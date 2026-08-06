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« Où va-t-il jouer ? » - Une ancienne star de Newcastle s’interroge sur le transfert « surprenant » du capitaine de Newcastle Bruno Guimaraes à Arsenal pour 75 millions de livres sterling
Des interrogations tactiques sur la compatibilité au milieu de terrain
Arsenal a rapidement bougé pour boucler un accord pour Guimaraes, ayant, selon certaines informations, convenu d’un montant de 75 millions de livres sterling avec Newcastle. Cependant, l’ancien joueur de Newcastle Chris Waddle n’est pas totalement convaincu que ce transfert ait du sens pour une équipe qui dispose déjà d’une profondeur importante au milieu de terrain. En évoquant cette opération, Waddle a admis son incompréhension quant à la nécessité tactique de ce transfert pour le champion en titre de Premier League.
« Je ne sais pas où Bruno Guimaraes jouerait à Arsenal s’il rejoint le nord de Londres », a déclaré Waddle à BetBrain. « Declan Rice a occupé un rôle plus avancé la saison dernière et Martin Zubimendi évoluait plus bas. Ils avaient un bon système au milieu l’an dernier, donc on peut se demander où il s’intégrerait.
« Guimaraes est un joueur complet, il n’a pas peur avec le ballon, et il a le coffre pour multiplier les allers-retours sur le terrain. Mais Arsenal a déjà des joueurs très similaires, donc je suis assez surpris qu’ils aient mis le paquet sur lui. »
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Blessures dans l’effectif et rotation
L’arrivée du milieu de terrain de 28 ans devrait provoquer un remaniement important à l’Emirates Stadium. L’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a déjà suggéré que ce transfert pourrait marquer la fin pour Martin Zubimendi, qui a eu du mal à maintenir une certaine régularité lors des dernières étapes de la campagne précédente. Waddle, tout en reconnaissant les qualités du joueur, estime que ce recrutement pourrait davantage relever de la rotation de l’effectif que d’une amélioration tactique immédiate du onze de départ.
« Il ne fait aucun doute que c’est une bonne recrue s’ils veulent lutter pour trois ou quatre trophées la saison prochaine, car ils auront besoin de reposer des joueurs », a ajouté Waddle. « Je ne sais pas, en revanche, comment il s’intégrera dans le onze de départ. » Le Brésilien quitte Tyneside en laissant un héritage important, étant devenu le premier capitaine depuis 1955 à mener Newcastle vers un trophée national après sa victoire en Carabao Cup en 2025.
La frustration de Newcastle face à l’approche adoptée
Si les modalités financières ont été réglées, la manière dont Arsenal a approché le milieu de terrain aurait, selon certaines informations, laissé un goût amer à St James’ Park. Selon Sky Sports, Newcastle a été frustré par l’absence de dialogue direct lors des premières étapes de ce feuilleton du transfert.
« Je pense que ce qui a dérouté Newcastle au cours des cinq ou six dernières semaines, c’est la façon dont Arsenal a procédé », a expliqué le journaliste Keith Downie. « Il n’y a eu aucun contact direct, aucune offre formelle, tout s’est fait par le biais d’intermédiaires et cela a vraiment semé la confusion à Newcastle dans une certaine mesure. »
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Arsenal poursuit sa frénésie de dépenses
Malgré les réserves de Waddle, Mikel Arteta reste déterminé à poursuivre sa politique de recrutement agressive alors qu’Arsenal vise à instaurer une dynastie durable. Guimaraes est sur le point de devenir la dernière recrue phare d’un mercato qui a déjà vu les Gunners investir massivement sur Christos Tzolis, tout en obtenant Piero Hincapie de manière définitive après son prêt réussi la saison dernière.
Les dépenses ne montrent aucun signe de ralentissement, le club étant toujours fortement associé à la superstar du Real Madrid Vinicius Junior. Cependant, des informations récentes suggèrent que l’ailier brésilien se rapproche désormais de la signature d’une prolongation de contrat pour rester chez les géants espagnols.
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