À la surprise générale, le meilleur buteur de Serie A, avec 7 buts en 8 matches, est Gustavo Varela. Le Portugais né en 2005 partage la première place avec Antonio Raimondo de Frosinone, mais si le joueur sous contrat avec Bologne est depuis des années un grand espoir de notre football, le jeune déniché au Benfica étonne tout le monde. Il est déjà très convoité sur le marché des transferts : en janvier, plusieurs offres arriveront à Monza, qui devra décider de le laisser partir ou de le conserver pour la lutte pour le maintien.
Où Varela peut-il aller en janvier ? L’Inter, Napoli et les grands clubs italiens sur la piste du meilleur buteur de Serie A : la situation avec Benfica et son prix
Cet été, le club de la Brianza a investi 2 millions d’euros pour le recruter. Le joueur a également inscrit un doublé en Coupe d’Italie. Le Benfica ne dispose pas d’un droit de rachat mais d’un droit de préemption et pourra décider de s’aligner sur d’éventuelles offres, tout en percevant 20 % du montant d’une future vente. À force de marquer, Varela vaut déjà autour de 15 millions d’euros, mais son prix pourrait encore augmenter.
Les cadors du championnat italien s’intéressent à lui, et ils ne sont pas les seuls. L’Inter a envoyé des recruteurs l’observer de près à plusieurs reprises, tandis que Napoli cherche une doublure pour Hojlund après l’échec de Lucca. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2030, compte aussi de nombreux prétendants à l’étranger. Outre le Benfica, déjà cité et qui détient encore ses droits, Arsenal a également pris des renseignements sur le joueur de 21 ans.
Le Portugais a d’ailleurs déjà montré qu’il pouvait réussir dans différents pays. Suivant son père, lui aussi footballeur, il a évolué de 2016 à 2022 dans les équipes de jeunes du PAOK, en Grèce, avant de rejoindre le Benfica puis d’être prêté la saison dernière à Gil Vicente, où il a marqué six buts. Il connaît désormais une éclosion en Serie A et le marché des transferts s’emballe autour de lui.
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