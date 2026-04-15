Dembélé a été l’homme du match à Anfield mardi soir. L’attaquant a inscrit un doublé – à la 72^e et à la 91^e minute – pour faire taire le public local et qualifier le PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions. Ces buts portent son total européen à quatre réalisations en dix rencontres cette saison. Après cette performance récompensée par le titre d’homme du match, il s’est rendu sur le plateau de l’émission américaine CBS Sports Golazo.

Avant d’aborder des analyses tactiques plus approfondies, il a plaisanté avec l’équipe du studio, dont l’ancien international français Thierry Henry, admettant avec le sourire que « mon anglais est mauvais » et choisissant de poursuivre l’interview dans sa langue maternelle.