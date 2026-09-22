Pedro a atteint la barre des 20 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, au terme d’une première saison productive dans l’ouest de Londres. Un transfert pouvant atteindre 60 millions de livres sterling (80 M$) a été bouclé à l’été 2025, avec des adieux adressés à Brighton.

Il avait fait preuve d’une efficacité régulière devant le but avec Brighton, attirant des regards admiratifs venus d’ailleurs. Ses premières expériences en Angleterre ont eu lieu à Watford, qu’il avait rejoint alors qu’il n’était encore qu’un adolescent au talent précoce.

Pedro a désormais 24 ans et compte huit sélections avec l’équipe première du Brésil. Il a été étonnamment écarté par Carlo Ancelotti lorsque les plans pour la Coupe du monde 2026 ont été établis. Cet affront a rapidement été oublié, grâce à un début de saison domestique prometteur.

Avec les internationaux anglais Cole Palmer et Morgan Rogers juste derrière lui, les occasions ne manquent que rarement pour le meilleur buteur de Chelsea. Son jeu global a continué de s’améliorer avec l’expérience, alors qu’il apprend où et quand faire ses appels vers des positions capables de changer le cours d’un match.

Il possède toutes les qualités requises pour s’épanouir dans l’élite anglaise, vitesse, puissance et précision, et il est désormais considéré comme l’égal de joueurs tels que le talisman de Manchester City Erling Haaland parmi les attaquants les plus redoutables de Premier League.