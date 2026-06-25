« Où sont-ils ? » – West Ham, Chelsea et Liverpool voient leur système de formation remis en question par Harry Redknapp, tandis que Max Dowman, jeune prodige d’Arsenal, sort des sentiers battus

West Ham devrait connaître un passage à vide lors de la saison 2026-2027, suite à sa relégation en Championship, ce qui pourrait profiter à ses jeunes talents. Interrogé sur le sujet, Redknapp – en partenariat avec BuzzBallz – a confié à GOAL : « Il n’y a pas un seul jeune issu du centre de formation dans l’équipe première de West Ham. Il n’y en a pas un seul non plus chez Tottenham. Où sont donc passés tous ces jeunes ?

Ils investissent des fortunes dans les centres de formation, possèdent toutes les infrastructures nécessaires, mais envoient désormais les jeunes en car disputer des championnats de second rang. Avant, il y avait la South East Counties League à Londres : Tottenham, Arsenal, Chelsea, West Ham, tous les clubs londoniens, les moins de 18 ans. Aujourd’hui, ils prennent le car, passent la nuit à l’hôtel, traversent tout le pays. On les traite comme des superstars, mais où sont les véritables talents issus de ces centres ?

Je n’en vois quasiment aucun : un ici, un là, un très bon par-ci. Max Dowman sera probablement le meilleur joueur du pays d’ici quelques années, mais après ?

Où sont-ils à West Ham, à Tottenham ou à Liverpool ? Je n’en vois pas beaucoup pour l’instant. Il n’y a pas de jeunes qui émergent. Il faut faire quelque chose. »