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Sam Vreeswijk

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Où voir en direct le tirage au sort de la Ligue des champions du PSV et de Feyenoord ? À quelle heure a lieu le tirage au sort et quelle est la répartition des chapeaux ?

Ligue des Champions
PSV
Feyenoord

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions aura lieu jeudi soir à 18h00. Le PSV et Feyenoord, entre autres, sauront alors quels huit clubs ils affronteront dans les mois à venir dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Dans cet article, Voetbalzone fait le point sur les adversaires que les deux clubs peuvent tirer au sort et sur la diffusion du tirage.

Voici un aperçu de toutes les équipes participantes à la phase de ligue de la Ligue des champions, de la répartition complète des chapeaux, des adversaires possibles du PSV et de Feyenoord, ainsi que des dates des matches de Ligue des champions. Le tirage sera diffusé en direct à la télévision et sur internet à partir de 18h00.

  • imago-sport-1081778957.jpgDeFodi Images

    Comment fonctionne le tirage au sort ?

    Depuis 2024, le tirage au sort n’est plus effectué avec les traditionnelles boules, mais via un ordinateur qui détermine les adversaires. Le PSV comme le Feyenoord affronteront huit opposants : deux équipes de chaque chapeau. La répartition de ces chapeaux est basée sur les coefficients des clubs de l’UEFA. Tous les clubs disputeront quatre matches à l’extérieur et quatre rencontres à domicile.

    Les équipes classées de la 1re à la 8e place se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Celles classées de la 9e à la 24e place disputeront des barrages pour une place parmi les seize dernières. Le reste est éliminé et ne sera pas non plus reversé en Ligue Europa ou en Ligue Conférence.

    • Publicité
  • imago-sport-1081150989.jpgDeFodi Images

    À quoi ressemble la répartition des chapeaux ?

    Chapeau 1 : Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, FC Barcelone, Atlético de Madrid.

    Chapeau 2 : Borussia Dortmund, AS Rome, Sporting Portugal, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Bruges, Real Betis, PSV.

    Chapeau 3 : Feyenoord, Lille OSC, FK Bodø/Glimt, Naples, RB Leipzig, Villarreal, Chakhtar Donetsk, Galatasay, Fenerbahçe.

    Chapeau 4 : Viking FK, Slovan Bratislava, Slavia Prague, VfB Stuttgart, LASK Linz, AEK Athènes, Côme, RC Lens, Sabah FC.

  • imago-sport-1065722443.jpgBestimage

    Quels sont les adversaires possibles du PSV et de Feyenoord ?

    Le PSV et Feyenoord affronteront deux équipes de chaque chapeau, y compris de leur propre chapeau. Les clubs d’un même pays ne peuvent pas encore se rencontrer pendant la phase de ligue. Le PSV et Feyenoord s’évitent donc encore pour le moment. Quatre matches à l’extérieur et quatre rencontres à domicile seront disputés.

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  • À quelle heure a lieu le tirage au sort de la Ligue des champions ?

    Le tirage au sort aura lieu à Monaco le jeudi 27 août et débutera à 18 heures.

  • imago-sport-1078013529.jpgANP

    Sur quelle chaîne le tirage au sort de la Ligue des champions est-il diffusé en direct ?

    Ziggo Sport détient aux Pays-Bas les droits de diffusion de toutes les compétitions européennes de clubs et peut donc également retransmettre en direct le tirage au sort de la Ligue des champions. L’émission débute à 17 h 30 sur la chaîne principale du diffuseur, Ziggo Sport 1.

    Ceux qui ne sont pas abonnés peuvent suivre gratuitement le tirage au sort via le livestream proposé par l’UEFA sur son site officiel.

  • imago-sport-1082013896.jpgFocus Images

    Quand le PSV et Feyenoord jouent-ils en Ligue des champions ?

    Voici toutes les dates de la phase de championnat de la Ligue des champions pour la saison 2026/27 :

    Journée 1 : 8-10 septembre 2026

    Journée 2 : 13-14 octobre 2026

    Journée 3 : 20-21 octobre 2026

    Journée 4 : 3-4 novembre 2026

    Journée 5 : 24-25 novembre 2026

    Journée 6 : 8-9 décembre 2026

    Journée 7 : 19-20 janvier 2027

    Journée 8 : 27 janvier 2027

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