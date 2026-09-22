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Où se situe Joao Pedro parmi les meilleurs attaquants de Premier League ? L’ancien attaquant de Chelsea Carlton Cole prédit un total de buts « à deux chiffres élevés » pour le numéro 9 des Blues
Pedro a rejoint Chelsea dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 60 M£
Pedro a atteint la barre des 20 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, au terme d’une première saison productive dans l’ouest de Londres. Un transfert pouvant atteindre 60 millions de livres sterling (80 M$) a été bouclé à l’été 2025, avec des adieux adressés à Brighton.
Il avait fait preuve d’une efficacité régulière devant le but avec Brighton, attirant des regards admiratifs venus d’ailleurs. Ses premières expériences en Angleterre ont eu lieu à Watford, qu’il avait rejoint alors qu’il n’était encore qu’un adolescent au talent précoce.
Pedro a désormais 24 ans et compte huit sélections avec l’équipe première du Brésil. Il a été étonnamment écarté par Carlo Ancelotti lorsque les plans pour la Coupe du monde 2026 ont été établis. Cet affront a rapidement été oublié, grâce à un début de saison domestique prometteur.
Avec les internationaux anglais Cole Palmer et Morgan Rogers juste derrière lui, les occasions ne manquent que rarement pour le meilleur buteur de Chelsea. Son jeu global a continué de s’améliorer avec l’expérience, alors qu’il apprend où et quand faire ses appels vers des positions capables de changer le cours d’un match.
Il possède toutes les qualités requises pour s’épanouir dans l’élite anglaise, vitesse, puissance et précision, et il est désormais considéré comme l’égal de joueurs tels que le talisman de Manchester City Erling Haaland parmi les attaquants les plus redoutables de Premier League.
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Où Pedro se situerait-il dans la hiérarchie des attaquants de Premier League ?
Interrogé sur la possibilité de voir Pedro figurer tout en haut de ce classement, l'ancien attaquant de Chelsea Cole, qui s'exprimait en exclusivité pour GOAL avec l'aimable concours de LiveScore Bet, a déclaré : « Il s'en sort vraiment très bien, le garçon.
« Quand il ne joue pas, on voit l'effet que cela a sur l'équipe. C'est donc un énorme signe qu'il est une pièce maîtresse du dispositif que [Xabi] Alonso est en train de construire. Et quand je regarde ça, je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui peuvent réellement atteindre un total à deux chiffres élevé cette saison s'il est utilisé correctement et reste en forme. C'est clairement l'un des joueurs à suivre cette saison.
« Il bénéficie aussi de l'encadrement de son ancien coéquipier, [Danny] Welbeck, qui est également là. Cela le met à l'aise, il sait qu'il ne vient pas pour le déloger, mais plutôt pour lui donner ce ressenti-là.
« Et seul Alonso saura de quel type d'encouragement il a besoin pour atteindre ces chiffres à deux unités. Et peut-être que Welbeck fait partie de ceux qui l'aideront à atteindre ces statistiques. Je pense que c'est une décision intelligente de Chelsea de soutenir Joao Pedro dans sa mission. »
Alonso a comparé Pedro à l’icône du Real Madrid Benzema
L’entraîneur de Chelsea, Alonso, est déterminé à tirer le meilleur de Pedro. Le technicien espagnol, qui a côtoyé certains attaquants emblématiques durant sa carrière de joueur, notamment Cristiano Ronaldo au Real Madrid, a déjà comparé son avant-centre à certains des meilleurs du secteur.
Alonso a déclaré : « Si vous comptez le nombre de grands attaquants que nous avons en Premier League, je suis sûr que Joao en fait partie, Haaland en fait évidemment partie. Donc je l’évaluerais de cette façon. »
L’entraîneur des Blues a poursuivi : « Dans beaucoup de domaines, il me rappelle Karim Benzema, parce qu’il est bon dans la surface, il est bon en dehors de la surface, il est bon quand il se décale sur son côté gauche, il est bon de la tête, il est très complet, il est intelligent. Donc oui, il est encore jeune, il a encore des choses à développer, mais il a énormément de qualités absolument exceptionnelles. »
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Pedro profite de la trêve internationale pour se remettre complètement de sa blessure
Pedro, qui traîne depuis peu une légère blessure au genou, n’a jamais manqué de confiance en lui et estimera qu’il peut s’imposer aux côtés de joueurs comme Haaland, Harry Kane et Kylian Mbappe lorsqu’il s’agit de faire peur aux défenses adverses.
Chelsea a quelque peu vacillé collectivement à l’approche de la première trêve internationale de la saison 2026-2027, ne prenant qu’un seul point sur les neuf derniers possibles en Premier League, mais espérera repartir sur de bonnes bases lors de son retour à la compétition le 10 octobre, à domicile, face à Bournemouth.
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