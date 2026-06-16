Au fil de son histoire, l’équipe nationale masculine des États-Unis a pris part à onze Coupes du monde. Ces participations s’étalent sur plusieurs générations. Les Américains étaient déjà bien présents lors de la toute première édition, disputée en Uruguay il y a 96 ans. Cet été, la plus grande compétition mondiale se tiendra pour la deuxième fois sur le sol américain.

Entre ces deux extrémités, l’histoire américaine de la Coupe du monde reste relativement récente : les États-Unis n’ont disputé que trois tournois avant 1990, puis ont enchaîné toutes les éditions suivantes, hormis une seule exception.

Au fil de cette ère moderne, les souvenirs abondent : des parcours qui ont bouleversé les attentes, des soirées encore douloureuses et des moments qui ont façonné la vision du programme sur son potentiel.

Qui pourrait oublier les exploits du parcours de 1994, lors de la Coupe du monde qui a marqué le début de l’ère moderne du football aux États-Unis ? Que dire de l’équipe de 2002, qui a atteint les quarts de finale, performance inégalée à ce jour ? Les solides performances de 2010 et 2014, ainsi que la renaissance de 2022, témoignent d’une progression constante. Si plusieurs stars américaines ont brillé au cours de ces épreuves, quel est le moment individuel le plus marquant ? Quels matchs ont été décisifs, impressionnants ou déterminants ?

Alors que le coup d’envoi de l’édition 2026 approche, GOAL passe en revue les cinq meilleures performances individuelles de l’histoire de l’USMNT en Coupe du monde…