Bayern pourrait faire bien pire. »