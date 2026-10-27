Cet été, le club de la Brianza a investi 2 millions d’euros pour le recruter. Le joueur a également inscrit un doublé en Coupe d’Italie. Le Benfica ne dispose pas d’un droit de rachat mais d’un droit de préemption et pourra décider de s’aligner sur d’éventuelles offres, tout en percevant 20 % du montant d’une future vente. À force de marquer, Varela vaut déjà autour de 15 millions d’euros, mais son prix pourrait encore augmenter.





Les cadors du championnat italien s’intéressent à lui, et ils ne sont pas les seuls. L’Inter a envoyé des recruteurs l’observer de près à plusieurs reprises, tandis que Napoli cherche une doublure pour Hojlund après l’échec de Lucca. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2030, compte aussi de nombreux prétendants à l’étranger. Outre le Benfica, déjà cité et qui détient encore ses droits, Arsenal a également pris des renseignements sur le joueur de 21 ans.





Le Portugais a d’ailleurs déjà montré qu’il pouvait réussir dans différents pays. Suivant son père, lui aussi footballeur, il a évolué de 2016 à 2022 dans les équipes de jeunes du PAOK, en Grèce, avant de rejoindre le Benfica puis d’être prêté la saison dernière à Gil Vicente, où il a marqué six buts. Il connaît désormais une éclosion en Serie A et le marché des transferts s’emballe autour de lui.