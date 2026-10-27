Cet été, Monza a investi 2 millions d’euros pour lui. Il a également inscrit un doublé en Coupe d’Italie. Le Benfica ne dispose pas d’une option de rachat mais d’un droit de préemption et pourra choisir de s’aligner sur d’éventuelles offres, tout en percevant 20 % sur un futur transfert. À force de marquer, Varela vaut déjà autour de 15 millions d’euros, mais son prix pourrait encore augmenter.





Les grands clubs du championnat italien s’intéressent à lui, mais pas seulement. L’Inter a envoyé à plusieurs reprises des recruteurs l’observer de près, tandis que Napoli, après l’échec de Lucca, cherche une doublure à Hojlund. À l’étranger aussi, le joueur, sous contrat jusqu’en 2030, compte de nombreux admirateurs. Outre le Benfica, déjà cité et qui détient encore ses droits, Arsenal a également pris des renseignements sur le joueur de 21 ans.





Le Portugais a d’ailleurs déjà montré qu’il pouvait réussir dans différents pays. Suivant son père, lui aussi footballeur, il a évolué de 2016 à 2022 dans les équipes de jeunes du PAOK, en Grèce, avant de rejoindre le Benfica puis d’être prêté l’an dernier à Gil Vicente, où il a inscrit six buts. Il explose désormais en Serie A et le marché des transferts s’emballe autour de lui.