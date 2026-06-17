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Où se situe Jordan Pickford dans hiérarchie des gardiens de but de la Premier League ? L’ex-international anglais David James place le portier des Toffees au rang des tout meilleurs
Combien de sélections Pickford compte-t-il avec l’Angleterre ?
Originaire de Wearside et formé à Sunderland, Pickford a fait ses débuts en équipe nationale A en 2017 et compte désormais 84 sélections. Âgé de 32 ans, il est en passe de franchir le cap symbolique des 100 capes et pourrait largement dépasser ce total sous le maillot de son pays.
Son objectif est de disputer plusieurs rencontres lors de la Coupe du monde 2026, sous les ordres de Thomas Tuchel, déterminé à conduire les Three Lions vers un premier titre majeur depuis 1966. Pour y parvenir, il pourra s’appuyer sur l’une des meilleures défenses du circuit.
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Pickford demeure le gardien britannique le plus onéreux.
Pickford s'est imposé comme un modèle de régularité chez les Three Lions, sa personnalité hors du commun se révélant parfaitement adaptée à la vie entre les poteaux. Il a consolidé son statut de titulaire malgré l'absence de compétitions européennes avec son club.
Il demeure le gardien britannique le plus cher de l’histoire, ayant rejoint Merseyside pour 25 millions de livres (34 millions de dollars) en 2017, et totalise plus de 350 matchs sous les couleurs d’Everton. Son palmarès vierge de grands titres n’altère en rien son statut, aussi bien en Angleterre qu’au niveau international.
Où se situe Pickford au classement de la Premier League par rapport à Alisson et Raya ?
Plusieurs gardiens d’élite évoluent actuellement en Premier League, notamment David Raya (Arsenal), triple vainqueur du Gant d’or, Alisson, la star brésilienne de Liverpool, le géant italien Gianluigi Donnarumma (Manchester City) et l’Argentin Emi Martinez (Aston Villa), vainqueur de la Coupe du monde.
Interrogé sur la possibilité d’inclure Pickford parmi les cinq meilleurs gardiens du championnat anglais, l’ancien numéro 1 anglais James – s’exprimant pour Grosvenor Sport, qui propose les dernières cotes de la Coupe du monde – a confié à GOAL : « Oui, en termes de régularité. Il est évident qu’il fait partie du top 5.
« Je suis un grand fan de Jordan. Je considère qu’il est l’exception en Premier League. En appliquant le principe du « bonhomme à sa place », si on prend Ali, que je considère comme le meilleur gardien du monde à son meilleur niveau, et qu’on le place dans certaines équipes comme Everton ou Newcastle, on n’obtiendra sans doute pas le meilleur d’Ali. Donc, oui, le fait qu’il évolue à Liverpool est un choix parfait.
David Raya à Arsenal, c’est le choix idéal. Quand on voit Jordan à Everton, c’est aussi le choix idéal. Mais là encore, tout est une question de relance et d’autres aspects techniques. Si on le place dans l’équipe d’Angleterre, qui est complètement différente d’Everton, il est parfait pour l’Angleterre.
« Je pense que Jordan a un immense potentiel pour s’adapter à différents contextes. Je le classerais sans hésiter parmi les cinq meilleurs. »
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Coupe du monde 2026 : l'Angleterre vise davantage de matchs sans encaisser de but
Pickford, dont la confiance ne s’est jamais démentie, a manifesté son intention de tirer un penalty si l’Angleterre est à nouveau confrontée à une séance de tirs au but cet été. James a publiquement endossé son rôle de tireur depuis le point de penalty.
Harry Kane conservera toutefois ce rôle pendant encore deux semaines, le temps pour l’Angleterre de lancer sa phase de groupes de la Coupe du monde mercredi face à la Croatie, puis d’affronter le Ghana et le Panama dans le groupe L.
Auteur d’une campagne de qualification parfaite sans encaisser le moindre but, le gardien espère prolonger cette série et offrir un clean sheet supplémentaire aux Three Lions, déterminés à prendre rapidement l’avantage. Une fois ses obligations internationales remplies, il retrouvera le rôle clé que lui réserve David Moyes au Hill Dickinson Stadium. Tous les joueurs de Premier League connaîtront leur programme pour la saison 2026-2027 dès la publication du calendrier vendredi.