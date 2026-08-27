Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions aura lieu jeudi soir à 18h00. Le PSV et Feyenoord, entre autres, sauront alors quels huit clubs ils affronteront dans les mois à venir dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Dans cet article, Voetbalzone fait le point sur les adversaires que les deux clubs peuvent tirer au sort et sur la chaîne qui diffusera le tirage.

Voici un aperçu de toutes les équipes participantes à la phase de ligue de la Ligue des champions, de la répartition complète des chapeaux, des adversaires possibles du PSV et de Feyenoord, ainsi que des dates des matches en Ligue des champions. Le tirage sera à suivre en direct à la télévision et sur internet à partir de 18h00.