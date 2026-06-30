Après deux échecs initiaux aux tirs au but, l’équipe allemande était dos au mur, jusqu’à ce que le premier raté paraguayen redonne espoir. Une fois la brève exultation au centre du terrain passée, le capitaine Joshua Kimmich, auteur d’une transformation autoritaire en tant que deuxième tireur allemand, a pris les commandes.

Le capitaine passe alors en revue, un par un, les joueurs restants pour établir l’ordre suivant. Grâce au micro de la « Spidercam », ses paroles résonnent clairement sur le signal télévisé.

« Nene, huitième ? », a-t-il demandé au groupe en désignant Nathaniel Brown, qui acquiesçait, comme possible huitième tireur. Puis, s’adressant à l’expérimenté Leon Goretzka : « Ou bien Leon, c’est toi ? »

Mais le vétéran de 31 ans ne manifesta aucune disponibilité, gonfla brièvement les joues et sembla refuser d’un signe de la tête.