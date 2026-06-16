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Top Five USMNT WC PerformancesGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Où situer la performance éclatante de Folarin Balogun, auteur d’un doublé ? Voici le top 5 des meilleures performances de l’équipe nationale américaine en Coupe du monde, de Claudio Reyna à Tim Howard

Analysis
Etats-Unis
F. Balogun
FEATURES
Etats-Unis vs Australie
Australie
Coupe du monde

GOAL passe en revue les cinq meilleures performances de joueurs américains au sommet du football mondial.

Au fil de son histoire, l’équipe nationale masculine des États-Unis a pris part à onze Coupes du monde. Ces participations s’étalent sur plusieurs générations. Les Américains étaient déjà bien présents lors de la toute première édition, disputée en Uruguay il y a 96 ans. Cet été, la plus grande compétition mondiale se tiendra pour la deuxième fois sur le sol américain.

Entre ces deux extrémités, l’histoire américaine de la Coupe du monde reste relativement récente : les États-Unis n’ont disputé que trois tournois avant 1990, puis ont enchaîné toutes les éditions suivantes, hormis une seule exception.

Au fil de cette ère moderne, les souvenirs abondent : des parcours qui ont bouleversé les attentes, des soirées encore douloureuses et des moments qui ont façonné la vision du programme sur son potentiel.

Qui pourrait oublier les exploits du parcours de 1994, lors de la Coupe du monde qui a marqué le début de l’ère moderne du football aux États-Unis ? Que dire de l’équipe de 2002, qui a atteint les quarts de finale, performance inégalée à ce jour ? Les solides performances de 2010 et 2014, ainsi que la renaissance de 2022, témoignent d’une progression constante. Si plusieurs stars américaines ont brillé au cours de ces épreuves, quel est le moment individuel le plus marquant ? Quels matchs ont été décisifs, impressionnants ou déterminants ?

Alors que le coup d’envoi de l’édition 2026 approche, GOAL passe en revue les cinq meilleures performances individuelles de l’histoire de l’USMNT en Coupe du monde…

  • WC2002-GER-USAAFP

    5Claudio Reyna - 2002 contre l'Allemagne

    Même si d’autres joueurs ont peut-être réalisé de meilleures performances, Reyna mérite absolument sa place dans cette sélection, et ce précisément pour ce match, en raison des circonstances très particulières de la rencontre.

    Les États-Unis ont bien perdu 1-0, et la rencontre a été entachée d’une polémique restée célèbre. Torsten Frings est encore aujourd’hui un nom gravé dans la mémoire des supporters américains, et cela n’a pas changé 24 ans plus tard. Pourtant, l’homme du match n’était pas Frings. L’honneur n’est revenu ni à Michael Ballack, auteur du but, ni au gardien et futur Ballon d’or Oliver Kahn, mais bien à Reyna, le meneur de jeu des États-Unis, battu au stade des quarts de finale.

    Certains pourraient arguer que Tony Sanneh, auteur d’une performance tout aussi remarquable, méritait également d’être cité. Néanmoins, Reyna reste le seul Américain sélectionné dans l’équipe type du tournoi, grâce à sa maîtrise du milieu de terrain durant ce match et l’ensemble de la compétition.

    • Publicité

  • 4Bert Patenaude – Coupe du monde 1930, match contre le Paraguay.

    Figurer dans l’une des questions de quiz les plus surprenantes du football est un signe indéniable d’entrée dans l’histoire.

    Il y a près de cent ans, l’Américain Patenaude devenait le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à inscrire un triplé. Ce fait, curieusement, n’a été officiellement reconnu que 76 ans plus tard. La FIFA l’a officiellement confirmé en 2006 : le 17 juillet 1930, lors de la victoire des États-Unis face au Paraguay dans le cadre de la première Coupe du monde, Patenaude est bien devenu le premier joueur de l’histoire à inscrire un triplé.

    À ce jour, aucun autre Américain n’a réussi à égaler cet exploit, rappelant la difficulté de s’imposer au plus haut niveau du football.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    3Folarin Balogun – 2026 face au Paraguay

    Un simple effet d’actualité ? Peut-être, mais la performance de Balogun est bel et bien historique.

    Avec son doublé face au Paraguay, Balogun est devenu le premier Américain à marquer plusieurs buts lors d’un match de Coupe du monde depuis Patenaude, il y a près d’un siècle. Vendredi soir, devant un public nombreux à Los Angeles, l’attaquant a livré une performance mémorable pour son premier match dans l’épreuve reine : deux réalisations splendides et une démolition méthodique d’une défense paraguayenne pourtant réputée solide.

    Plusieurs de ses coéquipiers auraient pu prétendre au titre d’homme du match, mais c’est bien Balogun qui a tiré son épingle du jeu, s’imposant comme le héros de la rencontre et gravant son nom dans les annales de la sélection américaine.

  • FBL-WC2010-MATCH38-USA-ALGAFP

    2Landon Donovan – 2010 contre l’Algérie

    Enjeux, suspense, pression : tout était en jeu pour l’équipe nationale masculine américaine face à l’Algérie. La star de la sélection a alors inscrit un but qui a fait basculer la rencontre en faveur des États-Unis.

    Ce but marque le premier véritable moment de gloire de l’histoire de l’équipe nationale américaine en Coupe du monde ; chacun se souvient de l’endroit où il se trouvait lorsqu’il a été inscrit. Les réactions ont immédiatement envahi les réseaux sociaux naissants, preuve de l’impact immédiat de l’action. Depuis, chaque supporter possède une anecdote liée à cette rencontre et, surtout, à cet instant décisif.

    Même si Donovan a sans doute livré des performances individuelles plus complètes, notamment en 2002, aucune n’a pesé aussi lourd ; c’est pourquoi son but décisif a résisté à l’épreuve du temps.

  • Tim Howard Belgium USA World Cup 07012014Getty Images

    1Tim Howard - 2014 contre la Belgique

    Il ne s’agit pas seulement de la meilleure performance de l’histoire de l’équipe nationale américaine en Coupe du monde, mais l’une des plus grandes performances de tous les temps.

    Lors de ce match de Coupe du monde contre la Belgique, Howard a réalisé l’une des performances les plus impressionnantes jamais vues à ce poste. Ses 16 arrêts, record du tournoi, n’ont pas été obtenus sans peine : face aux vagues successives de la « génération dorée » belge, il a maintenu les États-Unis dans la rencontre et permis à son équipe d’atteindre les prolongations.

    Les États-Unis ont finalement cédé 2-1, mais Howard a conquis le cœur du monde entier ce jour-là. Son surnom, « le Secrétaire à la Défense », est devenu emblématique. Les supporters américains, et même les observateurs neutres, n’ont pas quitté ce match en s’extasiant sur la Belgique ; ils sont repartis en évoquant les exploits d’un gardien qui s’était taillé une place à jamais dans la légende de la Coupe du monde.

    Ce match reste la référence absolue pour l’équipe nationale américaine et il sera difficile de faire mieux de sitôt.


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