Kai Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah, trois des six tireurs allemands, ont manqué leur penalty, scellant ainsi l’élimination historique dès le premier tour à élimination directe. Si le sélectionneur, les joueurs et les experts ont unanimement exempté les tireurs de toute responsabilité, un bref instant capté par les caméras au centre du terrain interpelle.
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« Ou toi, Léon ? » Interrogé sur sa possible implication, le milieu de terrain du Bayern Munich, Leon Goretzka, aurait évité de s’exprimer au moment crucial de la séance de tirs au but face au Paraguay
Après deux échecs initiaux aux tirs au but, l’équipe allemande était dos au mur, jusqu’à ce que le premier raté paraguayen redonne espoir. Une fois la brève exultation au centre du terrain passée, le capitaine Joshua Kimmich, auteur d’une transformation autoritaire en tant que deuxième tireur allemand, a pris les commandes.
Le capitaine passe alors en revue, un par un, les joueurs restants pour établir l’ordre suivant. Grâce au micro de la « Spidercam », ses paroles résonnent clairement sur le signal télévisé.
« Nene, huitième ? », a-t-il demandé au groupe en désignant Nathaniel Brown, qui acquiesçait, comme possible huitième tireur. Puis, s’adressant à l’expérimenté Leon Goretzka : « Ou bien Leon, c’est toi ? »
Mais le vétéran de 31 ans ne manifesta aucune disponibilité, gonfla brièvement les joues et sembla refuser d’un signe de la tête.
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Tah n’a encore jamais tiré de penalty.
Kimmich a clairement interprété la réaction de Goretzka. Après une brève pause, le capitaine a pointé du doigt le milieu de terrain et l’a classé d’un « neuf ! » sans équivoque, derrière l’arrière gauche Brown. Juste après, Kimmich a attribué le numéro dix au défenseur central Waldemar Anton.
Si Goretzka n’est pas réputé pour être un spécialiste des penalties – il n’en a tiré qu’une fois en professionnel, en 2017 sous les couleurs du FC Schalke 04 – sa position de avant-dernier tireur interpelle. D’autant plus que la sélection des autres tireurs comportait des risques considérables : le sixième tireur, Tah, qui s’est avéré décisif, n’avait encore jamais tiré de penalty de toute sa carrière. Brown non plus, qui disputait contre le Paraguay seulement son huitième match international, n’avait aucune expérience au point de penalty.
Goretzka a refusé de tirer le penalty.
De plus, l’attaquant Woltemade, auteur d’une seconde partie de saison médiocre en Angleterre et resté sur le banc durant toute la phase de groupes de la Coupe du monde, a abordé la rencontre face au Paraguay avec un niveau de confiance insuffisant.
Les raisons pour lesquelles Goretzka, pourtant expérimenté, ne s’est pas senti prêt dans cette phase critique sont restées floues même après le coup de sifflet final. Cette situation contraste toutefois avec ses propres ambitions : pas plus tard qu’à l’automne dernier, le milieu de terrain avait publiquement réaffirmé son rôle de leader et souligné qu’il souhaitait intégrer les nombreux jeunes joueurs de la sélection allemande, leur transmettre son expérience et montrer l’exemple.