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Où regarder « Operazione Nostalgia » à la télévision et en streaming : chaîne, horaires et compositions

Tout est prêt pour le premier rassemblement en salle organisé à l'occasion de l'événement célébrant le dixième anniversaire de la page

Le premier rassemblement en salle d'Operazione Nostalgia approche à grands pas. Les fidèles du rassemblement, mais pas seulement eux, attendent avec impatience cet événement qui célèbre le dixième anniversaire de la page, qui a vu les choses en grand pour l'occasion. Rendez-vous à Rome, où se déroulera le tournoi à trois de football à 5 qui mettra en vedette des légendes du ballon rond, tant italiennes qu'étrangères. L'événement sera diffusé en clair à la télévision sur Sportitalia.

  • RASSEMBLEMENT DE L'OPÉRATION NOSTALGIA À ROME : DATE ET HEURE DU MATCH

    Le rassemblement en salle « Operazione Nostalgia » organisé à Rome aura lieu aujourd'hui, samedi 28 mars 2026. Le Fan Village sera ouvert dès 10 h et proposera des activités et des animations pour accompagner les supporters jusqu'aux matchs préliminaires de 18 h, qui seront suivis du coup d'envoi du tournoi à trois prévu à 20 h. Le site choisi pour le tournoi à trois en salle du rassemblement « Operazione Nostalgia » à Rome est le Palazzo dello Sport, situé dans le quartier EUR, Piazzale Pier Luigi Nervi, 1.



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  • QUI PARTICIPERA AU RÉUNION DE L'OPÉRATION NOSTALGIA À ROME ? LES NOMS DES ANCIENS JOUEURS

    La dernière nouvelle, pour les amateurs de ce sport, est sensationnelle : comme l'a annoncé Operazione Nostalgia sur ses réseaux sociaux, Alessandro Nesta fera partie des footballeurs qui disputeront le tournoi à trois équipes en 5 contre 5 en salle au Palazzetto dello Sport de l'EUR. Un nom de premier plan auquel s'ajoute toutefois une autre nouvelle sensationnelle : Nesta et Totti feront partie de la même équipe, l'Italie bien sûr. À Rome, cela ne s'était pas produit depuis le match amical Italie-Reste du monde du 16 décembre 1998.


  • CHAÎNE DE TÉLÉVISION ET DIFFUSION EN DIRECT

    OPÉRATION NOSTALGIE : CHAÎNE DE TÉLÉVISION ET DIFFUSION EN DIRECT


    Match : Tournoi à trois

    Date : samedi 28 mars 2026

    Heure : 20h00

    Chaîne de télévision : Sportitalia (chaîne 60 de la TNT)

    Diffusion en streaming : Sportitalia

  • LA LISTE DES JOUEURS

    Voici les noms des joueurs qui participeront au rassemblement : ils seront au total 27, mais pour l'instant, seuls 19 ont été dévoilés


    Aldair

    Marco Amelia

    Zvonimir Boban

    Vincent Candela

    Edgar Davids

    German Denis

    Antonio Di Natale

    Stefano Fiore

    Sébastien Frey

    Diego Fuser

    Hernanes

    Giorgos Karagounis

    Alessandro Nesta

    David Pizarro

    Dario Simic

    Damiano Tommasi

    Francesco Totti

    Juan Sebastián Verón

    Javier Zanetti


  • BILLETS POUR LE RASSEMBLEMENT « OPÉRATION NOSTALGIE » À ROME : DATES DE MISE EN VENTE, TARIFS, OÙ ET COMMENT LES ACHETER

    Le tournoi de football à 5 opposera trois équipes : l'Italie, l'Europe et le Reste du monde, menées respectivement par Francesco Totti, Zvonimir Boban et Javier Zanetti. Les billets pour assister au rassemblement en salle d'Operazione Nostalgia, le 28 mars à Rome, sont déjà en vente et peuvent être achetés sur Ticketone ou FanSale : en cliquant sur les liens correspondants, vous pouvez également consulter les prix des billets.