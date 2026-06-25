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« Où sont-ils ? » – West Ham, Chelsea et Liverpool voient leur système de formation remis en question par Harry Redknapp, tandis que Max Dowman, jeune prodige d’Arsenal, sort des sentiers battus
Académie de football : les joueurs issus du centre de formation de West Ham
Les centres de formation anglais et britanniques regorgent de talents prometteurs, censés être guidés vers le football de première division. Mais combien parviennent réellement au plus haut niveau à l’issue de ce parcours ?
Après avoir formé des champions du monde comme Bobby Moore, Martin Peters et Geoff Hurst – puis Trevor Brooking et Tony Cottee –, Redknapp dirigeait West Ham lorsque Joe Cole, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Jermain Defoe et Michael Carrick ont éclaté au grand jour.
Mark Noble et Declan Rice ont émergé depuis, mais le rythme de production a indéniablement ralenti. Il en va de même pour les clubs qui briguent les titres majeurs au niveau national et international, où seuls quelques prodiges parviennent à s’imposer.
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Pourquoi si peu de joueurs parviennent-ils à percer dans les grands clubs de Premier League ?
West Ham devrait connaître un passage à vide lors de la saison 2026-2027, suite à sa relégation en Championship, ce qui pourrait profiter à ses jeunes talents. Interrogé sur le sujet, Redknapp – en partenariat avec BuzzBallz – a confié à GOAL : « Il n’y a pas un seul jeune issu du centre de formation dans l’équipe première de West Ham. Il n’y en a pas un seul non plus chez Tottenham. Où sont donc passés tous ces jeunes ?
Ils investissent des fortunes dans les centres de formation, possèdent toutes les infrastructures nécessaires, mais envoient désormais les jeunes en car disputer des championnats de second rang. Avant, il y avait la South East Counties League à Londres : Tottenham, Arsenal, Chelsea, West Ham, tous les clubs londoniens, les moins de 18 ans. Aujourd’hui, ils prennent le car, passent la nuit à l’hôtel, traversent tout le pays. On les traite comme des superstars, mais où sont les véritables talents issus de ces centres ?
Je n’en vois quasiment aucun : un ici, un là, un très bon par-ci. Max Dowman sera probablement le meilleur joueur du pays d’ici quelques années, mais après ?
Où sont-ils à West Ham, à Tottenham ou à Liverpool ? Je n’en vois pas beaucoup pour l’instant. Il n’y a pas de jeunes qui émergent. Il faut faire quelque chose. »
Le football moderne est-il devenu trop artificiel ?
Selon Redknapp et ses pairs, une partie du problème vient de ce que le football moderne est devenu trop « artificiel ». Les procédures standardisées, appliquées de la base au plus haut niveau, freinent l’émergence de joueurs imprévisibles et spectaculaires comme Paul Gascoigne, Ronaldinho ou Diego Maradona.
Interrogé sur le sujet, Redknapp a ajouté : « Absolument, je pense que tout le monde s’est soudain pris pour Pep Guardiola : le gardien sert le défenseur central, qui transmet à l’autre défenseur central, puis de nouveau au gardien, puis au défenseur central, puis à l’arrière droit, puis de nouveau au centre.
Du coup, le gardien touche le ballon du pied plus souvent que n’importe quel autre joueur sur le terrain ! Les défenseurs centraux ont trop de touches de balle – la moitié d’entre eux ne savent pas vraiment jouer et finissent par tergiverser avec le ballon, le perdent, et il finit au fond des filets. Je trouve ça étrange.
« Il faut l’envoyer à un grand avant-centre capable de garder le ballon, et quand on le met sur l’aile, il faut le faire entrer dans la surface pour ceux qui savent le reprendre de la tête, aller au contact et marquer des buts. De nos jours, ça n’arrive plus très souvent ; on continue à faire des passes, des passes et encore des passes juste pour le plaisir. »
- BuzzBallz
Le football anglais pourrait retrouver son côté ludique
Les aspects ludiques et spectaculaires se sont peut-être estompés au fil des années, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils aient disparu à jamais. C’est aux clubs, aux entraîneurs et aux supporters de faire renaître ces qualités. Le potentiel présent dans les centres de formation est suffisant – comme en témoignent des joueurs tels que Dowman et Rio Ngumoha, qui attirent déjà tous les regards – pour laisser entrevoir que le paysage du football anglais pourrait bien évoluer à nouveau.
Dans cet esprit, BuzzBallz a fait de la réintroduction de la convivialité auprès des supporters son cheval de bataille cet été, les invitant à s’engager et à savourer l’aspect le plus ludique du sport. Pour célébrer les 21 866 jours écoulés depuis le dernier sacre international de l’Angleterre, la marque de boissons prêtes à boire offre 21 866 produits aux supporters qui partageront sur les réseaux sociaux des photos ou vidéos originales montrant où leurs BuzzBallz ont atterri pendant le tournoi.