Où ira Salah l'année prochaine : son départ de Liverpool, ses relations avec Slot et le point sur son avenir

Après neuf ans passés à Liverpool, Momo Salah a annoncé son départ des Reds : l'attaquant égyptien quittera le club à la fin de la saison, mettant fin un an plus tôt que prévu à son contrat avec le club anglais, alors que celui-ci devait expirer en juin 2027 ; les dirigeants du club lui ont déjà fait savoir qu'ils ne s'opposeraient pas à sa décision : s'il a choisi de partir, ils le laisseront partir sans s'y opposer. L'ancien joueur de la Roma et de la Fiorentina a été pendant des années le meilleur joueur de Liverpool et, par moments, le meilleur joueur de la Premier League, avec des statistiques dignes d'un joueur de classe mondiale, mais les deux parties sont désormais arrivées au terme d'un cycle.



