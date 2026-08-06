Arsenal a rapidement bougé pour boucler un accord pour Guimaraes, ayant, selon certaines informations, convenu d’un montant de 75 millions de livres sterling avec Newcastle. Cependant, l’ancien joueur de Newcastle Chris Waddle n’est pas totalement convaincu que ce transfert ait du sens pour une équipe qui dispose déjà d’une profondeur importante au milieu de terrain. En évoquant cette opération, Waddle a admis son incompréhension quant à la nécessité tactique de ce transfert pour le champion en titre de Premier League.

« Je ne sais pas où Bruno Guimaraes jouerait à Arsenal s’il rejoint le nord de Londres », a déclaré Waddle à BetBrain. « Declan Rice a occupé un rôle plus avancé la saison dernière et Martin Zubimendi évoluait plus bas. Ils avaient un bon système au milieu l’an dernier, donc on peut se demander où il s’intégrerait.

« Guimaraes est un joueur complet, il n’a pas peur avec le ballon, et il a le coffre pour multiplier les allers-retours sur le terrain. Mais Arsenal a déjà des joueurs très similaires, donc je suis assez surpris qu’ils aient mis le paquet sur lui. »



