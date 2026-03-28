Où regarder « Operazione Nostalgia » à la télévision et en streaming : chaîne, horaires et compositions

Le premier rassemblement en salle d'Operazione Nostalgia approche à grands pas. Les fidèles du rassemblement, mais pas seulement eux, attendent avec impatience cet événement qui célèbre le dixième anniversaire de la page, qui a vu les choses en grand pour l'occasion. Rendez-vous à Rome, où se déroulera le tournoi à trois de football à 5 qui mettra en vedette des légendes du ballon rond, tant italiennes qu'étrangères. L'événement sera diffusé en clair à la télévision sur Sportitalia.