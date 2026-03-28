Le premier rassemblement en salle d'Operazione Nostalgia approche à grands pas. Les fidèles du rassemblement, mais pas seulement eux, attendent avec impatience cet événement qui célèbre le dixième anniversaire de la page, qui a vu les choses en grand pour l'occasion. Rendez-vous à Rome, où se déroulera le tournoi à trois de football à 5 qui mettra en vedette des légendes du ballon rond, tant italiennes qu'étrangères. L'événement sera diffusé en clair à la télévision sur Sportitalia.
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Où regarder « Operazione Nostalgia » à la télévision et en streaming : chaîne, horaires et compositions
RASSEMBLEMENT DE L'OPÉRATION NOSTALGIA À ROME : DATE ET HEURE DU MATCH
Le rassemblement en salle « Operazione Nostalgia » organisé à Rome aura lieu aujourd'hui, samedi 28 mars 2026. Le Fan Village sera ouvert dès 10 h et proposera des activités et des animations pour accompagner les supporters jusqu'aux matchs préliminaires de 18 h, qui seront suivis du coup d'envoi du tournoi à trois prévu à 20 h. Le site choisi pour le tournoi à trois en salle du rassemblement « Operazione Nostalgia » à Rome est le Palazzo dello Sport, situé dans le quartier EUR, Piazzale Pier Luigi Nervi, 1.
QUI PARTICIPERA AU RÉUNION DE L'OPÉRATION NOSTALGIA À ROME ? LES NOMS DES ANCIENS JOUEURS
La dernière nouvelle, pour les amateurs de ce sport, est sensationnelle : comme l'a annoncé Operazione Nostalgia sur ses réseaux sociaux, Alessandro Nesta fera partie des footballeurs qui disputeront le tournoi à trois équipes en 5 contre 5 en salle au Palazzetto dello Sport de l'EUR. Un nom de premier plan auquel s'ajoute toutefois une autre nouvelle sensationnelle : Nesta et Totti feront partie de la même équipe, l'Italie bien sûr. À Rome, cela ne s'était pas produit depuis le match amical Italie-Reste du monde du 16 décembre 1998.
CHAÎNE DE TÉLÉVISION ET DIFFUSION EN DIRECT
OPÉRATION NOSTALGIE : CHAÎNE DE TÉLÉVISION ET DIFFUSION EN DIRECT
Match : Tournoi à trois
Date : samedi 28 mars 2026
Heure : 20h00
Chaîne de télévision : Sportitalia (chaîne 60 de la TNT)
Diffusion en streaming : Sportitalia
LA LISTE DES JOUEURS
Voici les noms des joueurs qui participeront au rassemblement : ils seront au total 27, mais pour l'instant, seuls 19 ont été dévoilés
Aldair
Marco Amelia
Zvonimir Boban
Vincent Candela
Edgar Davids
German Denis
Antonio Di Natale
Stefano Fiore
Sébastien Frey
Diego Fuser
Hernanes
Giorgos Karagounis
Alessandro Nesta
David Pizarro
Dario Simic
Damiano Tommasi
Francesco Totti
Juan Sebastián Verón
Javier Zanetti
BILLETS POUR LE RASSEMBLEMENT « OPÉRATION NOSTALGIE » À ROME : DATES DE MISE EN VENTE, TARIFS, OÙ ET COMMENT LES ACHETER
Le tournoi de football à 5 opposera trois équipes : l'Italie, l'Europe et le Reste du monde, menées respectivement par Francesco Totti, Zvonimir Boban et Javier Zanetti. Les billets pour assister au rassemblement en salle d'Operazione Nostalgia, le 28 mars à Rome, sont déjà en vente et peuvent être achetés sur Ticketone ou FanSale : en cliquant sur les liens correspondants, vous pouvez également consulter les prix des billets.