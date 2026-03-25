Après neuf ans passés à Liverpool, Momo Salah a annoncé son départ des Reds : l'attaquant égyptien quittera le club à la fin de la saison, mettant fin un an plus tôt que prévu à son contrat avec le club anglais, alors que celui-ci devait expirer en juin 2027 ; les dirigeants du club lui ont déjà fait savoir qu'ils ne s'opposeraient pas à sa décision : s'il a choisi de partir, ils le laisseront partir sans s'y opposer. L'ancien joueur de la Roma et de la Fiorentina a été pendant des années le meilleur joueur de Liverpool et, par moments, le meilleur joueur de la Premier League, avec des statistiques dignes d'un joueur de classe mondiale, mais les deux parties sont désormais arrivées au terme d'un cycle.
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Où ira Salah l'année prochaine : son départ de Liverpool, ses relations avec Slot et le point sur son avenir
LE NOUVEAU PROJET DE LIVERPOOL
Derrière la décision de Salah de quitter le club se cache également une relation tendue et compliquée avec l'entraîneur des Reds, Arne Slot, avec lequel il y avait déjà eu quelques problèmes l'année dernière et avec lequel les deux hommes ne se sont jamais vraiment réconciliés depuis. De plus, Liverpool tourne la page et entame un nouveau chapitre : lors des derniers mercato, le club a surtout misé sur des joueurs en pleine ascension – deux noms en particulier : Isak et Wirtz – et, avec le temps, le rôle central de Salah dans le projet de Liverpool s'est de plus en plus effrité ; aujourd'hui, l'Égyptien n'occupe plus le devant de la scène comme auparavant, le club misant sur d'autres joueurs pour lancer un nouveau projet.
OÙ POURRAIT ALLER SALAH ?
Voici les principales raisons qui ont poussé le joueur à annoncer son départ de Liverpool à la fin de cette saison ; tout comme le club, il est lui aussi prêt à tourner la page pour un avenir qui reste à écrire : où jouera-t-il ? Pour l'instant, aucune proposition concrète n'est encore parvenue, il est donc difficile de tracer une voie avec certitude, et même son agent a expliqué qu'il n'y avait rien pour l'instant. L'une des hypothèses reste la Saudi Pro League, dont certains clubs s'étaient déjà manifestés lors des derniers mercatos pour tenter de convaincre Salah à coups de millions. Ils ont essayé l'été dernier et en janvier, mais l'Égyptien a toujours secoué la tête pour rejeter ces offres mirobolantes. Aujourd'hui, cependant, la situation a changé.