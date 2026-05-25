Où va Julian Álvarez ? L’attaquant de l’Atlético de Madrid envisagerait un départ, alors que le PSG, Arsenal et Barcelone s’intéressent de près à lui

Une décision qui a fait l'effet d'une bombe au Wanda Metropolitano : Alvarez a refusé une nouvelle offre de contrat très lucrative de l'Atlético de Madrid.

Cette proposition, qui aurait fait du champion du monde le joueur le mieux payé de l’effectif de Diego Simeone avec un salaire annuel estimé à 10 millions d’euros, a été refusée malgré les efforts du club pour sécuriser ses services à long terme. L’attaquant semble désormais prêt à changer d’air.

Sous contrat jusqu’en 2030 et protégé par une clause libératoire colossale de 500 millions d’euros, l’Argentin semble pourtant avoir changé d’avis en refusant un accord amélioré.

Selon Marca, le buteur ne croit plus en la trajectoire sportive du club et cherche un projet offrant davantage de garanties de titres majeurs.