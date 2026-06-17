Où se situe Jordan Pickford dans hiérarchie des gardiens de but de la Premier League ? L’ex-international anglais David James place le portier des Toffees au rang des tout meilleurs

Plusieurs gardiens d’élite évoluent actuellement en Premier League, notamment David Raya (Arsenal), triple vainqueur du Gant d’or, Alisson, la star brésilienne de Liverpool, le géant italien Gianluigi Donnarumma (Manchester City) et l’Argentin Emi Martinez (Aston Villa), vainqueur de la Coupe du monde.

Interrogé sur la possibilité d’inclure Pickford parmi les cinq meilleurs gardiens du championnat anglais, l’ancien numéro 1 anglais James – s’exprimant pour Grosvenor Sport, qui propose les dernières cotes de la Coupe du monde – a confié à GOAL : « Oui, en termes de régularité. Il est évident qu’il fait partie du top 5.

« Je suis un grand fan de Jordan. Je considère qu’il est l’exception en Premier League. En appliquant le principe du « bonhomme à sa place », si on prend Ali, que je considère comme le meilleur gardien du monde à son meilleur niveau, et qu’on le place dans certaines équipes comme Everton ou Newcastle, on n’obtiendra sans doute pas le meilleur d’Ali. Donc, oui, le fait qu’il évolue à Liverpool est un choix parfait.

David Raya à Arsenal, c’est le choix idéal. Quand on voit Jordan à Everton, c’est aussi le choix idéal. Mais là encore, tout est une question de relance et d’autres aspects techniques. Si on le place dans l’équipe d’Angleterre, qui est complètement différente d’Everton, il est parfait pour l’Angleterre.

« Je pense que Jordan a un immense potentiel pour s’adapter à différents contextes. Je le classerais sans hésiter parmi les cinq meilleurs. »