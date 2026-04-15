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Où Ousmane Dembélé garde-t-il son Ballon d’Or ? L’attaquant du PSG révèle, avec une fierté presque enfantine, le lieu où il conserve ce prestigieux trophée, répondant ainsi à la question de Thierry Henry
Dembélé s'est illustré lors de la victoire à Anfield.
Dembélé a été l’homme du match à Anfield mardi soir. L’attaquant a inscrit un doublé – à la 72^e et à la 91^e minute – pour faire taire le public local et qualifier le PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions. Ces buts portent son total européen à quatre réalisations en dix rencontres cette saison. Après cette performance récompensée par le titre d’homme du match, il s’est rendu sur le plateau de l’émission américaine CBS Sports Golazo.
Avant d’aborder des analyses tactiques plus approfondies, il a plaisanté avec l’équipe du studio, dont l’ancien international français Thierry Henry, admettant avec le sourire que « mon anglais est mauvais » et choisissant de poursuivre l’interview dans sa langue maternelle.
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Un écrin modeste pour le Ballon d’or
Après avoir évoqué les ambitions de l’équipe de remporter le doublé européen, Henry a orienté la conversation vers une réussite plus personnelle. Il a demandé au numéro 10 du PSG où il conservait son Ballon d’Or 2025, récompense d’une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a inscrit 16 buts et délivré huit passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues. Plutôt que d’évoquer un coffre-fort high-tech, Dembélé a charmé le panel par sa simplicité. « Il est devant la télé. Comme quand on est petit et que notre mère met les trophées à côté de la télé », a-t-il répondu en riant.
Les éloges d'une légende d'Arsenal
L’ailier a fait une révélation amusante, saluée par une réaction chaleureuse d’Henry. Le légendaire attaquant a loué le sang-froid de son compatriote lors de la rencontre mouvementée contre les Reds, avant de lui lancer, admiratif de ses qualités de finisseur : « En tout cas, bravo. J’ai toujours pensé que si tu menais tes actions à leur terme, c’était « plié », fini, comme on dit. »
Avec 10 buts en 17 matches de Ligue 1, Dembélé refuse de se reposer sur ses lauriers. Entièrement focalisé sur ce calendrier marathon, il a conclu en lançant : « J’espère qu’on se reverra en demi-finale, et pourquoi pas en finale. »
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Que réserve l’avenir aux Parisiens ?
Le PSG doit désormais attendre de connaître son adversaire en demi-finale, où l'attend un choc de titans contre le Bayern Munich ou le Real Madrid. Le club allemand part actuellement avec un avantage après s'être imposé 2-1 à l'extérieur lors du match aller.