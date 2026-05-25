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Où va Julian Álvarez ? L’attaquant de l’Atlético de Madrid envisagerait un départ, alors que le PSG, Arsenal et Barcelone s’intéressent de près à lui
Alvarez rejette une offre de contrat record
Une décision qui a fait l'effet d'une bombe au Wanda Metropolitano : Alvarez a refusé une nouvelle offre de contrat très lucrative de l'Atlético de Madrid.
Cette proposition, qui aurait fait du champion du monde le joueur le mieux payé de l’effectif de Diego Simeone avec un salaire annuel estimé à 10 millions d’euros, a été refusée malgré les efforts du club pour sécuriser ses services à long terme. L’attaquant semble désormais prêt à changer d’air.
Sous contrat jusqu’en 2030 et protégé par une clause libératoire colossale de 500 millions d’euros, l’Argentin semble pourtant avoir changé d’avis en refusant un accord amélioré.
Selon Marca, le buteur ne croit plus en la trajectoire sportive du club et cherche un projet offrant davantage de garanties de titres majeurs.
- AFP
Barcelone s’impose comme la destination préférée
Malgré un intérêt persistant en Premier League et en Ligue 1, Alvarez aurait choisi de rejoindre le FC Barcelone.
Séduit par le projet sportif du Camp Nou, l’ancien Citizen accepterait même de renoncer à son statut de joueur incontournable chez les Colchoneros pour évoluer aux côtés de Lamine Yamal et Raphinha.
Cette préférence pour un « projet plus ambitieux » a refroidi les dirigeants colchoneros à l’approche du mercato.
Interrogé à l’issue de la saison sur l’avenir du joueur, l’entraîneur Diego Simeone a adopté une position non interventionniste : « L’avenir de Julian ? C’est une question qui lui revient, j’imagine qu’il aura pris sa décision », a-t-il admis.
L'Atlético fixe un prix de vente exorbitant
Madrid ne compte pas brader son attaquant vedette, encore moins à un rival direct en Liga comme Barcelone.
Le club aurait signifié à l’agent du joueur, Fernando Hidalgo, qu’il n’étudierait que des offres supérieures à 150 millions d’euros. Un montant qui, au vu des difficultés financières bien connues de Barcelone, constitue un obstacle de taille pour le géant catalan.
Par ailleurs, la direction colchonera exprime un certain agacement face à l’influence de l’entourage du joueur.
Selon plusieurs sources, Hidalgo aurait « tiré les ficelles » en coulisses pour orchestrer ce transfert, une situation qui rappelle les complications qui avaient failli faire capoter son arrivée depuis Manchester City. Si certains au sein du club plaident pour une position ferme, d’autres, dont le directeur sportif Mateu Alemany, estiment qu’une vente de cette envergure pourrait offrir l’occasion de reconstruire l’effectif.
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La relation avec Simeone et les perspectives d’avenir
Malgré la saga de transfert qui s’annonce, la relation entre Alvarez et Simeone demeure strictement professionnelle. « La Araignée » a connu une saison fructueuse sous les ordres de son compatriote, inscrivant plus de 20 buts et conservant la confiance de l’entraîneur même pendant une période de quatre mois sans marquer.
Simeone a toujours été l’un de ses plus fervents défenseurs, allant jusqu’à réagir avec une célèbre pointe d’incrédulité lorsqu’on a remis en question la valeur de l’attaquant : « Êtes-vous sérieux ? », a-t-il lancé en conférence de presse.
Toutefois, alors qu’Arsenal et le PSG surveillent de près le dossier, l’Atlético pourrait peiner à conserver un joueur qui évoque ouvertement son départ.